Live TV

Nicușor Dan a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind prezența condamnatului la proces

Data publicării:
plen camera deputatilor
Foto: Parlamentul Romaniei - Camera Deputatilor Facebook

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a trimis miercuri spre reexaminare Legea privind prezenţa condamnatului la proces, informează Administraţia Prezidenţială. Potrivit sesizării, având în vedere necorelarea dispoziţiilor din legea supusă reexaminării, se poate ajunge în situaţia în care instanţa nu consideră necesară aducerea la judecată a persoanei condamnate, iar aceasta să nu fie prezentă nici prin videoconferinţă - aspect contrar jurisprudenţei menţionate anterior.

„În concluzie, absenţa unor norme clare, precise, prezintă riscul unor interpretări divergente în practică. Pentru a asigura o interpretare şi aplicare unitară a textelor de lege modificate, apreciem necesară completarea normelor în discuţie, astfel încât din conţinutul acestora să rezulte fără echivoc faptul că, în ipoteza în care instanţa nu dispune aducerea la judecată a condamnatului aflat în stare de detenţie sau internat într-un centru educativ, atât la judecarea în fond a contestaţiei la executare, cât şi la judecarea căii de atac prevăzute la art. 597 alin. (8) din Codul de procedură penală, condamnatului să îi fie garantată participarea la proces prin videoconferinţă, în prezenţa apărătorului ales sau numit din oficiu şi, după caz, a interpretului”, arată sesizarea şefului statului.

La data de 11 octombrie 2025, Parlamentul României a transmis Preşedintelui României, în vederea promulgării, Legea pentru modificarea art. 597 alin. (2), (21) şi (8) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală. Legea are ca obiect de reglementare modificarea unor dispoziţii privind executarea hotărârilor penale şi procedura la instanţa de executare a acestora.

Potrivit articolului unic din lege, la articolul 597 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, alineatele (2), (21) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Condamnatul aflat în stare de detenţie sau internat într-un centru educativ este adus la judecată numai când instanţa dispune acest lucru.

(21) Condamnatul aflat în stare de detenţie sau internat într-un centru educativ participă la judecată în vederea rezolvării situaţiilor reglementate în prezentul titlu prin intermediul videoconferinţei, la locul de deţinere, în prezenţa apărătorului ales sau numit din oficiu şi, după caz, şi a interpretului.

(8) Judecarea contestaţiei la hotărârea primei instanţe se face în şedinţă publică, cu citarea persoanei condamnate. Condamnatul aflat în stare de detenţie sau internat într-un centru educativ este adus la judecată numai când instanţa dispune acest lucru. Participarea procurorului este obligatorie. Decizia instanţei prin care se soluţionează contestaţia este definitivă. Prevederile alin. (5) se aplică în mod corespunzător”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
soldati americani mihail kogalniceanu
3
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
4
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
5
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Digi Sport
Cum l-a numit Gigi Becali pe președintele Nicușor Dan, după ce au dat ”nas în nas” la sfințirea Catedralei! ”Să știi ceva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
oana gheorghiu asociatia daruieste viata
Oana Gheorghiu va fi vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul...
photo-collage.png - 2025-10-29T180430.216
Scandal la Spitalul „Bagdasar-Arseni”: Doi medici, reținuți pentru...
photo-collage.png - 2025-10-29T190758.801
Guvernul va decide până la finele lui noiembrie dacă va crește...
tancuri, ue
Cum s-ar putea apăra Europa fără Statele Unite: investiții de 250 de...
Ultimele știri
Legiştii au finalizat necropsia directorului medical al SJU Buzău, Ştefania Szabo. Când și unde va avea loc înmormântarea
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”
Prima întâlnire față în față a premierului japonez Sanae Takaichi cu Xi Jinping. Oficialii vor discuta la summitul din Coreea de Sud
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan parlament
AUR îl cheamă pe Bolojan în Parlament. Ce explicații îi cere premierului partidul lui George Simion
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din România
bolojan nicusor dan mosteanu csoma botond
Nicușor Dan i-a convocat pe Ilie Bolojan și Ionuț Moșteanu, după decizia SUA de a retrage soldați americani din România (surse)
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan, despre SRI și alegerile anulate: Ei au avut poza corectă, dar n-au văzut mecanismul tehnic care l-a promovat pe Georgescu
Nicușor Dan a birou, cu steaguri ro ue in spate
Noul termen dat de Nicușor Dan pentru numirea șefilor serviciilor secrete și ce spune președintele despre numele vehiculate
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur în Săgetător scoate adevărul la lumină. 4 zodii nu sunt pregătite pentru ce urmează: „Cuvintele vor fi...
Cancan
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Fanatik.ro
La 34 de ani, Simona Halep trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Ce mesaj...
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Suma colosală pe care o cere familia tinerei care a decedat în în explozia din Rahova. Ce spun avocații
drum expres focsani braila
Două noi contracte semnate pentru 105 km de drumuri de mare viteză. Termenele de finalizare
Playtech
Noua ipoteză a anchetatorilor în cazul doctoriței Ștefania Szabo. Ce indică primele rezultate ale necropsiei
Digi FM
Ce este "arma apocalipsei", pericolul care poate veni din Rusia. Putin a anunțat un test reușit cu Poseidon
Digi Sport
Scandalul de proporții din România a depășit granițele țării: ”Un subiect dureros”
Pro FM
Cum arată Natalia Oreiro în 2025. Artista îmbină perfect cariera cu viața de familie: „Să fiu mama ta e cel...
Film Now
Cum arăta Winona Ryder în tinereţe. E una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood
Adevarul
Consultări între candidatul la șefia Guvernului moldovean și partide. Care dintre ele refuză să-și dea votul...
Newsweek
Pensie crescută cu 240 lei la Mica Recalculare. Câți ani a muncit pensionarul în acord global?
Digi FM
Noi detalii în cazul morții Ștefaniei Szabo. Medicul și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a...
Digi World
Efectele secundare ale antidepresivelor pot varia considerabil de la un pacient la altul. Concluziile celui...
Digi Animal World
Câini cu blană albastră, observaţi la Cernobîl. Specialiştii exclud efectul radiaţiilor şi explică ce s-ar...
Film Now
Fiica lui Johnny Depp, probleme grave de sănătate la doar 7 ani: "Rinichii ei cedau". A stat aproape o lună...
UTV
Celia s-a trezit cu 40.000 de euro pe card peste noapte. „Exact ca în filme, am zis că e o eroare”