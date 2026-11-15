Ministrul Justiției, despre anchetarea magistraților de către DNA: „Nu faci decât să muți dosare”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, admite că există probleme în combaterea corupției din sistemul judiciar, dar consideră că transferarea anchetelor privind magistrații de la o structură la alta nu reprezintă o soluție. El susține că autoritățile ar trebui să consolideze mecanismele existente, prin suplimentarea numărului de procurori și a resurselor, și afirmă că România nu a înregistrat un regres în lupta anticorupție, potrivit raportului Comisiei Europene privind statul de drept.

„Este foarte importantă percepţia publicului, însă foarte importanţi sunt indicatorii obiectivi. De exemplu, Raportul de ţară privind statul de drept pentru România 2026, realizat de Comisia Europeană, spune că, în ceea ce priveşte combaterea corupţiei, suntem la un nivel liniar. N-am scăzut. Nu există niciun fel de regres”, a declarat Radu Marinescu, duminică seară, la TVR Info.

Ministrul Justiției a recunoscut că există deficiențe în investigarea faptelor de corupție din sistemul judiciar, probleme semnalate și în raportul Comisiei Europene privind statul de drept.

„Unde sunt probleme, spune raportul Comisiei Europene, este în sfera combaterii corupţiei în mediul judiciar. Este reală această chestiune şi trebuie să întărim mecanismul de combatere prin mai mulţi procurori, ceea ce încercăm să facem în momentul de faţă, adică să aducem mai multe resurse pe coordonata respectivă”, a declarat Marinescu.

Radu Marinescu a subliniat că lupta împotriva corupției reprezintă și o prioritate în domeniul securității naționale, fiind inclusă în Strategia Națională de Apărare a Țării.

„Am consolidat instrumentele existente, DNA-ul a crescut în ceea ce priveşte numărul de procurori, resurse alocate, deci am întărit această componentă. Acum am pus în transparenţă Strategia Naţională 2026-2030 Anticorupţie a României (...) Avem instrumente performante care ne permit să combatem acest fenomen al corupţiei. Din punctul meu de vedere, toleranţa faţă de acest fenomen nu există şi trebuie cât mai multă fermitate în această direcţie”, a declarat Marinescu.

Ministrul Justiției a abordat și controversa privind posibilitatea ca DNA să reia anchetarea magistraților suspectați de corupție, explicând de ce consideră că mutarea acestei competențe între instituții nu ar rezolva problemele existente în investigarea faptelor de corupție din sistemul judiciar.

„A existat o discuţie publică destul de aprinsă legată de un anumit context istoric şi anumite situaţii de investigare a magistraţilor de către DNA. (…) A existat această percepţie publică destul de puternică în sensul că un actor judiciar foarte însemnat, DNA-ul, în egală măsură devine şi un instrument judiciar care anchetează judecătorul, care la rândul său soluţionează cauzele. Din punctul meu de vedere, este total contraproductiv să tot plimbăm această competenţă de la o instituţie la alta. Ce trebuie să facem este ca, pe instrumentul existent, să alocăm toate resursele necesare ca el să funcţioneze”, a adăugat ministrul.

El a menţionat că este interesat ca „orice formă de infracţionalitate, de corupţie, dacă discutăm de corupţie, să fie anchetată corespunzător, deplin, iar realitatea să fie stabilită”.

„Ancheta, bineînţeles, nu o face sistemul executiv, o fac magistraţii, dar trebuie să întărim acea componentă, acea structură, că vorbim de DNA, că vorbim de o secţie specială, cu suficienţi procurori, poliţişti, instrumente, tot ce au nevoie ca să verifice situaţiile respective”, a explicat ministrul.

În privința anchetării magistraților suspectați de corupție, Radu Marinescu a susținut că soluția nu este transferarea repetată a competențelor între instituții, ci consolidarea structurilor deja existente.

„Eu cred că soluţia nu stă în a discuta la nesfârşit despre transferul de competenţe între diferite structuri, pentru că tot transferând nu faci decât să muţi dosare şi să nu le rezolvi. Haideţi să întărim o structură existentă, să-i dăm toate resursele şi pe urmă să o evaluăm şi să vedem ce rezultate a produs”, a mai spus ministrul Justiţiei.

Editor : M.I.