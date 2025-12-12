Live TV

Ministrul Justiției: Este inacceptabilă orice formă de persecuție a unei persoane care sesizează disfuncționalități sau abuzuri

Data actualizării: Data publicării:
Ministrul Justiției, Radu Marinescu
Ministrul Justiției, Radu Marinescu.Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, spune că orice formă de persecuţie a unei persoane pentru că ar sesiza abuzuri în sistemul în care activează este „inacceptabilă”. El adaugă că va acţiona pentru a clarifica acuzaţiile aduse în documentarul Recorder, dar că, pe de altă parte, până acum nu i-au fost semnalate persecuţii de natura celor invocate în scrisoarea deschisă semnată de peste 170 de magistrați.

„Este inacceptabilă orice formă de persecuție a unei persoane pentru ca ar sesiza aspecte care, în opinia sa ,constituie disfuncționalități sau abuzuri în sistemul în care activează. Astfel de sesizări trebuie verificate și clarificate, nu reprimate. Susțin necesitatea clarificării tuturor aspectelor învederate în documentarul respectiv de către magistrați , putând fi confirmate sau infirmate factual”, a scris Marinescu pe Facebook.

„Diversitatea de opinii și convingeri privind politicile profesionale, manageriale, de personal, criteriile de promovare, selecție, pregătire profesională, cadrul legislativ ce reglementează statutul și organizarea etc există și este firească în magistratură, mai ales în contextul în care aceasta are o componentă electivă, în desemnarea CSM și competitivă în ocuparea unor funcții de conducere. Aceste situații au născut și nasc divergențe de opinie și controverse, conturarea de majorități și minorități de opinie dar, sub nici o formă, nu trebuie să conducă la abordări revanșarde, punitive sau opresive ale celor care gândesc altfel”, a continuat ministrul.

El spune că, de când ocupă această funcție, nu a primit „nicio sesizare a vreunui magistrat ca ar exista persecuții de natura celor invocate în scrisoarea deschisă menționată. Orice magistrat care invocă astfel de situații le poate semnala, nu doar public, dar și organelor în drept să ia măsuri și către MJ, cat timp ministrul este membru CSM”, a continuat el.

„De când sunt ministru al Justiției nu am primit nici o sesizare a unui magistrat ca ar exista nereguli privind desfășurarea activității CSM, privind alegerile pentru acest organism sau cu privire la desfășurarea concursurilor sau procedurilor de selecție pentru funcțiile de conducere”, a mai spus Marinescu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El amintește că „legile justiției au fost adoptate în anul 2022 de către Parlament, au fost evaluate pozitiv la nivel european fiind ridicat MCV, precum și anual în cadrul raportului privind statul de drept și au fost înscrise în PNRR ca jalon finanțabil. La constituirea coaliției de guvernare, toate partidele au discutat despre modernizarea acestui cadru normativ și a existat un acord politic privind măsurile de luat, înscris în programul de guvernare. MJ acționează în conformitate cu acest program și gestionează jalonul PNRR care va permite accesarea banilor europeni. Orice lege poate fi modificată în acord cu evoluția societății, în baza unui acord politic bazat pe o informație completă, reală și obiectivă, în limitele cadrului PNRR și al concluziilor rapoartelor privind statul de drept”.

Recorder a publicat, marți seară, pe canalul de YouTube, un documentar intitulat „Justiție capturată”, despre starea justiției din România, fenomenul prescripției și efectele centralizării puterii. Curtea de Apel București a organizat o conferință de presă în care a negat acuzațiile din documentar și i-a criticat pe magistrații care au vorbit deschis cu jurnaliștii Recorder.

Totuși, în timpul conferineței, judecătoarea Raluca Moroșanu a luat cuvântul pentru a spune că mărturiile din documentarul Recorder sunt adevărate și că îl susține pe colegul său, Laurențiu Beșu, unul dintre judecătorii care au vorbit despre neregulile în sistemul de justiție. „Suntem terorizați cu acțiuni disciplinare”, susține Moroșanu.

Suntem terorizaţi pur şi simplu, cu acţiuni disciplinare şi cu tot ce ştiţi dumneavoastră că ni se întâmplă. Nu vreau să vă spun cum este atmosfera şi în ce situaţie toxică şi încordată suntem. O parte dintre colegii mei sunt de acord cu mine, nu ştiu cealaltă parte ce vor face, iată sunt aici unii care vor susţine probabil conducerea. Aşa ca paranteză - nu am fost nici ofiţer acoperit, nici la 'Doi şi un sfert', nicăieri. Am fost toată viaţa mea magistrat”, a spus judecătoarea.

Anterior, Curtea de Apel București l-a acuzat pe Laurențiu Beșu, unul dintre judecătorii care au vorbit în investigația Recorder despre nereguli în sistemul de justiție, că denaturează fapte și că ar fi fost „ofiţer la doi şi-un sfert”, unitatea de informații a Ministerului de Interne, lucru interzis de statutul magistraților.

