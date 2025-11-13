Live TV

Video Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli

Dani Mocanu și fratele său. Sursa colaj foto: Poliția Română
Prinși lângă Napoli, într-o localitate de doar 1.500 de locuitori

Apar informații noi despre traseul lui Dani Mocanu în Italia, după ce manelistul român a fugit din țară pentru a evita executarea pedepsei de 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. Potrivit poliției din Brescia, acesta și fratele său, Ionuț Mocanu, s-au aflat luni bune într-una dintre cele mai exclusiviste zone turistice ale Italiei, pe malul Lacului Garda, înainte de a încerca să dispară în sudul țării, lângă Napoli.

Conform poliției din Brescia, cei doi frați au locuit în Dezenzano del Garda, o localitate renumită pentru resorturile de lux și plajele sale. Zona, situată în sudul Lacului Garda, este una dintre cele mai căutate destinații de vacanță din nordul Italiei. Polițiștii italieni ar fi aflat inițial locația exactă a lui Dani Mocanu și au mers la apartamentul unde acesta s-ar fi cazat. Însă, atunci când au ajuns acolo, cei doi dispăruseră.

Potrivit anchetatorilor, frații Mocanu au realizat că sunt urmăriți și au fugit în grabă înainte ca poliția să ajungă la fața locului. De aici, căutările au fost extinse la nivelul întregii Italii.

Prinși lângă Napoli, într-o localitate de doar 1.500 de locuitori

După mai multe zile de căutări, Dani și Ionuț Mocanu au fost găsiți în sudul Italiei, în localitatea Caivano, de lângă Napoli, o zonă liniștită, cu aproximativ 1.500 de locuitori. Acolo, cei doi se ascundeau în speranța că vor scăpa de arestarea iminentă.

În momentul reținerii, polițiștii italieni au transmis că frații Mocanu au fost cooperanți, însă acum se află în custodia autorităților din Napoli, unde așteaptă decizia judecătorilor cu privire la extrădare.

Dar statul român nu are deloc o misiune ușoară. În ultimii ani, instanțele italiene au respins mai multe cereri de extrădare venite din România, în cazuri celebre precum Alina Bica, Ionel Arsene și Marius Iorgulescu. Unul dintre argumentele invocate frecvent de judecătorii italieni este cel legat de condițiile din închisorile românești, considerate necorespunzătoare standardelor europene. Această jurisprudență ar putea complica și situația lui Dani Mocanu.

Dani Mocanu este condamnat definitiv în România la 4 ani de închisoare, pentru tentativă de omor și alte infracțiuni violente. În plus, potrivit surselor Digi24, el mai are alte dosare în curs, cu acuzații ce merg de la evaziune fiscală până la proxenetism. Acesta rămâne deocamdată în arestul poliției din Napoli, iar procedura de extrădare va fi decisă în zilele următoare. Fratele său a primit o pedeapsă de şapte ani după ce au bătut cu ranga un bărbat, într-o staţie de carburanţi.

