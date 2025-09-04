Radu Marinescu le-a transmis procurorilor și judecătorilor care și-au suspendat activitatea în instanțe, nemulțumiti de proiectul privind pensiile speciale, că în justiție „nu există grevă” și îi îndeamnă să fie responsabili și profesioniști. Ministrul Justiției a anunțat că va fi creat un grup de lucru interinstituțional care să abordeze integrat soluțiile care trebuie implementate în justiției, pornind de la obiectivele programului de guvernare. El s-a întâlnit, joi cu reprezentanții sistemului judiciar, întrevedere boicotată de magistrații ÎCCJ și CSM.

„Din punctul meu de vedere responsabilitatea pentru astfel de forme de protest revine celor care le desfășoară. Mesajul meu este unul de a ne respecta cu toții atribuțiile și competențele potrivit Constituției și legii. (...) Activitatea din justiție trebuie să se desfășoare. Nu există grevă în această materie, iar mesajul meu este de celeritate, de responsabilitate, de profesionalism în rezolvarea tuturor dosarelor, și a celor mari și a celor mici. Orice cetățean are dreptul la justiție”, a afirmat Radu Marinescu, joi la Ministerul Justiției.

El a mai spus că a avut un dialog constructiv cu participanții la întrevederea de joi.

„La întâlnirea de astăzi au fost prezenţi reprezentanţi ai executorilor judecătoreşti, ai notarilor şi ai avocaţilor, în efortul comun de a găsi împreună soluţii, plecând de la obiectivele programului de guvernare. Cu cei prezenţi am avut un dialog constructiv, am convenit să creăm un grup de lucru interinstituţional care să abordeze de o manieră pluridisciplinară, integrată, prin dialog, toate soluţiile care trebuie să fie implementate în justiţie”, a declarat Radu Marinescu, după întâlnirea de lucru de joi, notează News.ro.

Proiectul privind pensiile de serviciu ale magistraților nu a fost discutat

Acesta a adăugat că magistrații au lipsit de la întrevedere și nu au fost discuții despre pensiile de serviciu.

„Cei care au lipsit astăzi au justificat prin existenţa unor forme de protest faţă de proiectul de pensii de serviciu, care însă, repet, nu a făcut obiectul discuţiilor de astăzi”, a punctat ministrul Justiției.

Întrebat despre lipsa de la discuţii a reprezentanţilor ÎCCJ şi ai CSM, Radu Marinescu a spus că Ministerul Justiţiei „a fost, este şi va rămâne un factor predispus la dialog”, interesat de „dialogul instituţional corect şi loial” şi „interesat de a găsi soluţii reale pentru problemele din justiţie”.

„Cu siguranţă ne dorim ca în viitor, la astfel de discuţii despre aspecte care interesează activitatea, inclusiv din instanţe şi parchete, să participe şi reprezentanţii magistraţilor. Repet, din punctul de vedere al ministerului, aşteptăm întotdeauna cu mare disponibilitate”, a mai precizat el.

Ministrul Justiţiei îi invitase să participe la un dialog instituţional pe toţi reprezentanţii sistemului judiciar din România, inclusiv pe cei ai magistraţilor, pentru a găsi împreună „cele mai bune soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii din domeniul justiţiei”.

„În acest proces de analiză va fi luat în considerare şi faptul că, în prezent, se află în dezbatere parlamentară anumite iniţiative legislative care au ca obiect amendarea legislaţiei relevante, ce ar putea avea impact asupra reducerii duratei proceselor şi asupra eficientizării activităţii instanţelor de judecată”, menţionează comunicatul MJ.

Potrivit sursei citate, unul dintre obiectivele asumate în cadrul programului de guvernare 2025-2028, la secţiunea Justiţie, constă în „reducerea duratei de soluţionare a cauzelor şi punerea eficientă în executare a hotărârilor judecătoreşti”.

