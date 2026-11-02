Ministrul Justiției s-a întâlnit cu lideri sindicali pentru discuții privind plata restanţelor salariale ale magistraţilor

Liderul Blocului Naţional Sindical (BNS) Dumitru Costin şi doi lideri ai Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial au discutat luni cu ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, despre problemele cu care se confruntă personalul din sistemul judiciar şi de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Discuţiile au mai vizat, printre altele, găsirea unor soluţii concrete pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, respectarea drepturilor salariaţilor şi plata restanţelor salariale ale magistraţilor, dar şi identificarea resurselor necesare achitării acestora.

Preşedintele Blocului Naţional Sindical, Dumitru Costin, împreună cu reprezentanţii de la Sindicatul Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial, Cătălin Trăistaru şi Alina Sârbu, s-au întâlnit, luni, cu ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, informează reprezentanţii BNS.

Potrivit sursei citate de News.ro, discuţiile au vizat problemele cu care se confruntă personalul din sistemul judiciar şi de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, precum şi identificarea unor soluţii concrete pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, respectarea drepturilor salariaţilor şi asigurarea funcţionării eficiente a instituţiilor.

Principalele teme abordate au fost legate de statutul profesiei de grefier, sindicaliştii solicitând reluarea activităţii grupului de lucru ministerial pentru elaborarea unui nou statut, în acord cu decizia Curţii Constituţionale, problemele generate de implementarea ECRIS V şi identificarea unor soluţii pentru disfuncţionalităţile informatice şi pentru gestionarea volumului suplimentar de muncă, dar şi suplimentarea posturilor de grefier, pe care liderii sindicali o consideră o măsură necesară pentru gestionarea activităţii desfăşurate în paralel în sistemele ECRIS 5 şi ECRIS 4.

De asemenea, discuţiile au vizat plata drepturilor salariale restante şi identificarea resurselor bugetare necesare pentru achitarea sumelor datorate personalului din instanţele judecătoreşti şi parchete, situaţia salariaţilor de la Registrul Comerţului şi remedierea problemelor informatice de la această instituţie.

Astfel, sindicaliştii vor analizarea, într-un termen cât mai scurt, a Legii nr. 165/2026, care prevede trecerea personalului contractual în funcţii publice, măsură considerată necesară pentru diminuarea plecărilor din sistem, inclusiv a celor generate de disfuncţionalităţile informatice.

Totodată, preşedintele BNS a semnalat "dificultăţile de funcţionare ale sistemelor informatice" de la Registrul Comerţului şi a solicitat identificarea unor soluţii concrete, astfel încât activitatea instituţiei şi condiţiile de muncă ale salariaţilor să nu mai fie afectate.

Editor : M.B.