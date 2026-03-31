Ministerul Justiţiei va organiza noi interviuri cu candidații pentru șefia parchetelor care au aviz negativ de la CSM

Ministerul Justiţiei a anunţat, marţi, că va organiza noi interviuri cu candidaţii care au fost avizaţi negativ de către CSM. Este vorba despre Cristina Chiriac, Marinela Mincă şi Gil Julien Grigore Iacobici, interviurile urmând a avea loc în 7 aprilie. Tot marţi, Secţia pentru procurori a CSM a amânat din nou avizele pentru numirile lui Alex Florenţa şi Marius Voineag în posturi de adjuncţi la DIICOT şi la Parchetul General.

Într-un update pe pagina oficială, Ministerul Justiţiei a postat, marţi, un Anunţ privind organizarea unui nou interviu în vederea formulării propunerilor de numire pentru ocuparea funcţiilor de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, scrie News.ro.

Potrivit documentului citat, în data de 7 aprilie, cu începere de la ora 09.00, Ministerul Justiţiei organizează un nou interviu cu:

procuror Cristina CHIRIAC, pentru propunerea de numire în funcţia de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

procuror Marinela MINCĂ, pentru propunerea de numire în funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie;

procuror Gill-Julien GRIGORE-IACOBICI, pentru propunerea de numire în funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Aceştia au primit avize negative din partea CSM. Avizul este consultativ, decizia finală revenindu-i preşedintelui Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, în 5 martie, că a făcut propria analiză cu privire la candidaţii care au participat la concursurile pentru funcţiile de conducere din marile parchete, el precizând că analiza sa diferă de reacţiile de pe reţelele de socializare cu privire la cei selectaţi pentru a ocupa aceste funcţii.

