Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat vineri, la Digi24, că Inspecția Judiciară este organismul care poate verifica aspectele ce țin de funcționarea instanțelor și parcursul dosarelor în instanță, semnalate în ancheta Recorder, precizând că, dacă apar și suspiciuni de infracțiuni, atunci va fi sesizat Parchetul.

Radu Marinescu a declarat că Ministerul Justiției are competențe legislative pentru justiție, iar premierul are calitatea de membru CSM, dar fără atribuții legate de problemele disciplinare.

„Modul cum judecătorul soluționează cauzele, inclusiv din perspectiva aspectelor privitoare la prescripția răspunderii penale, aici responsabilitatea este exclusiv a judecătorului pentru fiecare caz în parte, cum aplică legea”, a spus Radu Marinescu vineri, la Digi24.

„Dacă există probleme legate de modul în care judecătorii aplică legea, aceste lucruri intră în sfera de verificare a Inspecției Judiciare”, a mai precizat el, spunând că a solicitat ca IJ și CSM să facă verificări în privința dosarelor semnalate în ancheta Recorder.

„Inspecția Judiciară este organismul independent competent să verifice dacă procedurile au fost manipulate, dacă anumite persoane au fost scoase din anumite complete de judecată, dacă există rea credință sau gravă neglijență în aplicarea legii. Toate alegațiile din acel documentar trebuie verificate de către IJ, iar dacă sunt alegații cu privire la infracțiuni, atunci ele trebuie verificate de Parchet. Răspunsul meu este afirmativ: trebuie verificat și se verifică”, a mai afirmat ministrul Justiției.

Editor : B.P.