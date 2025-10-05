Live TV

Motivul pentru care Grecia a acceptat să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ministerul Justiției începe procedurile de extrădare

Data publicării:
sorin oprescu
Sorin Oprescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Condamnat definitiv în 2022

Încep producerile de extrădare a lui Sorin Oprescu, a anunțat Ministerul Justiției. Fostul primar al Capitalei a fost reținut în Grecia, lângă aeroportul din Salonic. Motivul reținerii lui Oprescu este acela că autoritățile elene au primit noi informații de la justiția din România privind condițiile de detenție în penitenciarele românești.

Potrivit Ministerului Justiției, polițiștii greci l-au reținut din nou pe Oprescu pentru că în luna mai a acestui an, Tribunalul București a acceptat o cerere din partea polițiștilor care gestionează cazurile de urmăriți internațional, iar România a transmis un angajament de îmbunătățire a condițiilor de detenție.

Acesta a fost motivul invocat de magistrații eleni atunci când au respins inițial extrădarea fostului primar general al Capitalei: nu ar fi beneficiat de condiții decente de detenție în România, având în vedere vârsta înaintată a acestuia – Oprescu are 73 de ani – afecțiunile de care suferă și pedepsa pe care o are de executat.

„În prezent, pe teritoriul statului elen sunt în curs de desfăşurare activităţile specifice executării mandatului european de arestare”, a anunțat Ministerul Justiţiei. Instituţia amintește că Tribunalul Bucureşti a emis, la data de 13 mai 2022, mandatul de executare a pedepsei închisorii pe numele lui Oprescu, condamnat la executarea unei pedepse de 10 ani şi 8 luni, pentru constituire a unui grup infracţional organizat, luare de mită şi spălare a banilor.

La data emiterii mandatului, s-a dispus urmărirea la nivel naţional şi internaţional, ulterior, la data de 17 mai 2022, acesta fiind arestat pe teritoriul Greciei, însă predarea sa în România a fost refuzată de către autorităţile elene.

„În luna mai 2025, Biroului SIRENE a solicitat Tribunalului Bucureşti să aprecieze dacă mandatul european de arestare poate fi executat din nou, în contextul modificării condiţiilor de detenţie. Tribunalul Bucureşti a fost de acord, astfel încât s-a reiterat menţinerea arestării. În urma colaborării între autorităţile române şi omologii eleni, numitul Oprescu Sorin Mircea a fost reţinut, astăzi, în proximitatea aeroportului din Salonic, Grecia. Rezultatul de astăzi reprezintă un succes al cooperării strânse dintre autorităţile din România şi cele din Grecia şi, totodată, o direcţie fermă de implicare permanentă pentru aducerea în ţară a persoanelor urmărite, în vederea executării pedepselor pe teritoriul statului nostru”, precizează Ministerul Justiţiei.

Condamnat definitiv în 2022

Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv, în 13 mai 2022, la zece ani şi opt luni de închisoare, într-un dosar în care este acuzat de mai multe fapte de corupţie, după ce a primit 25.000 de euro la locuinţa sa din Ciolpani, de la Bogdan Popa, fost şef al Administraţiei Cimitirelor, care la rândul său este acuzat că a constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat ulterior şi ceilalţi inculpaţi din dosar, şi care avea ca scop săvârşirea de infracţiuni de corupţie, mai precis dare şi luare de mită, din sume provenite din bugetul municipiului Bucureşti.

La finalul anului 2013, grupul ar fi fost condus de Sorin Oprescu.

În aceeaşi zi, Sorin Oprescu a fost dat în urmărire, fiind reţinut în Grecia în 17 mai.

