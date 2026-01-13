Nicușor Dan a promulgat legea stagiului militar voluntar. Ce câștigă tinerii după cele patru luni de instruire

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat legea care introduce oficial stagiul militar voluntar pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, femei și bărbați deopotrivă. Legea, publicată în Monitorul Oficial în 9 ianuarie 2026, modifică modul în care statul român își construiește rezerva de forțe militare, într-un context în care numărul rezerviștilor activi este în scădere.

Noua reglementare este cuprinsă în Legea nr. 5/2026, care modifică și completează Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, și introduce, pentru prima dată după suspendarea serviciului militar obligatoriu, un sistem coerent de pregătire militară voluntară.

Cine poate face armata voluntar și în ce condiții

Potrivit legii, pe timp de pace, cetățenii români, femei și bărbați, cu vârste între 18 și 35 de ani, care nu au îndeplinit serviciul militar activ sau nu se află în rezervă, pot solicita Ministerului Apărării Naționale să participe, în mod voluntar, la un program de pregătire militară de bază, cu durata de până la patru luni, în calitate de soldat sau gradat voluntar în termen.

Pregătirea se va desfășura în unități ale Armatei Române și presupune instruire militară completă, inclusiv folosirea armamentului, pregătire fizică, disciplină militară și instruire tactică de bază.

Pe toată perioada celor patru luni de instruire, voluntarii beneficiază, fără niciun cost, de cazare, hrană, echipament militar, asistență medicală și medicamente, precum și de toate celelalte drepturi prevăzute de lege pentru militarii în termen.

Indemnizația va fi plătită în tranșe lunare egale, iar dacă cei ce vor urma programul de pregătire militară de bază nu îl finalizează, ei vor trebui să restituie indemnizația primită și cheltuielile suportate de stat pentru pregătirea lor până la acel moment.

În plus, legea introduce un stimulent financiar major pentru cei care finalizează programul.

La sfârșitul stagiului, fiecare voluntar primește o indemnizație egală cu „3 câștiguri salariale medii brute utilizate la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferente anului pentru care se face plata”, potrivit legii.

În 2025, salariul mediu brut a fost de 8.620 de lei, ceea ce înseamnă că suma plătită fiecărui voluntar poate ajunge la aproximativ 25.850 de lei, bani primiți după încheierea celor patru luni de pregătire.

Ce se întâmplă după finalizarea stagiului

După terminarea programului de pregătire militară, centrele militare îi iau în evidență pe voluntari și îi introduc în rezerva operațională a Armatei Române.

Aceștia vor putea fi chemați periodic pentru antrenamente, verificări și refamiliarizare cu tehnica și armamentul nou care urmează să intre în dotarea Armatei, conform calendarului multianual agreat cu aliații României.

Guvernul spune că nu este vorba despre armata obligatorie

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat că adoptarea legii privind stagiul militar voluntar închide, cel puțin pentru moment, discuția despre reintroducerea stagiului militar obligatoriu.

„Nu este discuția asta. Tocmai s-a încheiat discuția despre stagiul militar obligatoriu printr-o lege care spune că poți să te înrolezi, dacă ai între 18 și 35 de ani, voluntar. Discuția despre dacă să fie obligatoriu, să nu fie deloc sau să fie voluntar a fost tranșată prin această lege. Nu cred că este momentul să o redeschidem, pentru că nu am văzut încă cum funcționează acest sistem”, a declarat Radu Miruță, luni seară, la Euronews România.

El a mai precizat că Ministerul Apărării va elabora în perioada următoare un ordin de ministru care va detalia modul de aplicare a legii, iar obiectivul pentru acest an este ca aproximativ 1.000 de rezerviști voluntari să fie instruiți.

