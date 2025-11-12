Live TV

Nicuşor Dan: Există o tensiune socială la adresa magistraţilor, orice e rău în ţară se întâmplă pentru că au pensii prea mari

Data actualizării: Data publicării:
NATO Bucharest Nine (B9) meeting in Vilnius
Nicușor Dan. Foto: REUTERS

Peședintele Nicușor Dan spune că nu este nevoie de un referendum pentru desființarea pensiilor speciale, pentru că nu există opinii divergente în această privință. El spune că decizia CSM de a face plângere împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, dar că, pe de altă parte, „de câteva luni există o tensiune socială la adresa magistraților”.

„Un referendum este un instrument pe care îl foloseşti când părţi din societate au opinii divergente pe o anumită problemă, nu e cazul aici. Şi societatea, şi clasa politică, şi inclusiv magistraţii sunt de acord că nu e normal ca pensia să fie cât salariul, şi atunci este doar o chestiune de armonizare legislativă, de cum să rezolvăm această problemă. Deci nu e necesar un referendum. Toată lumea are aceeaşi opinie în societate pe problema asta””, a spus el într-o conferință de presă.

„Nu a fost cel mai echilibrat gest ca CSM să facă plângere penală față de un om politic care are o opinie politică. Acum, în sprijinul CSM-ului, dacă vreţi, ca să ducem nuanţele şi echilibru până la capăt, este un fenomen. CSM este compus din nişte magistraţi care reprezintă alţi 5000-6000 de magistraţi. Şi de mult timp, şi în special de câteva luni, există o presiune socială la adresa magistraţilor, orice e rău în ţara asta se întâmplă pentru că ei au nişte pensii prea mari”, a spus președintele.

„Am vorbit cu o doamnă judecătoare, care mi-a spus: Eu am încercat să-mi fac meseria, m-am dus la toate cursurile de pregătire la care am putut să mă duc, să fiu competentă profesional, să rezolv problemele pe care am să le rezolv. Acum, mi-e ruşine să spun public că sunt judecător. Ba chiar mi-e frică să spun public că sunt judecător. Asta nu-i normal”, a continuat el.

„CSM a avut o măsură disproporţionată, dar a avut-o la presiunea unor oameni care simt că asupra lor e o presiune socială, care este în mare parte nejustificată”, a mai adăugat Dan.

Dan a mai spus din toate părţile există înţelegerea faptului că problema pensiilor magistraţilor trebuie închisă.

„Vestea bună este că discuţia de ieri a durat doar o oră şi jumătate. Mă aşteptam la două ore şi jumătate, ceea ce înseamnă că am început să ne obişnuim unii cu alţii şi să reuşim să agreăm nişte lucruri. Este un proces de, să-i spunem, negociere între mai mulţi actori. Eu sunt un mediator, deci nu pot să vă spun exact ce s-a discutat înăuntru, însă ce cred că pot să spun este că cred că din toate părţile există înţelegerea faptului că această chestiune trebuie închisă. Şi dacă lucrul ăsta se poate întâmpla în noiembrie cu atât mai bine”, a spus Dan.

El a fost întrebat dacă varianta sa ca pensia magistraţilor să fie de 75% din salariu şi perioada de tranziţie să fie de 15 ani mai este luată în calcul.

„Eu n-am spus niciodată 75. Niciodată. Multă lume a spus că eu am spus 75, dar eu n-am spus niciodată. Singurul lucru pe care l-am spus a fost că e prea mult un an şi jumătate faţă de un an. Cred că este echilibrat şi pentru magistraţi şi pentru societate un an la un an”, a explicat Nicuşor Dan.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
Pașaport rusesc
4
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
portiune de autostrada
5
Șeful CNAIR: Până la finalul lui 2026 se va putea circula de la Boiţa la Nădlac pe...
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Digi Sport
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Președintele Nicușor Dan
Nicușor Dan: Serviciile de informații vor fi implicate în lupta...
FED CONFERINTA NICUSOR 300725_28297
Nicușor Dan prezintă strategia națională de apărare: „Conceptul este...
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.
Coaliția pregătește măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc...
spital
Imagini de groază într-un spital de stat din România: Pacienți legați...
Ultimele știri
Ce spune Nicușor Dan, întrebat dacă va face numirea șefilor serviciilor de informații până la finalul anului
România ar putea avea mai puțini deputați și senatori. Care va fi numărul legiuitorilor după modificările legislative, potrivit UDMR
Kelemen Hunor, despre pensiile magistraților: „Dacă cineva crede că, permanent, poate să pună presiune pe clasa politică, se înșală”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Președintele Nicușor Dan și deputatul USR, Cătălin Drulă.
Nicușor Dan dă de înțeles că nu îl susține pe Cătălin Drulă la Primăria Capitalei: „E un parlamentar cu care am făcut o poză”
Presedintele României, Nicușor Dan.
Nicușor Dan, despre administrația publică din România: „Băltește într-o rutină”. Lipsa datelor și colaborării, vulnerabilități majore
AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan toți banii din campania pentru alegerile prezidențiale. Ce sumă pierde președintele
Nicușor Dan a birou, cu steaguri ro ue in spate
Nicuşor Dan se întâlneşte din nou cu liderii coaliţiei de guvernare. La discuții vor participa şi reprezentanţii magistraţilor
Președintele USR Dominic Fritz
Dominic Fritz, despre pensiile magistraților: „Tot ce trebuie este un singur vot la CCR pentru a trece această reformă”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Jupiter retrograd pentru zodia ta? Niciun semn zodiacal nu scapă de valul emoțional
Cancan
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Fanatik.ro
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani. Nidia, fata maestrului, în lacrimi
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Antrenor secund bombă pentru Filipe Coelho la Universitatea Craiova! A fost principal la FCSB. Exclusiv
Adevărul
Indiciile care arată că Putin are „birouri-clonă” care îi permit să pretindă că se află la Moscova. Cum își...
Playtech
Gradele urcă din nou în termometre. Unde se încălzeşte vremea în următoarele zile
Digi FM
Dan Negru, reacție după decesul lui Horia Moculescu: „De la el și de la Vadim Tudor am învățat multe despre...
Digi Sport
Emma Răducanu, așa cum n-ai mai văzut-o niciodată
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
Cum îi tratează Dakota Fanning pe tinerii actori pe platourile de filmare: „Asta apreciam când eram mai...
Adevarul
Cortina de sârmă ghimpată a României anilor '80, între frontieriști și grăniceri. Tânăra care a născut în...
Newsweek
La ce bănci au intrat deja pensiile pe card? Când virează banii CEC, ING, BCR, BRD, Transilvania, Raiffeisen?
Digi FM
Ce spunea Horia Moculescu despre moarte. Compozitorul suferea de BPOC și era conștient de riscurile bolii...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Cum arată azi fata Bond din "Die Another Day". A jucat cu Tom Cruise și Ben Affleck, are 46 de ani și doi...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...