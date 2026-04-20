Video Nicușor Dan, citat la Curtea de Apel București într-un dosar pe imobiliare: Dacă nu vii, înseamnă că eşti de acord cu ce se spune

Preşedintele Nicuşor Dan s-a prezentat, luni, la Curtea de Apel Bucureşti pentru interogatoriu într-un dosar în care un dezvoltator imobiliar cere daune de 1 milion de euro. Deşi afirmă că este parte în „vreo 50 de dosare” şi nu s-a prezentat la instanţă, Nicuşor Dan a menţionat că în acest dosar a considerat că trebuie să participe pentru că, „dacă instanţa te citează la interogatoriu şi tu nu vii, înseamnă că, cumva, eşti de acord cu ce se spune despre tine”.

Nicuşor Dan a explicat, luni, la ieşirea din sediul Curţii de Apel Bucureşti că o asociaţie a contestat acte pentru un proiect imobiliar, pe care îl consideră în continuare ilegal. 

„În momentul, ăsta sunt vreo 50 de dosare civile în care sunt parte. Nu am venit la niciunul dintre ele. Am venit la acesta pentru că am fost solicitat la proba cu interogatoriu. Asta este diferenţa faţă de celelalte şi Codul de procedură civilă spune că, dacă instanţa ce te citează la interogatoriu şi tu nu vii, înseamnă că, cumva, eşti de acord cu tot ce se spune despre tine. Şi ăsta e motivul pentru care am venit să spun că nu e nicidecum asta”, a declarat preşşedintele. 

Acesta a explicat că două asociaţii au contestat un proiect imobiliar şi au pierdut. 

„Acum, în loc să fie bucuroşi că au scăpat (dezvoltatorii imobiliari – n.r.), deşi proiectul lor este ilegal, ca să intimideze asociaţiile, au cerut acest milion de euro şi asociaţiilor ca persoane juridice şi organelor lor de conducere de la momentul ăla, printre care şi eu”, a explicat preşedintele, menţionând că, în momentul 2019, când acțiunea a început, era vicepreşedintele asociaţiei. 

Nicuşor Dan a explicat că terenul vizat este „în jargon, CB3”, ceea ce înseamnă „în esenţă birouri”. 

„Toată fâșia dintre Lacul Văcărești și Calea Văcărești. Acest teren e CB3, care înseamnă, în esență, birouri. Care este logica? Oraşul trebuie să aibă un echilibru între locuire şi job. Noi vedem că în fiecare dimineaţă zeci de mii de maşini merg din sud în nord şi ele revin în seara, pentru că oamenii locuiesc în sud şi lucrează în nord. Ori, urbanismul de azi înseamnă să faci un mix, adică acolo unde ai multă locuire să pui birou şi unde ai multe birouri să pui locuire, astfel încât oamenii să facă distanţe mai scurte şi să nu aglomereze oraşul”. 

„În al doilea rând, că e un complex de blocuri aruncat în câmp, pur şi simplu, pe nişte fantezii, că o să fie nişte drumuri care ar urma să fie pe nişte terenuri private pe care nu le-a expropiat nimeni, este un complex în câmp total nociv. Pe legalitate sunt multe motive”, a mai afirmat Nicuşor Dan. 

Acesta s-a referit la PUZ, lipsa parcărilor şi alte elemente care erau neconforme. 

De asemenea, fostul primar general a explicat că au fost „vreo 200 de acte” pe care nu le-a semnat, dintre care câteva zeci vizau reţele de apă, canal, curent. 

„Pentru altele nu am semnat certificatul de edificare, pentru că am constatat că autorizaţia e nelegală. Toate astea au general litigii, dar trebuie la un moment dat să punem în legalitate”, a mai declarat Nicuşor Dan. 

