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Noi date în cazul copilului de 2 ani găsit mort într-un apartament din Galați: mama a fost reținută

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Tragedie la Galați. Captură video Digi24
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Femeia din Galaţi care a fost găsită în casă, având alături pe unul dintre copiii ei, în vârstă de doi ani, decedat şi pe ceilalţi doi, cu vârste de doi, respectiv cinci ani, în stare de malnutriţie, a fost reţinută. Ea este acuzată de omor asupra unui membru de familie, pentru că nu a asigurat alimentaţia corespunzătoare şi asistenţă medicală copilului care a murit. În plus, ea este inculpată pentru două infracţiuni de rele tratamente aplicate minorului.

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi au reţinut-o pe femeia găsită în casa ei din municipiul Galaţi, având unul dintre copii mort şi pe ceilalţi doi malnutriţi.

Ea este inculpată pentru omor asupra unui membru de familie, constând în aceea că, în perioada ianuarie - 10 iunie 2026, prin neasigurarea unei alimentaţii corespunzătoare şi prin neprezentarea pentru efectuarea unor investigaţii medicale necesare a cauzat, în 10 iunie, decesul fiului său, în vârstă de 2 ani şi 9 luni, potrivit News.ro.

Mama este, de asemenea, pusă sub acuzare pentru două infracţiuni de rele tratamente aplicate minorului.

„În perioada ianuarie 2026 – 10.06.2026, inculpata, prin privarea de hrană şi asistenţă medicală, precum şi prin neasigurarea unor condiţii corespunzătoare de locuit a pus în primejdie gravă dezvoltarea fizică şi intelectuală a celorlaţi doi copii minori în vârstă de 4 ani şi 10 luni şi de 2 ani şi 9 luni”, informează Parchetul.

Miercuri, procurorul de caz a solicitat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Galaţi arestarea preventivă a femeii pentru 30 de zile.

Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor în care au fost săvârşite infracţiunile, menţionează Parchetul.

În 10 iunie, un băieţel în vârstă de doi ani a fost găsit mort, într-o locuinţă din Galaţi, trupul neînsufleţit neavând semne de violenţă, însă prezentând semne evidente de malnutriţie. Alături de acesta se aflau mama, sora geamănă şi un frate mai mare, în vârstă de aproape cinci ani. Femeia se află, aparent, în stare de depresie, ea fiind incoerentă şi neputând să comunice.

Intervenţia autorităţilor în acest caz a avut loc în municipiul Galaţi, după ce rudele femeii, mamă a trei copii, au solicitat intervenţia autorităţilor pe motiv că aceasta nu mai putea fi contactată de mai mult timp.

Editor : C.S.

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