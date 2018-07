Monica Macovei: E inacceptabil ca interviul pentru șefia DNA să se desfăşoare doar cu ministrul Justiției

Europarlamentarul Monica Macovei susţine că este inacceptabil ca interviul candidaţilor pentru şefia DNA să se desfăşoare doar cu ministrul Justiţiei.





„Concursul prin care Tudorel Toader vrea să propună un nou procuror-şef DNA arată adevăratele intenţii: controlul total asupra anchetelor penale. Acest lucru trebuie schimbat! Este inacceptabil ca interviul candidaţilor pentru şefia DNA să se desfăşoare doar cu ministrul Justiţiei 'sprijinit de secretarii de stat', care au 'un rol consultativ'. De ce la interviu nu participă şi procurorul general? De ce la interviu nu participă şi un psiholog, care poate da informaţii esenţiale despre caracterul, onestitatea şi integritatea unei persoane? Şi cine evaluează capacităţile de management, comunicare, de reacţie rapidă şi muncă sub presiune? Doar nu doctorul în drept Toader care îi slujeşte pe condamnaţii şi anchetaţii din coaliţia de guvernare. Apoi, secretarii de stat pot adresa întrebări procurorului participant la selecţie, 'direct sau prin intermediul ministrului justiţiei'. Adică, dacă ministrului Justiţiei nu îi place o întrebare pusă de un secretar de stat, o poate cenzura? Ce rost are precizarea că secretarii de stat pot întreba 'direct sau prin intermediul ministrului'?", afirmă Macovei, într-un comunicat transmis Agerpres.



În opinia europarlamentarului, criteriile publicate de Ministerul Justiţiei mai arată că selectarea procurorilor „are loc pe baza aprecierilor proprii ale ministrului Justiţiei”.



„Urmăreşte Tudorel Toader să pună o marionetă la şefia DNA care să asculte ordinele de la sediile de partid? Un ministru al Justiţiei responsabil şi de bună-credinţă, care susţine lupta anticorupţie, nu poate propune la conducerea DNA decât un procuror din interior, care ştie ce înseamnă anchete imparţiale, care a dovedit că poate rezista atacurilor politice şi nu se lasă intimidat. Un procuror care are deja experienţă în anchetarea faptelor de corupţie la nivel înalt, pentru că nu mai suntem la sfârşitul lui 2004, când marea corupţie nu era anchetată. Un procuror care a dovedit independenţă faţă de factorul politic. Acestea trebuie să fie principalele calităţi ale unui procuror-şef al DNA. Şi, cu siguranţă, în DNA sunt mulţi procurori competenţi. Toţi aceştia ar trebui să se înscrie la concurs, să dea peste cap orice aranjament pe care Tudorel Toader l-ar gândi cu prietenii lui politici”, mai spune Macovei.



Monica Macovei consideră că preşedintele Klaus Iohannis, care, potrivit legii în vigoare, poate refuza propunerea, ar trebui, la rândul lui, să numească "numai un procuror puternic, hotărât să ancheteze politicieni".

Etichete:

,

,

,