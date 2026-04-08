Live TV

Video Nicușor Dan: Fără discuție, dosarele Mineriadei și Revoluției sunt un eșec al justiției

Data publicării:
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, întrebat dacă vom avea vreo soluție finală în dosarele Mineriadei și Revoluției, că că evenimentele în sine sunt clare, însă rămâne neclar modul în care pot fi asociate cu persoanele implicate. Șeful statului consideră că lipsa unor soluții la aceste două dosare reprezintă un eșec al justiției din România.

„E o întrebare foarte bună. În linii mari noi știm ce s-a întâmplat. Chestiunea este cum asociem cu nume de oameni care chiar au activat în perioadele acelea. Asta e de lipsește, dar ce s-a întâmplat, mai ales la Mineriade, în opinia mea e foarte clar.”, a declarat Nicușor Dan, chestionat dacă o să aflăm vreodată ce s-a întâmplat la Revoluție și Mineriadă, într-o conferință de presă susținută miercuri la Palatul Cotroceni.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Întrebat de ce nu avem o soluție finală în aceste dosare până acum, șeful statului a răspuns: „E o chestiune de management”.

Chestionat mai departe dacă nesoluționarea dosarelor este un eșec al justiției române, Nicușor Dan a fost tranșant: „Fără discuție”.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Bolojan: România va cere sprijinul CE în negocierile cu Pfizer...
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Curtea de Apel București a dat câștig de cauză firmei care deține...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Bolojan: România are nevoie de o majoritate parlamentară stabilă...
Russia Hungary
Noi interceptări ale discuțiilor telefonice Lavrov-Szijjártó. Cum...
Ultimele știri
Catacombele din Paris, redeschise după șase luni. Ce s-a schimbat în urma lucrărilor de modernizare
Tranzacţia prin care Umbrărescu intenţionează să preia activele ArcelorMittal Hunedoara SA a fost autorizată de Consiliul Concurenţei
Ivan: Energia nucleară este cea mai sigură, continuăm cu Unitățile 3 și 4 de la Cernavodă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care atrag bani și oportunități începând cu 8 aprilie. Luna în Săgetător aduce noroc nebănuit în plan...
Cancan
Valentin Sanfira a părăsit România, după dezvăluirile făcute de Codruța Filip. Unde a 'fugit' artistul
Fanatik.ro
LIVE / Sicriul lui Mircea Lucescu se află la Arena Naţională! Galeria Rapidului a sosit la stadion. Update
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, omagiat de toți jucătorii lui Galatasaray! Tricouri speciale și banner dedicat marelui „Il...
Adevărul
Aliații SUA, îngroziți că depind de un partener imprevizibil, fără alternative clare
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Tatăl Codruței Filip s-a îmbolnăvit brusc și grav când a aflat de divorțul fiicei sale: "Nu credea că o să se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-au decis, după ce Răzvan Lucescu le-a cerut să nu vină la înmormânarea lui Mircea Lucescu
Pro FM
Loredana Groza și fiica ei, una mai îndrăzneață ca alta, pe plaja din Maldive. Imaginile rare cu Elena au...
Film Now
Aubrey Plaza, însărcinată la un an după moartea soțului ei. Cine este bărbatul alături de care și-a refăcut...
Adevarul
Ironii și furie după imaginile cu curierul bătut în Cluj: „În capitala civilizației mondiale?” / „Mai multă...
Newsweek
Pensie crescută cu 1.100 lei în instanță. Casa de pensii a calculat greșit punctajele. Ce a lucrat pensionarul
Digi FM
Comoara din adâncuri. Colecție de obiecte valoroase, vechi de două milenii, descoperită pe fundul unui lac...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce nu aterizează Artemis 2 pe Lună. Misiunea este una de referință din alte motive
Digi Animal World
Un bărbat s-a lăsat mușcat intenționat de sute de șerpi veninoși. Sângele lui ar putea salva mii de vieți
Film Now
Cum arată David Hasselhoff în 2026, la 73 de ani. Apariția starului din „Baywatch” i-a îngrijorat pe fani...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...