Exclusiv Ministrul Justiției, întrebat dacă Lia Savonea și Marius Voineag mai pot candida pentru șefia parchetelor: Procedura va fi corectă

Data publicării:
reprezentare statuie justitie
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a fost întrebat, în direct la Digi24, privind procedura de selecție a șefilor de parchete, dacă și procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, și președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, pot să își păstreze funcțiile, în contextul în care surse din Coaliție vorbesc despre o negociere politicăla pachet”.

Eu pot să vă spun această procedură va fi corectă. La această procedură pot să se înscrie toți procurorii care sunt în conformitate cu legea îndreptățiți, adică au condițiile respective, prezintă planul managerial. Această procedură va fi una care va fi realizată de o comisie la Ministerul Justiției, se va transmite LIVE, pentru a se urmări de către oricine dorește modul cum decurg aceste proceduri. Apoi se va trece prin filtru CSM, secție de procurori. Apoi, bineînțeles, va ajunge la domnul președinte al României, care are, potrivit legii, deplina libertate să numească pe cine consideră dânsul în conformitate cu finalitatea acestei proceduri.”

Întrebat dacă Marius Voineag și Lia Savonea își pot depune dosarele la DIICOT, respectiv Înalta Curte de Casație și Justiție, Radu Marinescu a răspuns:

„Mă îndoiesc că doamna Savonea va depune un dosar pentru procuror-șef la DNA, DIICOT sau Parchetul General, pentru că dânsa este deja președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție și nu cred că poate face acest lucru, nefiind procuror”.

Ministrul Justiției a mai fost întrebat dacă în cazul Liei Savonea procedura de schimbare din funcție e discutată în Coaliție, având în vedere protestele și materialele Recorder care au declanșat negocierile la Cotroceni.

„Ați amintit de materialele Recorder. Vă aduc și o aminte că am fost printre cei care au spus aceste lucruri odată alegate în spațiul public trebuie să fie verificate concret și să aflăm adevărul.

Curtea de Apel București, că ați amintit-o anterior, a ieșit cu anumite informații, cu anumite date, se fac verificări la inspecția judiciară și cred că se fac inclusiv cu privire la domnul Voineag de către inspecția judiciară, ca să aflăm care este care este realitatea. Dar de către cei în drept, nu prin speculații care se pot răspândi într-o direcție sau alta.

M-ați întrebat de domnul Voineag, repet, orice procuror care îndeplinește condițiile legale, care are un plan managerial, se poate înscrie.

Evaluarea va privi și activitatea sa anterioară, că așa scrie la lege, sunt criterii din lege, nu le-am inventat eu și bineînțeles că atunci, cine va veni, va fi examinat și în privința activității sale anterioare. Transparent, corect, să vadă toată lumea cum decurge procedura”, a explicat ministrul Justiției, în direct la Digi24.

