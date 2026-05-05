Ministerul Public a anunțat finalizarea achiziției de echipamente IT pentru securizarea mesageriei electronice prin PNRR

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunțat, marţi, că a fost finalizată achiziţia echipamentelor prevăzute în proiectul privind extinderea tehnologică şi securizarea soluţiei de mesagerie electronică în reţeaua de internet, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). De asemenea, a fost semnat contractul pentru servicii de auditare IT, în scopul îndeplinirii obiectivelor şi rezultatelor proiectului. Potrivit aceleiaşi surse, proiectul are ca obiectiv accesul securizat optimizat la servicii de mesagerie electronică şi facilitarea comunicării utilizatorilor din Ministerul Public prin internet.

„Auditul IT va urmări corespondenţa dintre prevederile contactului de finanţare, ale documentaţiilor de achiziţie şi echipamentele şi licenţele achiziţionate prin cele două contracte de achiziţie publică prin licitaţie publică, respectiv Contractul nr. 13174/E/2025, în valoare de 5.815.744 de lei cu TVA, având ca obiect furnizarea de servere, licenţe, servicii de instalare, configurare şi licenţiere pentru securizarea mesageriei electronice, şi Contractul nr. 13742/2025, în valoare de 1.621.056,36 de lei cu TVA, având ca obiect furnizarea de licenţe şi servicii de consultanţă IT”, a precizat Parchetul ICCJ într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, proiectul are ca obiectiv specific accesul securizat optimizat la servicii de mesagerie electronică şi facilitarea comunicării utilizatorilor din Ministerul Public via internet, rezultatul atins prin proiect fiind soluţia de mesagerie electronică migrată pe platforma Exchange, actualizată şi securizată pentru 4200 utilizatori din PÎCCJ şi parchetele subordonate şi Active Directory implementat la nivel naţional.

Valoarea totală a proiectului este de 7.882.153,14 lei cu TVA, valoarea eligibilă a proiectului fiind de 6.514.234 lei, sumă provenind din finanţare externă nerambursabilă prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă, în cadrul Componentei 7 – ”Transformare digitală”, Investiţia 4 ”Digitalizarea sistemului judiciar” din PNRR.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni (de la 19 iunie 2023 până pe 19 iunie 2026, inclusiv).

