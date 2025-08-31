Live TV

Nicușor Dan a declarat, duminică la Chișinău, că solicitase liderilor coaliției ca vârsta de pensionare a magistraților să crească treptat în următorii 15 ani, nu în 10 ani cum este prevăzut în proiectul adoptat de Guvern. Șeful statului consideră că magistrații din România au muncit de două, trei ori mai mult ca cei din alte țări europene.

„Eu am solicitat 15 ani în loc de 10 ani, pentru că spre deosebire de multe alte categorii care au pensie de serviciu, zisă specială, magistrații din România chiar au muncit mult mai mult decât omologi lor din țări europene. Față de un aviator din România muncește cât un aviator din Spania, un polițist din România lucrează cât un polițist din Franța, un militar din România lucrează cât un militar din Germania.

Magistrații, și am avut exercițiul ăsta, aproape zilnic o perioadă și săptămânal în perioada cât am fost primar, magistrații din România au muncit anii aceștia de două, trei ori mai mult decât omologii lor din țări europene. Atunci pentru un om care mai are un an până la pensie, eu cred că e rezonabil, dat fiind contextul complicat fiscal în care ne aflăm, să îi cerem să lucreze dublu”, a afirmat Nicușor Dan, întrebat dacă a avut și alte recomandări pentru coaliție privind vârsta de pensionare a magistraților, duminică la Chișinău.

„Mai are un an, să lucreze doi, mai are trei ani până la pensie, să lucreze șase. Mai mult mi se pare excesiv, dat fiind faptul că ei au muncit toată perioada asta”, a mai spus președintele României.

Chesitonat despre cuantumul pensiei procurorilor şi judecătorilor care nu va depăși 70% din ultimul salariu și dacă are șanse să treacă proiectul de CCR, Nicușor Dan a răspuns: „Bineînțeles că m-am uitat și pe deciziile CCR mai vechi”.

„Nu pot să spun eu ce va face CCR față de această această măsură. Așa cum am văzut procesul s-a lucrat cu grijă și citind toate deciziile CCR de până acum”, a completat el.

Întrebat dacă ar fi trebui să fie mai mult de 70%, șeful statului a replicat că „asta e o discuție și o să las Parlamentul să o tranșeze”.

„Guvernul propune, Parlamentul să tranșeze. Ce am insistat eu este pe ca nu mai mult de dublu față de cât mai până e până la pensie”, a conchis Nicușor Dan.

Vârsta de pensionare pentru magistraţi va creşte treptat până la 65 de ani, iar pensia procurorilor şi judecătorilor nu va depăşi 70% din ultimul salariu, potrivit proiectului de lege adoptat vineri de Executiv, a anunțat premierul Ilie Bolojan.

„Acest proiect de lege rezolvă două din cele trei probleme majore care ţin de partea de eficienţă şi de echitate a acestui domeniu, respectând independenţa Justiţiei. Când ai 48 de ani, când ai maturitatea profesională, poţi să asiguri pentru mulţi ani înainte servicii publice pentru cetăţenii ţării noastre.

Practic, acest proiect prelungeşte vârsta de pensionare la vârsta standard, până la 65 de ani, şi acordă o perioadă tranzitorie în aşa fel încât vârsta de pensionare să crească treptat în următorii zece ani, aşa cum este propus în acest pachet", a explicat șeful Executivului, într-o conferință de presă susținută după ședința de la Palatul Victoria.

Nicușor Dan a făcut, duminică, o vizită în Republica Moldova, de Ziua Limbii Române, președintele participând la mai multe evenimente culturale împreună cu Maia Sandu.

