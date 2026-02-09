Exclusiv Ministrul Justiției, despre numirea șefilor celor mai mari parchete: Decizia este a președintelui Nicușor Dan
Informațiile privind candidații înscriși pentru șefia marilor parchete din România vor fi făcute publice după ora 12:00, iar ministrul Justiției, Radu Marinescu, a transmis că președintele Nicușor Dan va decide cineva va conduce aceste instituții.
„Președintele României este decidentul în această situație. Ministrul Justiției are rolul de evaluare, de formulare a unei propuneri. Există un filtru important al Secției de Procurori din cadrul CSM și există decizia finală a domnului președinte. Avem comunicare și cooperare instituțională cu Administrația Prezidențială”, a spus ministrul Justiției, Radu Marinescu, la Digi24.