În 31 mai, Oprescu a fost eliberat pe cauţiune, iar Curtea de Apel din Atena a respins cererea României de extrădare a sa.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jandarmi pe strada
1
Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor...
george simion
2
George Simion acuză Netflix de propagandă și cere românilor să-și anuleze abonamentele...
ID282278_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
3
Patru șefi la doar 14 angajați, într-o direcție a Ministerului Agriculturii. Explicația...
profimedia-1029625023
4
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone...
sofer, volan
5
Un român a dat examenul pentru permis auto de 20 de ori și a câștigat zeci de mii de...
Fiica ”celui mai mare interlop al țării” a văzut ce a făcut iubitul ei, a filmat totul și a pus clipul pe internet VIDEO
Digi Sport
Fiica ”celui mai mare interlop al țării” a văzut ce a făcut iubitul ei, a filmat totul și a pus clipul pe internet VIDEO
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Cristian Păun
Cristian Păun, despre firmele românești: Sunt tratate cu un sictir de...
NDQwJmhhc2g9Y2JlZmU4Y2I0ODhlMWM3N2QwZTE5NDA1ZDUwZWQxZDM=.thumb
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a...
telefon militar de campanie în Ucraina
„Apelul către Putin”: O metodă de tortură îngrozitoare este folosită...
Cod-rutier-2019.-5-lucruri-esențiale-pe-care-trebuie-să-le-știe-șoferii-înainte-de-a-și-monta-anvelopele-de-iarnă.-Amenzi-usturătoare-dacă-se-omite-acest-detaliu-1-840x500
Cum ar trebui să arate anvelopele pentru iarnă, conform legii...
Ultimele știri
Donald Trump a aprobat desfășurarea Gărzii Naționale în Chicago: „Să protejeze agenţii şi bunurile federale"
Momentul în care o șoferiță care băuse alcool se răstoarnă cu mașina. 3 oameni au fost răniți, printre care și un copil
REZULTATE LOTO - Duminică, 5 octombrie 2025. Reporturi de milioane de euro la 6/49 și Joker. La Noroc sunt în joc peste 574.000 de euro
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
oprescu politie
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, reţinut de polițiști lângă aeroportul din Salonic
Laura Codruța Kovesi
Laura Codruța Kovesi: Nu există țări curate. Frauda cu subvenții UE este prezentă în toate statele membre
photo-collage.png - 2025-10-02T180719.351
România și Republica Moldova, cooperare împotriva criminalității, extremismului și dezinformării. Anunțul Ministerului Justiției
horatiu potra flancat de doi politisti
Horațiu Potra, fiul și nepotul sunt reținuți în Emiratele Arabe Unite. Ministerul Justiției a făcut un anunț privind extrădarea
greva grecia
Atenționare MAE pentru românii care vor să călătorească în Grecia
Partenerii noștri
Pe Roz
Julia Roberts, despre viața de acasă, după ce cei trei copii ai săi s-au mutat: "Nu știu dacă să plâng acum e...
Cancan
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Andreea Răducan, gimnasta care a bucurat milioane de români la Olimpiada de la Sidney. Ce face...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Singurul jucător de fotbal român care a apărut pe coperta jocului FIFA. Puțini români știu că e tocmai el...
Adevărul
Soluțiile prin care Moldova ar rezolva definitiv problema care o trage înapoi de 35 de ani: „Trebuie scoși...
Playtech
Cum se aerisește corect un calorifer și când este momentul să o faci VIDEO
Digi FM
Minodora, imagini impresionante înainte și după ce a slăbit 40 de kilograme. Fanii au reacționat: „Asta...
Digi Sport
Neverosimil: un sat cu 1.485 de locuitori, la un vârf de ac de intrarea în istorie! Buget: 9.000.000 €
Pro FM
Céline Dion, răvășitoare într-un clip care a făcut furori pe rețelele sociale: „Sunt vie!” Artista a fost...
Film Now
Jeremy Allen White este Bruce Springsteen în „Deliver Me From Nowhere”. Reacția lui „The Boss”, după ce a...
Adevarul
Cele mai utile sfaturi pentru drumeții de toamnă pe munte. „Dacă un urs dă semne că vrea să vă urmărească...”
Newsweek
Ce pensie vei avea în 2030 dacă acum primești între 1.281 de lei și 5.000 de lei? Creșteri mari
Digi FM
Mesaje de Ziua Educației pentru profesori. Urări și felicitări pentru profesori și învățători
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Cum să-i întărești sistemul imunitar câinelui tău toamna. Trucul oferit de un medic veterinar
Film Now
Aventura care le-a distrus mariajele. John Malkovich, declarații rare despre legătura cu Michelle Pfeiffer la...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...