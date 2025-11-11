Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, că pensiile magistraţilor au devenit subiect de „campanie politică”. Șeful statului a adăugat că, procurorii și judecătorii sunt „vinovații de serviciu”, în acest context.

„Problema colaterală este că ăsta a devenit un un subiect de campanie politică și, într-adevăr, pentru magistrați, ei au devenit un fel de, din cauza acestei campanii politice, au devenit un fel de vinovați de serviciu. Și asta nu e normal”, a afirmat Nicușor Dan.

„Cred că o să facem pași înainte”, a completat șeful statului, întrebat dacă la întâlnirea de astăzi cu liderii coaliției să ne așteptăm să vedem o soluție privind pensiile magistraților.

„Sper ca în cursul lunii noiembrie să rezolvăm”, a completat el.

Președintele Nicușor Dan declara, vinerea trecută, că discuţiile pe subiectul pensiilor magistraților se apropie de „un compromis”.

„Din informaţiile pe care le am, compromisul e destul de aproape. (...) Sunt mai multe aspecte în discuţie şi evident că n-o să vă spun eu acum care este poziţia fiecăruia dintre partide, ce mi-au transmis mie. (...). O să avem, foarte probabil, o întâlnire săptămâna viitoare, pe mai multe chestiuni care ţin de activitatea curentă, o începere de discuţie pe bugetul 2026”, a explicat șeful statului.

Citește și: Nicușor Dan: Declarația Oanei Gheorghiu e nefericită, reacția CSM e mult exagerată. Dacă vine cerere de urmărire penală, nu voi semna

Referitor la riscul de a pierde bani din PNRR din cauza acestui jalon, preşedintele României a precizat că „trebuie fim optimişti” cu privire la acest subiect.

Nicuşor Dan a depus, marţi, o coroană de flori la Monumentul lui Corneliu Coposu din Bucureşti, la comemorarea a 30 de ani de la moartea liderului ţărănist.

Președintele a fost însoţit de consilierul prezidenţial Ludovic Orban.

Editor : Ana Petrescu