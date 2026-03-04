Noi date în dosarul uciderii lui Adrian Kreiner: de unde susține că a primit „pontul” unul dintre condamnații în primă instanță

Cosmin Zuleam, bărbatul condamnat la 30 de ani închisoare în dosarul privind uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, susţine că a primit un „pont”, de la un bărbat din Ploieşti, care locuieşte în Sibiu, cu privire la faptul că omul de afaceri ar fi avut în casă o sumă mare, de aproximativ două-trei milioane de euro. Zuleam a spus în faţa judecătorilor numele bărbatului, fiind pentru prima dată când acest nume este invocat în dosarul care s-a judecat pe fond.

Costinel Cosmin Zuleam, bărbatul condamnat la 30 de ani de închisoare, în primă instanţă, pentru că a participat la uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost audiat, miercuri, la Curtea de Apel Alba Iulia, el declarând, în faţa instanţei, că a acţionat „la pont” atunci când a decis să îl jefuiască pe afacerist, scrie News.ro.

Zuleam a afirmat, în faţa judecătorilor, că patronul unei case de amanet din Sibiu, de origine din Ploieşti, i-ar fi spus că Adrian Kreiner ar ţine în casă aproximativ două-trei milioane de euro şi atunci a decis să acţioneze.

În schimb, la ieşirea din sala de judecată, un alt inculpat din dosar, Laurenţiu Ghiţă, a afirmat că Zuleam minte, el spunînd că peste jumătate din declaraţiile date de acesta în faţa instanţei sunt neadevăruri. Mai mult, Zuleam a susţinut că a primit şi o fotografie din casa lui Adrian Kreiner înainte de a intra în locuinţa acestuia.

Avocaţii părţilor din dosar au afirmat, la finalul termenului de miercuri de la Curtea de Apel Alba Iulia, că este pentru prima dată când aud numele invocat de Zuleam în acest dosar, aflat în stadiul de apel în instanţele de judecată.

Avocatul care îi reprezintă pe Laurenţiu Ghiţă şi Marian Cristian Minae a declarat, la ieşirea din sala de jduecată, că în opinia sa procurorul de caz ar trebui să se intereseze de patronul de casă de amanet nominalizat de Zuleam şi „să îi pună întrebările necesare”.

„Pot să spun că clienţii mei nu îl cunoşteau, nu ştiau cine este. Am fost informat de către clienţii mei că au mers la pont pentru acea sumă de 2-3 milioane de euro. Aflu cu surprindere că acelaşi procuror este cel care instrumentează şi cel de-al doilea caz de omor din Sibiu, cel în care este implicată şi partea civilă de aici, doamna Viliginschi”, a afirmat avocatul celor doi.

La termenul de judecată de miercuri, de la Alba Iulia, a fost prezentă şi Adriana Viliginschi, fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, care în acest dosar are calitatea de partea civilă dar care este inclulpată în alt dosar de omor, cel al femeii suspectate că şi-a ucis mama pentru a-i vinde averea.

Avocatul inculpaţilor Laurenţiu Ghiţă şi Marian Cristian Minae a vorbit, la ieşirea din sala de judecată, şi despre controversa legată de faptul că pe faţa lui Adrian Kreiner s-ar fi aflat un preş sau un covor ori un material textil, în momentul în care poliţiştii au intrat în casa acesuia, după jaf.

„Am solicitat şi aşteptăm şi o expertiză în dosar, să vedem, să ne lămurească cineva dacă acel preş care era în jurul sau pe faţa victimei putea să fie similar cu ceea ce doamna Viliginschi îi explica prietenei să facă cu perna”, a spus apărătorul, în condiţiile în care clienţii său au declarat că nu au pus pe faţa lui Adrian Kreiner niciun material textil pentru a-l sufoca.

În şedinţa de miercuri, Curtea de Apel Alba Iulia a stabilit un nou termen de judecată, pentru data de 25 martie, pentru administrarea în continuare a probatoriului.

