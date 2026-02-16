Ministerul Justiţiei publică listele cu procurorii care îndeplinesc condiţiile pentru conducerea Parchetului general, DNA şi DIICOT

Ministerul Justiţiei publică luni listele cu procurorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi programarea interviurilor pentru conducerea Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Actualul procuror-şef al DNA, Marius Voineag, candidează pentru funcţia de procuror-şef adjunct al procurorului general al României, procurorul militar Bogdan Pîrlog pentru şefia DIICOT, dar şi pentru funcţia de procuror general, iar actualul procuror general Alex Florenţa candidează pentru funcţia de adjunct al DIICOT, amintește News.ro.

Cine sunt candidații înscriși

La selecţia în vederea formulării propunerilor de numire pentru ocuparea funcţiilor de procuror general şi de adjunct al procurorului general ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), organizată de MJ în perioada 8 ianuarie – 2 martie, s-au înscris următorii candidaţi:

Pentru funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Cristina CHIRIAC, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi;

Bogdan-Ciprian PÎRLOG, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.

Pentru funcţia de adjunct al Procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Marius I. VOINEAG, procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

Tatiana TOADER, procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Vlad GRIGORESCU, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

Ioan-Viorel CERBU, procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, delegat în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

Mihai PRUNĂ, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală;

Marinela MINCĂ, procuror şef al Secţiei judiciare în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

Marius-Ionel ŞTEFAN, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti.

Pentru funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

Ioana-Bogdana ALBANI, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – structura centrală;

Antonia DIACONU, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti;

Alina ALBU, procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

Codrin-Horaţiu MIRON, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara

Bogdan-Ciprian PÎRLOG, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.

Pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

Aurel-Cristian LAZĂR, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara;

Alex-Florin FLORENŢA, procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

Claudia-Ionela CURELARU, procuror şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;

Gill-Julien GRIGORE-IACOBICI, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa;

Mihai-Răzvan NEGULESCU, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Programul desemnării

Procurorii vor susţine, între 23 şi 26 februarie, în faţa ministrului Justiţiei şi a unei comisii, un interviu constând în prezentarea proiectului privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei pentru care candidează, verificarea aptitudinilor manageriale şi de comunicare, precum şi evaluarea modului în care candidatul se raportează la valorile profesiei şi ale funcţiei pentru care candidează.

Rezultatele selecţiei se vor publica în 2 martie pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei, iar ministrul va înainta propunerile motivate Secţiei pentru procurori a CSM, pentru emiterea avizului consultativ.

Ulterior, aceste propuneri motivate vor fi trimise preşedintelui Nicuşor Dan, care va lua decizia finală.

Radu Marinescu: „Legea este foarte clară”

„Legea este foarte clară. Domnul preşedinte al României, care este vectorul public cu cea mai înaltă reprezentativitate, este şi decidentul în această situaţie. Cu alte cuvinte, simplu spus, domnul preşedinte va stabili cine va conduce marile parchete în viitor”, afirma ministrul Justiţiei, Radu Marinescu

Referitor la faptul că el este cel care face nominalizările pe care le va trimite la Cotroceni, după ce acestea vor fi trecut de „filtrul” CSM, Marinescu a spus că este „o procedură creată în aşa fel încât să nu existe o exclusivitate sau un caracter discreţionar în ceea ce priveşte decizia”.

„Există un filtru foarte important care este acela al secţiei de procuror din cadrul CSN şi există, bineînţeles, decizia finală a domnului preşedinte. Sigur că avem comunicare instituţională şi cooperare instituţională cu Administraţia Prezidenţială. Întotdeauna am spus că viziunea mea în exercitarea demnităţii publice este aceea a unei cooperări loiale între instituţii şi autorităţi cu exercitarea atribuţiilor şi competenţelor în limitele constituţionale şi legale. Îmi doresc să fie, cel puţin în ceea ce priveşte Ministerul de Justiţie, o procedură competitivă în litera şi în spiritul legii, transparentă, nepolitizată şi propunerile noastre să reflecte cea mai bună evaluare pe care am putut să o facem”, a mai spus ministrul Justiţiei.

Potrivit MJ, pot fi numiţi în funcţiile de conducere care fac obiectul prezentei proceduri de selecţie procurorii care au o vechime minimă de 15 ani în funcţia de procuror sau judecător, îndeplinită până la data corespunzătoare ultimei zile inclusiv a termenului de înscriere la procedura de selecţie.

„Nu pot fi numiţi în funcţiile de conducere care fac obiectul procedurilor de selecţie procurorii care au făcut parte din serviciile de informaţii sau au colaborat cu acestea ori cei care au un interes personal ce influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege (art. 144 alin. (2) din Legea nr. 303/2022)”, precizează MJ.

Ce spune Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan consideră că unii dintre procurorii care s-au înscris pentru funcţiile de conducere în marile parchete sunt „persoane foarte interesante” şi se arată „optimist” că acestea vor dinamiza activitatea parchetelor.

„Mi se pare că sunt - şi vorbesc cât se poate de serios - mi se pare că sunt nişte oameni foarte interesanţi printre ei. Am văzut şi comentarii în spaţiul public, nu sunt de aceeaşi opinie, dimpotrivă, e un concurs, oamenii vin cu un plan de management pe care eu nu îl cunosc în momentul ăsta, dar uitându-mă doar la numele pe care le-am văzut, pentru fiecare dintre cele trei parchete există persoane foarte interesante şi eu sunt optimist că ele vor dinamiza”, a declarat Nicuşor Dan, joi seară, despre concursurile pentru şefia marilor parchete.

El a evitat să comenteze pe marginea numelor celor care s-au înscris.

„Dar legat de domnul Voineag (procurorul şef al DNA - n.r.), mi se pare o speculaţie fără niciun fundament că un om care poate, eventual, o să fie adjunct la o instituţie o să poată controla o altă instituţie, asta mi se pare fără niciun fel de fundament”, a adăugat şeful statului.

Editor : M.B.