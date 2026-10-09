Principalul suspect în cazul tinerei de 28 de ani, al cărei cadavru a fost găsit într-o valiză în râul Olt, urmează să ajungă în fața procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea pentru prima audiere. Bărbatul, în vârstă de 30 de ani, este cercetat pentru omor calificat și a fost adus în țară din Elveția pe 6 octombrie, după ce s-a predat autorităților elvețiene.

Bărbatul, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat, urmează să ajungă în fața anchetatorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Acesta s-a predat pe 28 septembrie la o secție de poliție din Elveția.

Pe 6 octombrie, acesta a fost adus în țară, după care a fost dus în arestul din Vâlcea, unde va rămâne pentru 30 de zile.

Vineri, el va trebui să le spună anchetatorilor ce s-a întâmplat mai exact și dacă el este cel care a ucis-o pe tânăra de 28 de ani.

Pe 22 septembrie, o persoană care se afla la pescuit pe malul râului Olt, în zona Barajului Ionești, din județul Vâlcea, a anunțat telefonic polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea că a descoperit un bagaj care plutea la suprafața apei, în interiorul căruia se afla un cadavru.

În urma cercetărilor, procurorii au stabilit că victima era o femeie de 28 de ani, originară din județul Dolj, care locuia fără forme legale într-o comună din județul Vâlcea. Necropsia a relevat mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei, iar anchetatorii au stabilit că moartea acesteia a fost violentă și datează din 21 septembrie 2026.

Editor : C.S.