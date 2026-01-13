Live TV

Nicușor Dan a promulgat legea stagiului militar voluntar. Ce câștigă tinerii după cele patru luni de instruire

Data publicării:
militari romani
Foto: Facebook / MApN
Din articol
Cine poate face armata voluntar și în ce condiții Ce se întâmplă după finalizarea stagiului Guvernul spune că nu este vorba despre armata obligatorie

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat legea care introduce oficial stagiul militar voluntar pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, femei și bărbați deopotrivă. Legea, publicată în Monitorul Oficial în 9 ianuarie 2026, modifică modul în care statul român își construiește rezerva de forțe militare, într-un context în care numărul rezerviștilor activi este în scădere.

Noua reglementare este cuprinsă în Legea nr. 5/2026, care modifică și completează Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, și introduce, pentru prima dată după suspendarea serviciului militar obligatoriu, un sistem coerent de pregătire militară voluntară.

Cine poate face armata voluntar și în ce condiții

Potrivit legii, pe timp de pace, cetățenii români, femei și bărbați, cu vârste între 18 și 35 de ani, care nu au îndeplinit serviciul militar activ sau nu se află în rezervă, pot solicita Ministerului Apărării Naționale să participe, în mod voluntar, la un program de pregătire militară de bază, cu durata de până la patru luni, în calitate de soldat sau gradat voluntar în termen.

Pregătirea se va desfășura în unități ale Armatei Române și presupune instruire militară completă, inclusiv folosirea armamentului, pregătire fizică, disciplină militară și instruire tactică de bază.

Pe toată perioada celor patru luni de instruire, voluntarii beneficiază, fără niciun cost, de cazare, hrană, echipament militar, asistență medicală și medicamente, precum și de toate celelalte drepturi prevăzute de lege pentru militarii în termen.

Indemnizația va fi plătită în tranșe lunare egale, iar dacă cei ce vor urma programul de pregătire militară de bază nu îl finalizează, ei vor trebui să restituie indemnizația primită și cheltuielile suportate de stat pentru pregătirea lor până la acel moment.

În plus, legea introduce un stimulent financiar major pentru cei care finalizează programul.

La sfârșitul stagiului, fiecare voluntar primește o indemnizație egală cu „3 câștiguri salariale medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferente anului pentru care se face plata”, potrivit legii. 

În 2025, salariul mediu brut a fost de 8.620 de lei, ceea ce înseamnă că suma plătită fiecărui voluntar poate ajunge la aproximativ 25.850 de lei, bani primiți după încheierea celor patru luni de pregătire.

Ce se întâmplă după finalizarea stagiului

După terminarea programului de pregătire militară, centrele militare îi iau în evidență pe voluntari și îi introduc în rezerva operațională a Armatei Române.

Aceștia vor putea fi chemați periodic pentru antrenamente, verificări și refamiliarizare cu tehnica și armamentul nou care urmează să intre în dotarea Armatei, conform calendarului multianual agreat cu aliații României.

Guvernul spune că nu este vorba despre armata obligatorie

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat că adoptarea legii privind stagiul militar voluntar închide, cel puțin pentru moment, discuția despre reintroducerea stagiului militar obligatoriu.

„Nu este discuția asta. Tocmai s-a încheiat discuția despre stagiul militar obligatoriu printr-o lege care spune că poți să te înrolezi, dacă ai între 18 și 35 de ani, voluntar. Discuția despre dacă să fie obligatoriu, să nu fie deloc sau să fie voluntar a fost tranșată prin această lege. Nu cred că este momentul să o redeschidem, pentru că nu am văzut încă cum funcționează acest sistem”, a declarat Radu Miruță, luni seară, la Euronews România.

