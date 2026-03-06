Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri seara, în faţa Palatului Cotroceni, că şi el este cetăţean şi constată că „justiţia are nenumărate probleme şi trebuie să le rezolvăm, dar trebuie să avem răbdare pentru că e ca o boală lungă şi sunt mecanisme de putere, sunt oameni care şi-au făcut relaţii unii cu alţii”. Declarațiile șefului statului vin în contextul în care mai multe organizații civice au organizat un protest în fața Palatului Cotroceni, nemulțumite de propunerile făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru conducerea marilor parchete.



Preşedintele Nicuşor Dan a ieşit, vineri, să vorbească cu cei care protestau în faţa Palatului Cotroceni, nemulţumiţi de propunerile Ministerului Justiţiei pentru şefia parchetelor.

Protestatarii i-au cerut şefului statului să transmită un mesaj pentru cetăţeni.

„Şi eu sunt cetăţean şi eu constat că justiţia are nenumărate probleme. Trebuie să le rezolvăm, trebuie însă să avem răbdare pentru că e ca o boală lungă, lungă. Sunt mecanisme de putere, sunt oameni care şi-au făcut relaţii unii cu alţii. E foarte greu să schimbi o situaţie de fapt”, a spus el.

Despre faptul că s-ar fi înţeles cu PSD în legătură cu aceste numiri, Nicuşor Dan a replicat: „Eu v-am spus că respect legea. Legea spune să aştept până în momentul în care vin propunerile astea la mine şi, în funcţie de informaţiile pe care le am, să le accept sau să le resping”.

Preşedintele a mai arătat că este o diferenţă uriaşă de percepţie între ceea ce pare să creadă opinia publică la momentul ăsta şi ce convingere şi-a făcut el, în urma a discuţiilor cu zeci de procurori şi a adăugat că s-a uitat şi pe documente.

