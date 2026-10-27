Ministerul Justiției a demarat reorganizarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a Direcţiei Naţionale de Probaţiune

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a condus, marţi, o şedinţă de lucru dedicată aplicării măsurilor prevăzute în Programul de guvernare – Secţiunea Justiţie, cu accent pe reorganizarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP) şi a Direcţiei Naţionale de Probaţiune (DNP). În cadrul întâlnirii, a fost constituit un grup de lucru pentru analizarea cadrului normativ şi administrativ necesar reorganizării DNP în cadrul ANP, cu misiunea de a identifica modificările legislative şi măsurile administrative necesare şi de a formula propuneri concrete privind cadrul juridic, organizatoric şi funcţional al reorganizării.

În cadrul întâlnirii, ministrul Justiţiei a subliniat necesitatea accelerării demersurilor pentru realizarea reformei instituţionale, cu stabilirea unor termene clare şi a unor responsabilităţi concrete pentru structurile implicate.

„Astfel, la nivelul Ministerului Justiţiei a fost constituit Grupul de lucru pentru analizarea cadrului normativ şi administrativ necesar reorganizării DNP în cadrul ANP, cu misiunea de a identifica modificările legislative şi măsurile administrative necesare şi de a formula propuneri concrete privind cadrul juridic, organizatoric şi funcţional al reorganizării. Activitatea grupului de lucru va include evaluarea implicaţiilor juridice, administrative, bugetare şi operaţionale ale procesului, analizarea impactului asupra structurilor organizatorice şi a repartizării atribuţiilor, precum şi identificarea măsurilor necesare în domeniul resurselor umane, al resurselor materiale şi al procedurilor de lucru. Totodată, vor fi stabilite etapele de implementare, responsabilităţile structurilor implicate şi calendarul măsurilor propuse”, anunţă ministerul într-un comunicat oficial, citat de News.ro.

Din grupul de lucru fac parte reprezentanţi ai structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ai Direcţiei Naţionale de Probaţiune. Termenul stabilit pentru finalizarea analizei şi prezentarea raportului către conducerea Ministerului Justiţiei este 1 decembrie 2026.

„În cadrul aceleiaşi şedinţe au fost discutate şi măsuri privind dezvoltarea infrastructurii penitenciare, digitalizarea activităţilor şi echilibrarea schemelor de personal. Un obiectiv prioritar îl reprezintă crearea a cel puţin 500 de noi locuri de detenţie până la finalul anului 2026, cu respectarea integrală a standardelor europene aplicabile”, mai anunţă ministerul.

De asemenea, ministrul Justiţiei a dispus urgentarea demersurilor pentru implementarea monitorizării electronice a deţinuţilor, în vederea accelerării măsurilor necesare operaţionalizării acestui sistem, cu respectarea cadrului legal aplicabil.

„Ministerul Justiţiei urmăreşte transpunerea măsurilor prevăzute în Programul de guvernare în acţiuni concrete, fundamentate juridic şi administrativ, cu termene de realizare şi responsabilităţi clar definite. Reorganizarea ANP şi DNP se înscrie în acest demers, având ca obiectiv eficientizarea activităţii instituţionale, utilizarea judicioasă a resurselor disponibile şi consolidarea unei abordări unitare în materia executării pedepselor, a reeducării şi a reintegrării sociale a persoanelor condamnate”, se menţionează în comunicatul Ministerului Justiţiei.

Editor : Bogdan Enache