El a mai precizat că Ministerul Apărării va elabora în perioada următoare un ordin de ministru care va detalia modul de aplicare a legii, iar obiectivul pentru acest an este ca aproximativ 1.000 de rezerviști voluntari să fie instruiți.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rep. Jeff Landry
1
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
2
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
powell si trump
3
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
Oana Gheorghiu:
4
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului. Gheorghiu: Circa 185 de...
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
5
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu...
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
Digi Sport
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Patriarhia Română. Foto: Basilica.ro
Poziția Patriarhiei Române față de legalizarea prostituției
interviu angajare job shutterstock_485076070
Din iunie 2026, salariile vor fi afișate în anunțurile de angajare. Ce obligații vor avea firmele și ce drepturi vor primi angajații
radu miruta la o sedinta
Radu Miruţă: România plăteşte astăzi doar dobânzi la împrumuturi, echivalentul a aproape 3% din PIB. Unde o să ajungem în ritmul ăsta?
radu miruta
Miruță propune dezvăluirea sumei ajutorului României pentru Ucraina. „Nepublicarea menţine un teren fertil pentru extremism”
radu miruta
Radu Miruță anunță creșterea vârstei de pensionare pentru angajații din MApN, MAI și serviciile de informații
Recomandările redacţiei
steagul sua si groenlanda
Anexarea Groenlandei. Un proiect de lege pentru transformarea insulei...
dmitri medvedev
Dmitri Medvedev susține că locuitorii Groenlandei ar putea vota...
oameni pe strada in ninsoare
Cum va fi vremea în zilele următoare: ANM anunță o încălzire...
vladimir soloviov
Propagandistul șef al lui Putin cere Rusiei o „operațiune militară...
Ultimele știri
Pericol de poluare pe Dunăre. O barjă cu peste 1.100 de tone de îngrășământ chimic s-a scufundat la Zimnicea
Accident grav pe centura ocolitoare a Timișoarei. Un autoturism s-a ciocnit cu un camion. Șoferul mașinii a murit
Alain Orsoni, fostul președinte al clubului francez Ajaccio, a fost împușcat mortal la înmormântarea mamei sale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Leu. Anul afirmării personale, al ambițiilor curajoase și al poveștilor de...
Cancan
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat super transferul, dezvăluit exclusiv de Fanatik, pe care-l forțează la FCSB: „Azi...
editiadedimineata.ro
Alphabet a atins evaluarea de 4 trilioane de dolari, pe fondul încrederii generate de modele AI ale companiei
Fanatik.ro
Pleacă Zeljko Kopic de la Dinamo? Andrei Nicolescu a spus totul în direct: „Noi avem discuția asta de 6-9...
Adevărul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din...
Playtech
Câți kilometri de autostrăzi și drumuri expres se vor inaugura în România în 2026
Digi FM
Început de an trist pentru Roxana Ciuhulescu. Mama ei a fost diagnosticată cu cancer: "Sper să se întâmple o...
Digi Sport
”Rebela tenisului românesc”, prima reacție după ce a obținut succesul carierei
Pro FM
Cum s-a inspirat Beyonce când a ales numele fiicei sale, Blue Ivy. Mama cântăreței rupe tăcerea: „Erai o...
Film Now
Fostele soții ale lui Ben Affleck, întâlnire de gradul zero la Globurile de Aur. De ce s-au evitat Jennifer...
Adevarul
Macron insistă să negocieze cu Putin. Cum ar trebui decriptat la București planul Franței: „E liderul de care...
Newsweek
15 cazuri în care pensionarii trebuie să dea înapoi banii din pensie. Legea nu iartă pe nimeni
Digi FM
Fratele lui Jeffrey Epstein susține că un nou raport de autopsie va demonstra că acesta a fost ucis: "De ce...
Digi World
Un obiect ceresc nou descoperit ar putea dezvălui secretele materiei întunecate, una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Ce au făcut angajații unui zoo din Japonia după ce au rămas fără urșii panda. Vizitatorii au fost cei mai...
Film Now
Leonardo DiCaprio, așa cum nu a mai fost văzut. Momente savuroase surprinse la Globurile de Aur 2026, în...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...