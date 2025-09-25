Radu Marinescu, ministrul Justiției, a vorbit joi, în direct la Digi24, despre extrădarea lui Horațiu Potra, reținut în Dubai alături de fiul său și de o altă rudă. Oficialul a precizat că România „așteaptă confirmarea oficială din partea autorităților din Emiratele Arabe Unite” pentru a putea continua procedura. „Obiectivul este să punem în executare un mandat emis de autoritățile din România”, a subliniat Marinescu, explicând că următorul pas îl reprezintă prezentarea celor reținuți în fața unui judecător din Emirate, care se va pronunța asupra solicitării de extrădare.

„Așteptăm o confirmare oficială din partea autorităților din Emiratele Arabe Unite cu privire la măsurile care s-au dispus pentru a se parcurge în continuare procedura de extrădare a acestor persoane în România”, a precizat ministrul Justiției. Potra a fost prins pe aeroportul din Dubai, alături de fiul său și de o altă rudă.

Întrebat dacă a primit o notificare oficială cu privire la reținerea lui Potra și a fiului său, ministrul a declarat:

„Există informații cu privire la dispunerea acestor măsuri. Sunt comunicări care s-au realizat pe canalele care se utilizează în astfel de de situații, dar, bineînțeles, autoritățile din România au nevoie de o confirmare oficială și în momentul în care această confirmare oficială va veni, cu siguranță publicul va fi anunțat. Noi așteptăm detalii cu privire la reținerea acestor persoane și, așa cum am arătat, continuarea procedurilor pentru extrădare”.

Ce urmează

Marinescu a explicat care sunt pașii care urmează după ce România va fi notificată oficial de către autoritățile din Emiratele Arabe Unite.

„Dincolo de această comunicare oficială sunt procedurile propriu-zise de extrădare, care presupun prezentarea persoanelor reținute la un judecător, la o instanță de judecată care se va pronunța cu privire la solicitarea României de extrădare. Astfel de proceduri presupun și posibilitatea persoanei vizate de a formula apărări sau căi de atac după specificul procedural al fiecărei țări. La capătul acestei proceduri se va stabili dacă persoana va fi trimisă în România. Persoanele vor fi trimise în România pentru a face obiectul procedurilor judiciare”, a afirmat el.

Ministrul a declarat că nu există un tratat de cooperare judiciară între România și Emiratele Arabe Unite. Întrebat dacă, în aceste condiții, va fi o procedură de extrădare de durată, acesta a spus că „nu poate estima o durată”: „Este posibil să existe o durată în timp care ține de procedurile concrete și de modul cum se derulează aceste proceduri în statul care urmează să se pronunțe asupra extrădării”.

Întrebat dacă Horațiu Potra ar putea să ceară azil politic în altă țară, Marinescu a punctat că astfel de informații „nu intră în sfera de activitate a Ministerului Justiției”.

„Așa cum au fost ele prezentate, rezultă din investigații penale care se fac de către autoritățile judiciare. Nu pot să comentez asupra eventualelor demersuri pe care persoana căutată le-ar putea face. Important este ca procedura de extrădare să fie parcursă. Noi suntem pregătiți și suntem în cooperare cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite pentru a furniza absolut toate datele legale necesare astfel încât această procedură să fie parcursă cu succes”, a declarat el.

„Obiectivul este să punem în executare un mandat care a fost emis de autoritățile din România”

Procurorul general, Alex Florența, a declarat că există indicii potrivit cărora Horațiu Potra ar face demersuri pentru a obține azil în Rusia. Despre acest subiect, ministrul Justiției a afirmat că nu are informații.

„Procurorul general le-a prezentat public, nu pot specula asupra originii acestor informații. Parchetul General desfășoară o anchetă, o investigație penală, și are acces la o serie de informații care țin de latura penală a activității domnului Potra. Dar Ministerul Justiției desfășoară o activitate de cooperare judiciară. Deci, obiectivul nostru este să punem în executare un mandat care a fost emis de autoritățile din România”, a declarat Marinescu.

Acesta a mai adăugat că „orice persoană poate să facă orice fel de de solicitare dorește”: „O solicitare de extrădare din partea unui stat este o chestiune deosebit de serioasă. Eu sunt convins că autoritățile din Emiratele Arabe vor examina cu foarte multă seriozitate solicitarea noastră”.

„În momentul de față avem aceste semnale că s-a realizat o reținere a persoanelor respective. Așteptăm comunicarea și confirmarea oficială după care suntem pregătiți cu toate elementele necesare pentru a finaliza această procedură de extrădare”, a mai declarat el.

Mercenarul Horaţiu Potra, apropiat al fostului candidat independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, a fost reţinut în Dubai.

La sfârşitul lunii februarie, pe numele său, al fiului său şi al unei rude au fost emise mandate de arestare în lipsă pentru tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale.

