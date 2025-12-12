Live TV

Exclusiv Ministrul Justiției, despre sesizarea ajunsă la Inspecția Judiciară după ancheta Recorder: „Trebuie verificat și se verifică”

Data publicării:
Radu Marinescu
Radu Marinescu. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat vineri, la Digi24, că Inspecția Judiciară este organismul care poate verifica aspectele ce țin de funcționarea instanțelor și parcursul dosarelor în instanță, semnalate în ancheta Recorder, precizând că, dacă apar și suspiciuni de infracțiuni, atunci va fi sesizat Parchetul. 

Radu Marinescu a declarat că Ministerul Justiției are competențe legislative pentru justiție, iar premierul are calitatea de membru CSM, dar fără atribuții legate de problemele disciplinare.

„Modul cum judecătorul soluționează cauzele, inclusiv din perspectiva aspectelor privitoare la prescripția răspunderii penale, aici responsabilitatea este exclusiv a judecătorului pentru fiecare caz în parte, cum aplică legea”, a spus Radu Marinescu vineri, la Digi24.

„Dacă există probleme legate de modul în care judecătorii aplică legea, aceste lucruri intră în sfera de verificare a Inspecției Judiciare”, a mai precizat el, spunând că a solicitat ca IJ și CSM să facă verificări în privința dosarelor semnalate în ancheta Recorder.

„Inspecția Judiciară este organismul independent competent să verifice dacă procedurile au fost manipulate, dacă anumite persoane au fost scoase din anumite complete de judecată, dacă există rea credință sau gravă neglijență în aplicarea legii. Toate alegațiile din acel documentar trebuie verificate de către IJ, iar dacă sunt alegații cu privire la infracțiuni, atunci ele trebuie verificate de Parchet. Răspunsul meu este afirmativ: trebuie verificat și se verifică”, a mai afirmat ministrul Justiției.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
1
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
2
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
aer poluat in oras
4
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea...
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
5
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"
Digi Sport
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan: „Încrederea în zona politică și în Justiție a scăzut”. Ce spune premierul despre ministrul Radu Marinescu
CSM 2 consiliul superior al magistraturii
După ce au acuzat o campanie de destabilizare a Justiției, judecătorii din CSM au sesizat Inspecția Judiciară. Reacția ministrului
Ministrul Justiției, Radu Marinescu
Ministrul Justiției: Este inacceptabilă orice formă de persecuție a unei persoane care sesizează disfuncționalități sau abuzuri
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Nicușor Dan, a doua intervenție în scandalul din Justiție: Președintele invită magistrații la o discuție „fără limită de timp”
Screenshot 2025-12-11 213522
„Justiție, nu corupție”. Proteste în București, Cluj și Iași: manifestanții au cerut demiteri la vârful Justiției și reforme imediate
Recomandările redacţiei
paciet in pat de spital
Al doilea caz de lepră a fost confirmat la Cluj-Napoca. Ce spune...
European Political Community summit in Copenhagen
Concesie majoră: Ucraina este dispusă să ia în considerare crearea...
pupitru psd
DOCUMENT | PSD a început să se consulte cu liderii din teritoriu...
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care...
Ultimele știri
SUA au trimis primii imigranți ilegali în țara cu „cel mai proamerican popor din lume”. Statul nu este recunoscut de către România
Comandantul trupelor NATO, generalul Alexus G. Grynkewich, vine în România. Anunțul făcut de MApN
Diana Buzoianu: Nu am luat în calcul nici măcar pentru o secundă demisia. Nu mă poate şantaja niciun om politic actual
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna intră în Fecioară pe 12 decembrie. Cele patru zodii care atrag noroc și abundență din plin în viețile lor
Cancan
Cum trăiesc nepalezii care ne aduc pizza și sushi la ușă: zeci de scutere și povești ascunse într-o vilă de...
Fanatik.ro
„Are tibia praf!”. Ce a pățit Elias Charalambous după ce a sărit în Peluza Nord la golul lui Florin Tănase...
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Cum îi pregătește Cristi Borcea pe băieții săi pentru viitor: ”Sunt mai dur”
pod pe a3
Când se va putea circula pe Autostrada Transilvaniei până aproape de granița cu Ungaria. Bolojan: Va fi...
Playtech
Ce salariu are un poliţist în 2025: venitul a scăzut faţă de anul trecut
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
A devenit milionară la 18 de ani și a decis să se retragă! Acum, nu-i vine să creadă ce putea să facă anul...
Pro FM
Bebe Rexha a cucerit plaja într-un costum de baie adânc decupat, cu imprimeu tropical: "Mă mut pe o insulă...
Film Now
Cum a reacționat Helena Bonham Carter la invitația de a apărea în documentarul despre Tim Burton. Cei doi au...
Adevarul
Întrebarea care a aprins scânteia între profesori și învățători. „Dacă citește ministrul ne pune să-i luăm și...
Newsweek
Țeapă de 500 lei la Mica Recalculare. De ce a primit pensionarul decizia cu bani în minus la pensie?
Digi FM
Casa Albă, în haine de sărbătoare, în ciuda demolărilor ordonate de Trump. Cum a decorat Melania de Crăciun
Digi World
Ce este lepra, cum se transmite și cât de mare este, de fapt, pericolul. Un caz de lepră a fost confirmat în...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată viața actriței Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Un apropiat a rupt tăcerea: „Nu...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție