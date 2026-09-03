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Video Nicușor Dan, la CSM: „Imensa majoritate a magistraților din România sunt oameni corecți”. Ce spune despre anchetarea lor

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Nicușor Dan. Foto: Profimedia
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Din articol
„Corupția în general e parte din strategia națională de apărare” Nicușor Dan: Discuții despre parchete și relația cu poliția

Președintele Nicușor Dan a participat joi la ședința plenului Consiliului Superior al Magistraturii și a declarat că va lua parte la discutarea primului punct de pe ordinea de zi, privind desemnarea unor procurori care vor efectua urmărirea penală în cauzele prevăzute de Legea nr. 49/2022, dar nu va participa la deliberare și vot, pentru a nu influența decizia.

ACTUALIZARE 12:50 „Suntem între magistrați și începem cu procedura. O să stau la primul punct și nu la deliberare și vot, ca să nu influențez, dar este un punct care mă interesează”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat că majoritatea magistraților își îndeplinesc responsabilitățile cu corectitudine, însă a arătat că anchetarea celor care ar putea comite infracțiuni este importantă pentru consolidarea încrederii în sistemul judiciar.

„Cred că imensa majoritate a magistraților din România sunt oameni corecți și cu răspundere față de ceea ce trebuie să facă, responsabilitatea lor socială”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a explicat că această activitate este importantă pentru imaginea justiției și pentru încrederea românilor în statul român și în actul de justiție.

„Tocmai pentru ca imaginea justiției și credința românilor în statul român și ideea de dreptate să fie consolidată, e importantă această activitate de cercetare a persoanelor care eventual, bineînțeles asta rezultă din cercetare, din mediul judiciar care comit infracțiuni”, a subliniat el.

„Corupția în general e parte din strategia națională de apărare”

Președintele a afirmat că problema corupției face parte din strategia națională de apărare și a amintit că anchetarea magistraților este menționată și în cel mai recent raport al Comisiei Europene privind statul de drept în România.

„Corupția în general e parte din strategia națională de apărare. Această chestiune a cercetării magistraților este, după cum știm toți, parte din recentul raport al Comisiei Europene pe statul de drept din România, deci este cu atât mai mult o chestiune importantă”, a spus Nicușor Dan.

El a susținut că există un deficit de procurori care să se ocupe de astfel de anchete, atât la Parchetul General, cât și la parchetele de pe lângă curțile de apel.

„Știu că există o lipsă de procurori care sunt dedicați pentru această chestiune, și la Parchetul General și la Parchetele de pe lângă Curțile de Apel, și cred că e nevoie să suplinim această lipsă”, a adăugat acesta.

Potrivit șefului statului, procurorii desemnați pentru astfel de cauze trebuie să fie competenți și echilibrați.

„Cred că oamenii care trebuie să facă asta, dincolo de a face parte din sistemul judiciar, trebuie să fie persoane competente și echilibrate. Tot timpul sistemul judiciar este despre echilibru și nu despre cercetare de dragul cercetării”, a afirmat el.

Nicușor Dan: Discuții despre parchete și relația cu poliția

Președintele a anunțat și că, după instalarea noului Guvern, indiferent de componența acestuia, consideră necesară o discuție mai amplă despre parchete și relația acestora cu poliția.

„Cred că după instalarea noului Guvern, indiferet care va fi acest Guvern, să discutăm despre parchete în ansamblul său și mai ales relația cu poliția”, a mai spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan a precizat că susține o colaborare mai eficientă între procurori și polițiști.

„Eu sunt un susținător al eficientizării relației între Parchet și poliție”,  a conchis șeful statului.

Știrea inițială

Plenul CSM s-a reunit, joi, pentru a analiza mai multe chestiuni privind activitatea Ministerului Public, concursurile de admitere în magistratură și funcționarea instituției, potrivit comunicatului de presă al Consiliului.

Pe ordinea de zi se află, la primul punct, propunerile pentru desemnarea unor procurori care vor efectua urmărirea penală în cauzele expres prevăzute la articolul 3, alineatul (2), din Legea nr. 49/2022.

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Un alt punct vizează desemnarea comisiilor de soluționare a contestațiilor, respectiv a subcomisiilor care vor analiza contestațiile formulate împotriva baremului stabilit pentru cele două probe scrise și împotriva punctajului obținut la testul-grilă în cadrul concursurilor de admitere la Institutul Național al Magistraturii și de admitere în magistratură, sesiunea 2026-2027.

Membrii plenului urmează să discute și situația unei funcții publice de conducere din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, în baza documentului înregistrat cu numărul 12582/2026.

Pe ordinea de zi se află și raportul referitor la consultarea organizațiilor societății civile cu privire la propunerile și sugestiile acestora privind demersurile necesare la nivelul CSM pentru îmbunătățirea activității instituțiilor judiciare ca serviciu public în slujba societății, pentru trimestrul al II-lea al anului 2026.

Editor : Ana Petrescu

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