Nicușor Dan spune că există „un grad de flexibilitate” al Comisiei Europene pe jalonul din PNRR privind pensiile speciale

Președintele Nicușor Dan a declarat că din partea Comisiei Europene există „o oarecare flexibilitate” privind data de 28 noiembrie pentru îndeplinirea jalonului din PNRR privind pensiile speciale. În schimb, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Dragoș Pîslaru a avertizat că acest termen nu poate fi prelungit, și dacă România nu face această reformă, atunci am putea pierde o finanțare de 231 milioane euro.

„Tot timpul există un grad de flexibilitate în discuțiile cu Comisia. Teoretic, până la 28 noiembrie noi trebuie să dăm legea. Ca să dăm legea trebuie să existe avizul, trebuie să treacă și de control de constituționalitate și trebuie să o promulg. Deci ar fi patru etape. Acum e posibil să avem o oarecare flexibilitate dacă trecem de niște etape din astea în raport cu Comisia Europeană”, a explicat Nicușor Dan, duminică seară la România Tv.

Dragoş Pîslaru, a afirmat, joi, că proiectul de lege referitor la pensiile magistraţilor propus de Guvern, dar care nu a trecut de testul de constituţionalitate din cauza avizului CSM, îndeplinea jalonul din PNRR care aduce o finanţare de 231 de milioane de euro României şi care trebuie îndeplinit până în 28 noiembrie.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a atenționat că termenul de 28 noiembrie nu poate fi prelungit, iar CSM poate să avizeze noul proiect în 24 de ore sau poate să tergiverseze, ceea ce „nu va fi neapărat un exerciţiu de bună credinţă”.

