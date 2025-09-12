Ministrul Justiției, după ce instanțe din țară au suspendat procese prin care pacienți cer tratamente: „Trebuie să evite excese”

Radu Marinescu, ministrul Justiției, a reacționat după ce Digi24.ro a arătat că mai multe instanțe din țară au suspendat procese prin care pacienții cer asigurarea unor tratamente, pe fondul protestului magistraților. Ministrul subliniază că protestul „nu poate anihila responsabilitatea de a soluționa cauze urgente” și a făcut apel la magistrați să evite „orice situație care să adâncească neîncrederea și nemulțumirea publicului”.

Reacția ministrului Justiției vine după ce Digi24.ro a arătat că mai multe instanțe din țară au suspendat procese prin care pacienți cer, printr-o procedură specială, asigurarea tratamentelor. Detalii, aici.

„Protestul din justiție nu poate anihila responsabilitatea de a soluționa cauze urgente și trebuie să evite excese care să îi afecteze pe români.Jurământul de a apăra drepturile și libertățile oamenilor impune, in realizarea justiției, să existe celeritate , mai ales atunci când justițiabilul duce o luptă contratimp pentru viața”, a transmis ministrul Justiției, printr-o reacție pe Facebook.

Radu Marinescu a subliniat că „judecătorul independent este suveran a decide în cauza supusă soluționării”, dar că „independența obligă la a face dreptate cetățeanului”.

„Consider ca tocmai această independență obligă la a face dreptate cetățeanului, mai ales atunci când se opinează ca alt actor public nu ar fi făcut-o. Rog așadar justiția să acționeze cu echilibru, înțelepciune și responsabilitate și să evităm orice situație care să adâncească neîncrederea și nemulțumirea publicului”, a adăugat ministrul.

Loteria generată de protestul magistraților

În urma analizei Digi24.ro, au fost identificate cel puțin șapte dosare care au ca obiect ordonanță președințială, în care pârâți sunt Ministerul Sănătății, Guvernul României și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin care pacienții cer asigurarea tratamentelor și care au fost amânate sau suspendate pe parcursul săptămânii.

Patru dintre aceste dosare au fost identificate la Curtea de Apel București, iar restul, câte unul, la Curtea de Apel Bacău, Curtea de Apel Craiova și Curtea de Apel Alba Iulia. În toate aceste șapte dosare, a fost invocat protestul magistraților.

În cel puțin două astfel de dosare este vorba de pacienți care suferă de cancer.

Consiliul Superior al Magistraturii a remis joi seară un punct de vedere în care arată că „judecătorii nu pot suplini obligația statului de a garanta accesul pacienților la tratamente vitale”.

