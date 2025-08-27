Live TV

Exclusiv Ministrul Justiţiei, despre protestele magistraţilor: „Discutăm în Coaliție”. Ce spune Radu Marinescu despre tăierea pensiilor speciale

Data actualizării: Data publicării:
Radu Marinescu.
Radu Marinescu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat miercuri, la Digi24, despre protestele magistraţilor, că urmează să aibă loc discuţii şi astăzi între liderii coaliţiei şi „probabil că se va finaliza acest proiect privitor la vârsta de pensionare şi pensiile de serviciu”, el arătând că trebuie „să existe atenţie şi preocupare pentru o lege care să fie echitabilă, să realizeze principiile de justiţie socială şi să fie constituţională”.

„Mesajul Ministerului Justiţiei a fost întotdeauna unul de dialog, de cooperare instituţională, de seriozitate maximă în abordarea chestiunilor care privesc un serviciu public de interes major pentru societate. Mesajul meu este că orice categorie profesională poate exprima nemulţumiri faţă de anumite politici sau anumite proiecte care vizează statutul acesteia, dar acest lucru trebuie făcut cu respectarea strictă a legii, iar în materia justiţiei, cu asigurarea funcţionalităţii serviciului public, pentru că prioritar este cetăţeanul şi drepturile şi libertăţile acestuia”, a spus ministrul Justiţiei, Radu Marinescu.

Ministrul a precizat, referitor la negocierile din coaliţie pe proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraţilor, că prin programul de guvernare actuala coaliţie a stabilit un obiectiv care ţine de justiţia socială şi, în egală măsură, de îndeplinirea unor condiţionalităţi pentru atragerea fondurilor europene, pe un anumit jalon din PNRR, obiectivul fiind acela al uniformizării vârstei de pensionare în sistemul public.

„În realizarea acestui obiectiv a fost conturat un proiect de lege, au existat dialoguri cu magistraţii. Reamintesc că şi preşedintele României a fost moderator, să zic aşa, în virtutea rolului său constituţional, pentru un astfel de demers. Domnul premier a avut întâlniri cu reprezentanţii magistraţilor, deci a existat dialog. Nu vă pot confirma sau infirma cifrele, pot doar să precizez că ieri a avut loc o întâlnire a liderilor coaliţiei, la care eu nu am participat. A participat şi domnul preşedinte al României. Urmează să mai fie discuţii şi astăzi între liderii coaliţiei, probabil că se va finaliza acest proiect privitor la vârsta de pensionare şi, respectiv, la pensiile de serviciu ale magistraţilor”, a subliniat Marinescu.

Citește și Reacție nervoasă a unui fost ministru al Justiției, față de protestul magistraților: „Depăşeşte limita legii”

Ministrul Justiţiei a menţionat că „trebuie să existe atenţie şi preocupare pentru o lege care să fie echitabilă, să realizeze principiile de justiţie socială, să fie constituţională”, adăugând că reperele fundamentale sunt acelea ale proporţionalităţii dintre pensie şi indemnizaţie, o atingere a vârstei de pensionare etapizată şi norme tranzitorii care să asigure că, celor care au deja îndeplinite condiţiile de pensionare, li se aplică, aşa cum prevede principiul fundamental de drept, legea în vigoare”. 

„Coaliţia are obiectivul de a-şi finaliza măsurile stabilite prin programul de guvernare. Intenţia noastră este să o facem în mod civilizat, prin dialog, iar în măsura în care există proteste, ele trebuie să fie în limitele legii şi respectând interesul fundamental al cetăţeanului”, a adăugat ministrul Justiţiei.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
1
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
razboi
2
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
o persoana are in mana mai multe bancnote
3
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
Avion Iak-52
4
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război...
edl sincron marinescu_00410
5
Ministrul Justiției, prima reacție la protestele judecătorilor din țară: Guvernul...
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
Digi Sport
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Aer toxic în București după incendiul de la Dragonul Roșu: limitele...
Lars Lokke Rasmussen, ministrul danez de Finanțe.
Scandal între Danemarca și SUA pe tema Groenlandei. Diplomat american...
taxe
Măsurile din Pachetul al doilea care îi afectează direct pe românii...
Screenshot 2025-08-27 at 12.47.48
Ceartă în Coaliție pe reducerea numărului de membri din consiliile de...
Ultimele știri
Accident cu o mașină a poliției, la Arcul de Triumf din București. O polițistă a fost rănită și dusă la spital
Incendiu uriaș în portul Hamburg. Zeci de pompieri au fost mobilizați pentru a lupta cu flăcările
Plan de instigare dejucat la Chișinău. Cum voiau unii indivizi să oprească ceremoniile de Ziua Independenței. Poliția a intrat pe fir
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
Ce a decis coaliția în privința pensiilor magistraților și a vârstei de pensionare (surse)
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
Reacție nervoasă a unui fost ministru al Justiției, față de protestul magistraților: „Depăşeşte limita legii”
sediul inaltei curti de casatie si justitie
ÎCCJ, despre tăierea „așa-ziselor privilegii”: „Se taie din independenţa justiţiei, din echilibrul democraţiei”
CSM
CSM îi convoacă pe magistraţi pe tema pensiilor speciale şi acuză „o campanie ostilă de culpabilizare a sistemului judiciar”
INSTANT_CNP_PNL_ANTONESCU_2_016INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Coaliția, de la o promisiune la alta: Respinge proiectul „Antonescu” privind pensiile speciale pentru o variantă similară a Guvernului
Partenerii noștri
Pe Roz
"Regina modei" își acuză fostul iubit de viață dublă cu droguri, amante și prostituate: "M-a folosit pentru...
Cancan
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir a ales cel mai bun jucător din România: “Aş da 10 milioane de euro pe loc! E peste Louis...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Cum a ajuns în faliment afacerea senatorului exclus de Diana Șoșoacă, pe care aceasta l-a numit „scursură...
Adevărul
Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după aproape opt...
Playtech
Accident cumplit pe Valea Oltului: 7 persoane implicate, un copil de 3 ani a murit, iar 6 au ajuns la spital
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Americanii au rămas "mască". Așa a apărut Naomi Osaka pe teren, la US Open. "Efectul a fost cel dorit"
Pro FM
Nelly Furtado le "dă peste nas" celor care-i critică silueta. Ținuta curajoasă purtată pe scenă, combinată cu...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum încearcă Rusia să câștige de partea sa lumea, dincolo de Occident
Newsweek
Casa de Pensii anunță care pensionari nu mai plătesc CASS chiar dacă au pensia peste 3.000 lei
Digi FM
Părinții ei sunt multimilionari, dar ea a ales simplitatea. Fiica lui Tom Cruise, impresionantă pe străzile...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Taylor Swift și Travis Kelce s-au logodit. Povestea de dragoste care a cucerit lumea muzicii și a sportului