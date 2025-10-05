Motivul pentru care Grecia a acceptat să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ministerul Justiției începe procedurile de extrădare

Încep producerile de extrădare a lui Sorin Oprescu, a anunțat Ministerul Justiției. Fostul primar al Capitalei a fost reținut în Grecia, lângă aeroportul din Salonic. Motivul reținerii lui Oprescu este acela că autoritățile elene au primit noi informații de la justiția din România privind condițiile de detenție în penitenciarele românești.

Potrivit Ministerului Justiției, polițiștii greci l-au reținut din nou pe Oprescu pentru că în luna mai a acestui an, Tribunalul București a acceptat o cerere din partea polițiștilor care gestionează cazurile de urmăriți internațional, iar România a transmis un angajament de îmbunătățire a condițiilor de detenție.

Acesta a fost motivul invocat de magistrații eleni atunci când au respins inițial extrădarea fostului primar general al Capitalei: nu ar fi beneficiat de condiții decente de detenție în România, având în vedere vârsta înaintată a acestuia – Oprescu are 73 de ani – afecțiunile de care suferă și pedepsa pe care o are de executat.

„În prezent, pe teritoriul statului elen sunt în curs de desfăşurare activităţile specifice executării mandatului european de arestare”, a anunțat Ministerul Justiţiei. Instituţia amintește că Tribunalul Bucureşti a emis, la data de 13 mai 2022, mandatul de executare a pedepsei închisorii pe numele lui Oprescu, condamnat la executarea unei pedepse de 10 ani şi 8 luni, pentru constituire a unui grup infracţional organizat, luare de mită şi spălare a banilor.

La data emiterii mandatului, s-a dispus urmărirea la nivel naţional şi internaţional, ulterior, la data de 17 mai 2022, acesta fiind arestat pe teritoriul Greciei, însă predarea sa în România a fost refuzată de către autorităţile elene.

„În luna mai 2025, Biroului SIRENE a solicitat Tribunalului Bucureşti să aprecieze dacă mandatul european de arestare poate fi executat din nou, în contextul modificării condiţiilor de detenţie. Tribunalul Bucureşti a fost de acord, astfel încât s-a reiterat menţinerea arestării. În urma colaborării între autorităţile române şi omologii eleni, numitul Oprescu Sorin Mircea a fost reţinut, astăzi, în proximitatea aeroportului din Salonic, Grecia. Rezultatul de astăzi reprezintă un succes al cooperării strânse dintre autorităţile din România şi cele din Grecia şi, totodată, o direcţie fermă de implicare permanentă pentru aducerea în ţară a persoanelor urmărite, în vederea executării pedepselor pe teritoriul statului nostru”, precizează Ministerul Justiţiei.

Condamnat definitiv în 2022

Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv, în 13 mai 2022, la zece ani şi opt luni de închisoare, într-un dosar în care este acuzat de mai multe fapte de corupţie, după ce a primit 25.000 de euro la locuinţa sa din Ciolpani, de la Bogdan Popa, fost şef al Administraţiei Cimitirelor, care la rândul său este acuzat că a constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat ulterior şi ceilalţi inculpaţi din dosar, şi care avea ca scop săvârşirea de infracţiuni de corupţie, mai precis dare şi luare de mită, din sume provenite din bugetul municipiului Bucureşti.

La finalul anului 2013, grupul ar fi fost condus de Sorin Oprescu.

În aceeaşi zi, Sorin Oprescu a fost dat în urmărire, fiind reţinut în Grecia în 17 mai.

În 31 mai, Oprescu a fost eliberat pe cauţiune, iar Curtea de Apel din Atena a respins cererea României de extrădare a sa.

