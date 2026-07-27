Live TV

Mită contra permise de conducere: Cinci poliţişti din Arad au fost condamnaţi la închisoare cu executare

Data publicării:
polițist și uniforma de polițist
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Cinci poliţişti din Arad au fost condamnaţi luni la închisoare cu executare pentru că ar fi primit mită pentru eliberarea de permise auto, prin fraudarea probei practice în perioada 2022-2023, iar alte patru persoane, între care doi instructori auto, au fost condamnate cu suspendare.

Sentinţa a fost dată de Tribunalul Timiş şi este prima în acest proces, care vine după 13 amânări de pronunţare în ultimele şapte luni, relatează Agerpres.

Conform sentinţei publicate pe portalul instanţelor de judecată, trei poliţişti au fost condamnaţi la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare, iar alţi doi au primit condamnări de trei ani şi trei luni, pentru luare de mită.

Toţi au şi anumite drepturi interzise în următorii cinci ani, între care cel de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat sau dreptul de a exercita profesia de poliţist, „de care s-au folosit pentru săvârşirea infracţiunii”.

De asemenea, doi instructori auto au primit pedepse cu suspendare de trei ani, pentru complicitate la luare de mită. Ei nu vor mai putea fi instructori auto cinci ani după ce sentinţa rămâne definitivă.

Alte două persoane, care ar fi plătit mita, au primit condamnări de doi ani şi şase luni, respectiv doi ani şi trei luni, dar cu suspendare. Instanţa a mai decis anularea unor permise obţinute fraudulos în 2023.

Sentinţa nu este definitivă și poate fi contestată.

În 2024, cei cinci poliţişti examinatori ai Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Arad au fost trimişi în judecată, alături de alte patru persoane implicate în acest caz.

În 15 februarie 2024, DNA anunţa că cercetările au loc pentru fapte de corupţie legate de eliberarea permiselor de conducere. Conform procurorilor, în schimbul unor sume de bani, poliţiştii ar fi permis fraudarea probei practice în perioada 2022 - 2023.

„Cei cinci inculpaţi, poliţişti-examinatori în cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Arad, ar fi primit de la mai multe persoane, prin intermediari (instructori auto sau alte persoane de încredere), sume de bani cuprinse între 200 de euro - 400 de euro, în legătură cu fraudarea examenelor practice, pentru obţinerea permisului de conducere. Concret, banii ar fi fost remişi celor cinci poliţişti de către intermediari fie direct, fie prin plasarea acestora în portiera dreapta-faţă a autoturismului cu care urma să se susţină proba practică. De cele mai multe ori, înainte de începerea examinării, intermediarul l-ar fi 'atenţionat' pe poliţistul examinator cu următoarele cuvinte: 'Puteţi avea grijă de cel/cea care este la volan?', acest lucru însemnând pentru examinator că doar acea persoană era dispusă să remită/a remis sume de bani pentru a fi ajutată", transmitea DNA la vremea respectivă.

Potrivit anchetatorilor, spre deosebire de persoanele favorizate în maniera de mai sus, candidaţii care susţineau proba practică fără a remite sume de bani ar fi fost conduşi pe trasee dificile, astfel încât să aibă cât mai multe ocazii de a comite greşeli şi, implicit, pentru a nu promova proba respectivă.

