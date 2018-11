Niculae Bădălău și Claudiu Manda, chemați la DNA

Niculae Bădălău, unul dintre liderii PSD, a fost audiat la DNA. Tot la sediul Direcției Anticorupție se află și Claudiu Manda, șeful Comisiei SRI din Parlament.

Claudiu Manda a ajuns la DNA în jurul orei 13.00. Nu se știe în ce dosar și în ce calitate a fost chemat. Manda este vicepreședintele Senatului.

La scurtă vreme după sosirea lui Manda, de la DNA a ieșit Niculae Bădălău. Nu se știe dacă prezența sa aici are legătură cu cea a șefului Comisiei SRI.

Bădălău nu a spus în ce dosar a fost chemat. Întrebat dacă este vorba despre dosarul șefului Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, el a răspuns: „Nu, mai aveți o încercare”.

Întrebat apoi dacă e un dosar legat de Liviu Dragnea, șeful PSD, în speță dosarul Tel Drum, Bădălău a spus: „Nu știu, nu, nu... Dar am fost, ca orice cetățean normal, am dat curs invitației, am declarat ceea ce știam”.

El a adăugat că nu a mai fost chemat la DNA în dosarul în care a dat acum o declarație.

„Nu pot să spun că a fost o surpriză plăcută, dar asta e”, a mai spus el.

