Informațiile privind candidații înscriși pentru șefia marilor parchete din România vor fi făcute publice după ora 12:00, iar ministrul Justiției, Radu Marinescu, a transmis că președintele Nicușor Dan va decide cineva va conduce aceste instituții.

„Președintele României este decidentul în această situație. Ministrul Justiției are rolul de evaluare, de formulare a unei propuneri. Există un filtru important al Secției de Procurori din cadrul CSM și există decizia finală a domnului președinte. Avem comunicare și cooperare instituțională cu Administrația Prezidențială”, a spus ministrul Justiției, Radu Marinescu, la Digi24.

Numele procurorilor care vor să conducă Parchetul General, DNA și DIICOT va fi publicat luni, odată ce Ministerul Justiției va face publice listele cu cei înscriși în competiție pentru cele trei posturi.

Între 23 și 26 februarie urmează interviurile cu ministrul Justiției, iar pe data de 2 martie ministrul urmează să publice rezultatele acestor selecții, dar și propunerile oficiale.

Editor : A.C.