Ancheta de corupţie a provocat probleme în funcţionarea SPCRPCIV Arad, unde din 2024 s-a mai lucrat doar cu jumătate dintre examinatori. Pentru că s-a ajuns la un timp de aşteptare de două luni pentru susţinerea probei practice, instituţia a trebuit să lucreze şi în weekend şi să aducă personal din judeţe vecine.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
doua nave rusesti de razboi in pacific
1
Administrația Trump intervine după atacurile din Marea Neagră: Ucraina, avertizată să nu...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
2
Reacția Moscovei, după ce președintele kazah a cerut „înghețarea conflictului” cu...
Avion F-16
3
Generalul (r) Bălăceanu: Apar drone în țara noastră pentru că, probabil, ucrainienii s-au...
putin
4
Vladimir Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care...
avion f-16
5
A treia dronă doborâtă de piloții români de F-16. Nicușor Dan anunță protest diplomatic...
Prima reacție a Rusiei, după ce a izbucnit scandalul de proporții
Digi Sport
Prima reacție a Rusiei, după ce a izbucnit scandalul de proporții
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
masina de politie
Tânăra de 22 de ani dată dispărută vineri din București a fost găsită moartă. Femeia a fost lovită de tren în Ilfov
autobuze arad
Orașul din România unde un bilet de autobuz și tramvai va costa 1 leu şi va fi valabil 24 de ore. Vinerea, transportul e gratuit
masina de politie
Un şofer băut care a lovit o maşină, în Constanța, şi care circula haotic a fost oprit de doi poliţişti aflaţi în timpul liber
gunoaie A1
Intrarea în țară, printre gunoaie. Imagini dezolante pe marginile autostrăzii A1: „Cum intrăm în România, suntem parcă alți oameni”
garda de mediu
Val de sesizări absurde la Garda de Mediu: De la mirosul de tocăniță venit din vecini, până la albinele care murdăresc mașinile
Recomandările redacţiei
lipaev
Primele măsuri după doborârea dronelor: ambasadorul român de la...
Sorin Grindeanu.
PSD sesizează Curtea de Apel București şi Parchetul General împotriva...
Piața carburanților din România este afectată atât de creșterea prețurilor, cât și de scăderea stocurilor disponibile
Nazare: Problema nu mai este doar cât costă combustibilul, ci dacă...
chei de la o locuinta noua
Senatul a votat prelungirea TVA de 9% în loc de 21% pentru achiziția...
Ultimele știri
Bonusurile pentru angajații ANAF și ai Autorității Vamale, plafonate la 12% din fondul de salarii. Proiectul a trecut de Senat
Gianni Infantino îi mustră pe criticii care „urăsc” FIFA și rescrie istoria Cupei Mondiale din 2026
Radu Marinescu, reacție după amendamentul PNL și USR la legea integrității: „Lumina a aprins-o PSD”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care au intrat în cea mai bună perioadă a vieții lor. Jupiter le aduce noroc, bani și oportunități
Cancan
Anastasia Piron, fata de 22 de ani căutată de toată România, a fost găsită MOARTĂ. Dispariția ei fusese...
Fanatik.ro
Maxima Pilsner! Universitatea Craiova își lansează propria bere, după modelul Tottenham. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
Un fotbalist român, suspectat de fraudă de 3,5 milioane de euro prin intermediul unor site-uri de matrimoniale
Adevărul
Cine predă, de fapt, în școlile din România? Adevăruri și mituri despre profesorii titulari și suplinitori
Playtech
Ce pensie primești dacă ai lucrat doar 15 ani. Calcul simplu, pe înțelesul tuturor
alexandru nazare face declaratii
Nazare: Nu exclud riscul ca România să fie retrogradată, deși am prezentat argumente că merită să-şi menţină...
Digi Sport
Denis Alibec și Anca Surdu, dați de gol de mama fotbalistului
Pro FM
„Dragostea mea”. Selena Gomez a împlinit 34 de ani, iar Benny Blanco i-a pregătit o surpriză în Italia. Gest...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Harrison Ford a fost a doua opțiune pentru Indiana Jones. Ce actor faimos a ratat rolul. „Noi l-am vrut, dar...
Adevarul
Pensia nu se pregătește la bătrânețe. Greșeala care îi poate costa scump pe români
Newsweek
Când intră pensia, indemnizația de handicap, alocația, ajutorul de șomaj în august? Care sume au crescut
Digi FM
Cum va arăta lumea în 2036, potrivit lui Elon Musk. Miliardarul spune că banii își vor pierde importanța
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Somnul insuficient poate duce la creștere în greutate mai rapid decât ai crede. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
A vrut să-și revadă casa copilăriei pe Google Maps, dar a avut parte de o surpriză emoționantă: „A fost ca și...
Film Now
Emma Roberts s-a căsătorit în Idaho. Mătușa Julia Roberts a fost prezentă la nuntă. Cum a arătat rochia...
UTV
Cum arată Andreea Ibacka în costum de baie, la 40 de ani. „Acum să vă prefaceți că n-ați dat zoom”