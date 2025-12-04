Nicușor Dan trimite la reexaminare Legea privind combaterea extremismului: „Unele articole pot fi interpretate abuziv”

Președintele Nicușor Dan a retrimis Parlamentului Legea privind combaterea extremismului, avertizând că formulările neclare din textul actual pot permite interpretări abuzive și chiar incriminarea unor persoane fără legătură cu extremismul. El subliniază că lupta împotriva urii și xenofobiei trebuie dusă prin legi clare, echilibrate și previzibile, pentru a evita amplificarea tensiunilor într-o societate deja polarizată.

„Am transmis Parlamentului cererea de reexaminare a legii care modifică OUG 31/2002 privind combaterea extremismului. Statul român are datoria de a acţiona ferm împotriva urii, xenofobiei şi incitării la discriminare. Totuşi, această datorie poate fi îndeplinită doar prin legi clare, previzibile şi echilibrate. În caz contrar, riscăm efectul opus, amplificarea tensiunilor într-o societate deja polarizată şi adâncirea neîncrederii în instituţiile statului”, a anunțat joi pe Facebook şeful statului.

Nicușor Dan subliniază că proiectul prevede pedepse cu închisoarea de la unu la cinci ani pentru distribuirea oricărui material ce conține idei xenofobe, fără a distinge între propaganda extremistă și opere literare sau texte istorice.

„Unele articole pot fi interpretate abuziv, ceea ce ar putea transforma în infractori persoane fără legătură cu extremismul. De exemplu, noua lege prevede pedepse cu închisoarea de la unu la cinci ani pentru distribuirea oricărui material care conţine idei xenofobe, fără a face diferenţa între materiale de propagandă extremistă şi opere literare sau texte istorice. România are nevoie atât de fermitate, cât şi de echilibru. Ambele sunt esenţiale pentru apărarea democraţiei”, adaugă preşedintele.

Editor : M.I.