„Afirmațiile publice ale unui judecător, Beşu Ionel Laurenţiu, sunt grav denaturate și contrazise de documente oficiale și de proceduri legale clare. Faptele arată că delegarea sa nu a fost prelungită din raţiuni exclusiv de ordin profesional, iar încercarea de a rescrie ulterior această realitate reprezintă o mistificare periculoasă a adevărului”, se arată într-un comunicat al Curții de Apel remis miercuri seară.

Laurențiu Beșu, fost judecător la Curtea de Apel de București, a acuzat în ancheta Recorder că delegările judecătorilor se fac în așa fel încât anumite dosare să fie tergiversate sau rejudecate până când intervine prescripția faptelor.

Tot ieri, Sorina Marinaș, judecătoare la Curtea de Apel Craiova, a transmis pe Facebook o scrisoare deschisă semnată 178 de judecători și procurori, unii pensionari, care se declară solidari cu magistrații Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu.

„Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a sesiza problemele și presiunile din sistemul de justiție. Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol”, se arată în scrisoarea deschisă.

„Totodată, subliniem că aspectele semnalate de colegii mai sus menționați nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială. Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului”, mai spun semnatarii documentului.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
1
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
ID216894_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Cum explică Lia Savonea momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
prezidiu curtea de apel bucuresi la conferinta de presa dupa ancheta recorder
3
Război total și acuzații reciproce la Curtea de Apel după ancheta Recorder. „Suntem...
aer poluat in oras
4
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
5
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"
Digi Sport
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
justitie, ciocanel
„Tăcerea nu este o opțiune”. Peste 170 de magistrați se solidarizează cu judecătorii Beșu și Moroșanu după conferința de presă a CAB
justitie, ciocanel
Asociațiile magistraților cer autorităților „să se abțină” de la cercetări și presiuni asupra „vocilor critice” din Justiție
CSM 2 consiliul superior al magistraturii
Procurorii din CSM au o reacție diferită față de secția pentru judecători: Dacă faptele ar fi adevărate, sistemul judiciar a abdicat
Liana Nicoleta Arsenie_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un coleg
Radu Marinescu.
Radu Marinescu, după ce USR a cerut demiterea șefului DNA: „Ministrul Justiției nu poate acționa disciplinar”
Recomandările redacţiei
Temperature on the thermometer
Crăciun cu temperaturi peste mediile obișnuite. Cum va fi vremea după...
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România, în noaptea de joi spre vineri
vulcanii noroiosi
„Un loc cu adevărat remarcabil”. O echipă de cercetători americani...
viktor orban
Statele UE au căzut de acord privind modul de ocolire a opoziției...
Ultimele știri
Slovacia va bloca orice decizie a UE care ar finanța cheltuielile militare ale Ucrainei, avertizează Robert Fico
Furtună extremă în Madeira: Cod roșu până duminică. MAE avertizează românii să evite deplasările
Trump a apărut din nou în public cu mâna bandajată. Explicațiile date de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna intră în Fecioară pe 12 decembrie. Cele patru zodii care atrag noroc și abundență din plin în viețile lor
Cancan
Fenomenul meteo periculos care a înghițit Balcanii în noaptea de 12 decembrie! România a reușit să îl fenteze...
Fanatik.ro
Mihai Stoica, în extaz după nebunia de la FCSB – Feyenoord: „Cea mai tare revenire din istoria fotbalului...
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
”Remontada” FCSB-ului cu Feyenoord i-a uluit pe jurnaliștii de la The New York Times: ”Golul lui a adus o...
colaj foto cu pandaru si negrutiu
ÎNTREBAREA SĂPTĂMÂNII: Cum ar trebui să răspundă Europa amenințărilor ideologice venite dinspre Donald Trump?
Playtech
Cât este indemnizația de însoțitor 2025: suma pe care o primesc cei care îngrijesc persoanele cu handicap
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
I-a făcut "praf"! Robin van Persie nu s-a ferit de cuvinte, după revenirea de senzație a FCSB-ului
Pro FM
Sam Asghari o respectă pe Britney Spears chiar și după divorț: „E cel mai important lucru pentru mine”...
Film Now
Fratele actriței Lindsay Lohan, dat în judecată pentru afaceri imobiliare ilegale. Schema la care ar fi...
Adevarul
Întrebarea care a aprins scânteia între profesori și învățători. „Dacă citește ministrul ne pune să-i luăm și...
Newsweek
În ce ordine bagă băncile pensiile și bonusul de 400 de lei pe card? Care pensionari nu iau azi banii?
Digi FM
Casa Albă, în haine de sărbătoare, în ciuda demolărilor ordonate de Trump. Cum a decorat Melania de Crăciun
Digi World
A fost descoperită cea mai veche dovadă a producerii focului. Momentul-cheie din evoluţia umanităţii s-a...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Kate Winslet, de mână cu fiul ei, Joe Anders, pe covorul roșu, la premiera „Goodbye June”. Ea a regizat, el a...
UTV
Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț