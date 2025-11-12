Nicuşor Dan: Există o tensiune socială la adresa magistraţilor, orice e rău în ţară se întâmplă pentru că au pensii prea mari

Peședintele Nicușor Dan spune că nu este nevoie de un referendum pentru desființarea pensiilor speciale, pentru că nu există opinii divergente în această privință. El spune că decizia CSM de a face plângere împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, dar că, pe de altă parte, „de câteva luni există o tensiune socială la adresa magistraților”.

„Un referendum este un instrument pe care îl foloseşti când părţi din societate au opinii divergente pe o anumită problemă, nu e cazul aici. Şi societatea, şi clasa politică, şi inclusiv magistraţii sunt de acord că nu e normal ca pensia să fie cât salariul, şi atunci este doar o chestiune de armonizare legislativă, de cum să rezolvăm această problemă. Deci nu e necesar un referendum. Toată lumea are aceeaşi opinie în societate pe problema asta””, a spus el într-o conferință de presă.

„Nu a fost cel mai echilibrat gest ca CSM să facă plângere penală față de un om politic care are o opinie politică. Acum, în sprijinul CSM-ului, dacă vreţi, ca să ducem nuanţele şi echilibru până la capăt, este un fenomen. CSM este compus din nişte magistraţi care reprezintă alţi 5000-6000 de magistraţi. Şi de mult timp, şi în special de câteva luni, există o presiune socială la adresa magistraţilor, orice e rău în ţara asta se întâmplă pentru că ei au nişte pensii prea mari”, a spus președintele.

„Am vorbit cu o doamnă judecătoare, care mi-a spus: Eu am încercat să-mi fac meseria, m-am dus la toate cursurile de pregătire la care am putut să mă duc, să fiu competentă profesional, să rezolv problemele pe care am să le rezolv. Acum, mi-e ruşine să spun public că sunt judecător. Ba chiar mi-e frică să spun public că sunt judecător. Asta nu-i normal”, a continuat el.

„CSM a avut o măsură disproporţionată, dar a avut-o la presiunea unor oameni care simt că asupra lor e o presiune socială, care este în mare parte nejustificată”, a mai adăugat Dan.

Dan a mai spus din toate părţile există înţelegerea faptului că problema pensiilor magistraţilor trebuie închisă.

„Vestea bună este că discuţia de ieri a durat doar o oră şi jumătate. Mă aşteptam la două ore şi jumătate, ceea ce înseamnă că am început să ne obişnuim unii cu alţii şi să reuşim să agreăm nişte lucruri. Este un proces de, să-i spunem, negociere între mai mulţi actori. Eu sunt un mediator, deci nu pot să vă spun exact ce s-a discutat înăuntru, însă ce cred că pot să spun este că cred că din toate părţile există înţelegerea faptului că această chestiune trebuie închisă. Şi dacă lucrul ăsta se poate întâmpla în noiembrie cu atât mai bine”, a spus Dan.

El a fost întrebat dacă varianta sa ca pensia magistraţilor să fie de 75% din salariu şi perioada de tranziţie să fie de 15 ani mai este luată în calcul.

„Eu n-am spus niciodată 75. Niciodată. Multă lume a spus că eu am spus 75, dar eu n-am spus niciodată. Singurul lucru pe care l-am spus a fost că e prea mult un an şi jumătate faţă de un an. Cred că este echilibrat şi pentru magistraţi şi pentru societate un an la un an”, a explicat Nicuşor Dan.

Editor : M.B.