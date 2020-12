Mirel Palada, 9 luni de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei pentru că l-a lovit pe Mihai Goţiu într-un studio tv

Sociologul Mirel Palada a primit vineri o pedeapsă de 9 luni de închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, pentru că l-a lovit cu pumnii pe senatorul USR Mihai Goţiu în pauza unei emisiuni tv, în 2017, a stabilit Judecătoria Sectorului 1. Decizia nu este definitivă.

„În temeiul art. 396 alin. (4) C. pr. pen. rap. la art. 193 alin. (1) şi (2) C.pen. cu aplicarea art. 396 alin. (10) C. pr. pen., stabileşte în sarcina inculpatului Palada Theodor Mirel pedeapsa de 9 (nouă) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe. În temeiul art. 83 din Codul penal amână aplicarea pedepsei de 9 luni închisoare pe un termen de supraveghere de 2 (doi) ani, stabilit conform art. 84 din Codul penal”, se arată în decizia instanţei, citată de Agerpres.

Instanţa a mai decis ca Mirel Palada să-i plătească lui Goţiu suma de 5.000 de euro cu titlu de daune morale, el având de achitat şi 1.500 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat şi 2.400 de lei cheltuieli judiciare către Goţiu.

Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.

Bătaie în studioul tv

În septembrie 2017, cei doi participau la o emisiune de dezbateri politice la postul B1 TV, iar în pauza de publicitate Mirel Palada l-a agresat fizic pe Mihai Goţiu.

În imaginile publicate ulterior, se observă cum Mirel Palada îl apucă pe Mihai Goţiu de gât şi de păr şi încearcă să-l dea cu capul de masa din studio.

„Era în pauza de publicitate, după ce în prima parte am avut discuţii contradictorii. Domnul Palada în mod constant intervenea peste ce aveam eu de spus când eram întrebat. După ce l-am rugat să mă lase să termin ce am de spus, a patra oară când a intrat peste mine am spus: unul dintre motivele pentru care am intrat în politică e şi faptul că m-am săturat de asemenea politicieni nesimţiţi care nu te lasă să vorbeşti. În pauză, a început să spună: să nu cumva să mai îndrăzneşti să mă faci nesimţit, nu mai ţin minte exact, rezulta că după emisiune o să văd eu... Am zis: dacă continuaţi să mă întrerupeţi o să spun că e complet nesimţit. S-a ridicat, m-a lovit cu pumnul în gură, cei din studio de la pază au intervenit şi l-au scos”, declara la acea vreme Mihai Goţiu.

