Minor din Dolj, prins la volan de polițiștii de frontieră cu un permis fals. Documentul părea eliberat de autorităţile din SUA

Poliţiştii de frontieră din Dolj au descoperit că un minor aflat la volanul unei maşini s-a legitimat cu un permis de conducere care părea eliberat de autorităţile din SUA, documentul dovedindu-se fals.

Reprezentanţii Poliţiei de Frontieră au anunţat că, luni, în jurul orei 23.45, poliţiştii de frontieră de la Bechet au oprit pentru verificări un autoturism înmatriculat în Austria, care circula în localitatea Nedeia din judeţul Dolj.



„În urma legitimării conducătorului auto, s-a constatat că acesta este cetăţean român. Persoana a prezentat la control un document aparent eliberat de autorităţile Statelor Unite ale Americii, ce conţinea înscrisurile unui permis de conducere internaţional. Având suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului, precum şi asupra identităţii conducătorului auto, poliţiştii de frontieră au dispus conducerea acestuia la sediul Sectorului Poliţiei de Frontieră Bechet pentru verificări suplimentare”, au afirmat reprezentanţii Poliţiei de Frontieră.

Poliţiştii de frontieră au stabilit în urma verificărilor că persoana respectivă este minoră, nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar documentul prezentat la control este fals.

Ei fac cercetări pentru comiterea infracţiunilor de fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals şi conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere.

