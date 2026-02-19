Live TV

Nicușor Dan, despre decizia CCR cu privire la pensiile magistraților: Judecătorii Curții trăiesc în mijlocul societății

judecatori ccr
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
CCR declară constituțională legea care taie pensiile și mărește vârsta de pensionare a magistraților

Niculor Dan a comentat de la Washington decizia CCR cu privire la pensiile magistraților.

„Judecătorii au fost numiți acolo de, știți și dumneavoastră, de Cameră desemnat de președinte și mai departe, mai puțin niște chestiuni absolut informale. Nu cred că putem vorbi de influență la nivelul judecătorilor curții. Pe de altă parte, judecătorii curții trăiesc în mijlocul societății și cred că în chestiuni în care, cum să spun, interpretarea poate să fie într-o parte sau alta, trebuie să te uiți și la societate ce dorește, a declarat Nicușor Dan.

CCR declară constituțională legea care taie pensiile și mărește vârsta de pensionare a magistraților

Curtea Constituțională a respins, miercuri, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiției (ÎCCJ) pe modificarea unor legi privind pensiile magistraților. Prin urmare, judecătorii Curții au decis că legea este constituțională.

