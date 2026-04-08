Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că va participa frecvent la şedinţele Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), aşa cum a promis în campanie, și că nu a renunţat la consultarea internă privind sistemul de justiţie, chiar dacă problemele rămân doar parțial rezolvate.

„Voi merge des, de la un moment dat încolo”, a răspuns Nicuşor Dan, întrebat dacă va merge la şedinţele CSM pentru a le prezida, într-o conferință de presă susținută miercuri la Palatul Cotroceni.

„Aici e o chestiune sistemică şi serioasă, pentru că sunt multe afirmaţii în spaţiul public care nu sunt dovedite. Cel mai confortabil pentru un decident politic, cum e preşedintele României, ar fi să aibă 3-4 corpuri profesionale şi fiecare să vină cu un document care să sintetizeze nişte probleme şi el să ia decizia în baza unei informaţii care este cât de cât uniformă între aceşti actori sociali şi diferă doar chestiunea de opţiune, de decizie.

Din păcate, şi asta e general pentru multe domenii din activitatea noastră socială, informaţiile lipsesc. Opiniile sunt multe, dar informaţiile de bază lipsesc. Şi atunci, pentru ca un decident politic să aibă o opţiune, de exemplu pe o negociere în cadrul Uniunii Europene, aici este dificultatea. Nu e suficient să dai trei telefoane să primeşti trei rapoarte, că ele nu există. Şi atunci trebuie să chemi nişte comisii şi comisiile alea să producă informaţia pe care ar trebui să o ai instant. Asta este, de fapt, dificultatea”, a explicat preşedintele.

Citește și: Cum explică Nicușor Dan că i-a numit în noi funcții de conducere pe foștii șefi DNA și Parchetul General pe care i-a criticat în trecut

Consultarea în justiţie rămâne o prioritate

Nicuşor Dan a precizat că nu a renunţat la consultarea extinsă privind sistemul de justiţie, deși situaţia descrisă de el drept „debandadă” în urmă cu câteva luni, în documentarul „Justiţie capturată”, s-a corectat doar „în mică măsură”.

„În ceea ce priveşte referendumul, da. Am zis că îl facem, îl facem, adică consultarea”, a afirmat șeful statului.

Citește și: Nicușor Dan a semnat numirile pentru șefia marilor parchete. Când își vor începe mandatul

„Am spus atunci că era debandadă. Era pur şi simplu... Nu s-a corectat aceasta, decât în mică măsură, dar am zis că... Repet ce am spus atunci. Am spus că, în mod normal, o minimă activitate managerială presupune că în momentul în care cineva pleacă dintr-o poziţie, să anunţe cu, şi legea spune, cu 90 de zile înainte, astfel încât colectivul care rămâne să poată să completeze completul şi aşa mai departe.

Nu s-a remediat chestiunea asta, dar pentru că a fost o tensiune între, să spunem, Guvern, Parlament şi magistraţi, pentru că a fost o tensiune între, să spunem, gruparea reformistă din Justiţie şi CSM, am zis că nu e momentul ca să mai vin şi eu şi să mai refuz pensionări de magistraţi pe această chestiune procedurală. În momentul în care ne liniştim, o să acţionez în sensul ăsta, dar am zis că nu e nevoie să mai pun şi eu o tensiune peste cele care există deja”, a conchis el.

