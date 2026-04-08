Nicuşor Dan: Voi merge des la şedinţele CSM. Șeful statului nu renunță la consultarea în justiție

Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos /Octav Ganea
Consultarea în justiţie rămâne o prioritate

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că va participa frecvent la şedinţele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), aşa cum a promis în campanie, și că nu a renunţat la consultarea internă privind sistemul de justiţie, chiar dacă problemele rămân doar parțial rezolvate.

„Voi merge des, de la un moment dat încolo”, a răspuns Nicuşor Dan, întrebat dacă va merge la şedinţele CSM pentru a le prezida, într-o conferință de presă susținută miercuri la Palatul Cotroceni.

„Aici e o chestiune sistemică şi serioasă, pentru că sunt multe afirmaţii în spaţiul public care nu sunt dovedite. Cel mai confortabil pentru un decident politic, cum e preşedintele României, ar fi să aibă 3-4 corpuri profesionale şi fiecare să vină cu un document care să sintetizeze nişte probleme şi el să ia decizia în baza unei informaţii care este cât de cât uniformă între aceşti actori sociali şi diferă doar chestiunea de opţiune, de decizie.

Din păcate, şi asta e general pentru multe domenii din activitatea noastră socială, informaţiile lipsesc. Opiniile sunt multe, dar informaţiile de bază lipsesc. Şi atunci, pentru ca un decident politic să aibă o opţiune, de exemplu pe o negociere în cadrul Uniunii Europene, aici este dificultatea. Nu e suficient să dai trei telefoane să primeşti trei rapoarte, că ele nu există. Şi atunci trebuie să chemi nişte comisii şi comisiile alea să producă informaţia pe care ar trebui să o ai instant. Asta este, de fapt, dificultatea”, a explicat preşedintele.

Citește și: Cum explică Nicușor Dan că i-a numit în noi funcții de conducere pe foștii șefi DNA și Parchetul General pe care i-a criticat în trecut

Nicuşor Dan a precizat că nu a renunţat la consultarea extinsă privind sistemul de justiţie, deși situaţia descrisă de el drept „debandadă” în urmă cu câteva luni, în documentarul „Justiţie capturată”, s-a corectat doar „în mică măsură”.

„În ceea ce priveşte referendumul, da. Am zis că îl facem, îl facem, adică consultarea”, a afirmat șeful statului.

Citește și: Nicușor Dan a semnat numirile pentru șefia marilor parchete. Când își vor începe mandatul

„Am spus atunci că era debandadă. Era pur şi simplu... Nu s-a corectat aceasta, decât în mică măsură, dar am zis că... Repet ce am spus atunci. Am spus că, în mod normal, o minimă activitate managerială presupune că în momentul în care cineva pleacă dintr-o poziţie, să anunţe cu, şi legea spune, cu 90 de zile înainte, astfel încât colectivul care rămâne să poată să completeze completul şi aşa mai departe.

Nu s-a remediat chestiunea asta, dar pentru că a fost o tensiune între, să spunem, Guvern, Parlament şi magistraţi, pentru că a fost o tensiune între, să spunem, gruparea reformistă din Justiţie şi CSM, am zis că nu e momentul ca să mai vin şi eu şi să mai refuz pensionări de magistraţi pe această chestiune procedurală. În momentul în care ne liniştim, o să acţionez în sensul ăsta, dar am zis că nu e nevoie să mai pun şi eu o tensiune peste cele care există deja”, a conchis el.

Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care atrag bani și oportunități începând cu 8 aprilie. Luna în Săgetător aduce noroc nebănuit în plan...
Cancan
Valentin Sanfira a părăsit România, după dezvăluirile făcute de Codruța Filip. Unde a 'fugit' artistul
Fanatik.ro
Cinci decenii de glorie neîntreruptă cu Mircea Lucescu. Din 1986 în 2021, ”Il Luce” a scris istorie...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Pe cine preferă România în alegerile de duminică de la Budapesta. „E bine ca acest personaj sinistru, Orban...
Adevărul
Aliații SUA, îngroziți că depind de un partener imprevizibil, fără alternative clare
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Tatăl Codruței Filip s-a îmbolnăvit brusc și grav când a aflat de divorțul fiicei sale: "Nu credea că o să se...
Digi Sport
S-au decis, după ce Răzvan Lucescu le-a cerut să nu vină la înmormânarea lui Mircea Lucescu
Pro FM
Loredana Groza și fiica ei, una mai îndrăzneață ca alta, pe plaja din Maldive. Imaginile rare cu Elena au...
Film Now
Aubrey Plaza, însărcinată la un an după moartea soțului ei. Cine este bărbatul alături de care și-a refăcut...
Adevarul
Ironii și furie după imaginile cu curierul bătut în Cluj: „În capitala civilizației mondiale?” / „Mai multă...
Newsweek
Pensie crescută cu 1.100 lei în instanță. Casa de pensii a calculat greșit punctajele. Ce a lucrat pensionarul
Digi FM
Comoara din adâncuri. Colecție de obiecte valoroase, vechi de două milenii, descoperită pe fundul unui lac...
Digi World
De ce nu aterizează Artemis 2 pe Lună. Misiunea este una de referință din alte motive
Digi Animal World
Un bărbat s-a lăsat mușcat intenționat de sute de șerpi veninoși. Sângele lui ar putea salva mii de vieți
Film Now
Cum arată David Hasselhoff în 2026, la 73 de ani. Apariția starului din „Baywatch” i-a îngrijorat pe fani...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...