Noi detalii din ancheta ELCEN. Mașină de lux cumpărată de afaceriști care au câștigat o licitație, găsită în parcarea unui director

Noi detalii reies din ancheta Direcției Naționale Anticorupție (DNA) legată de mita pe care ar fi încasat-o directorii Electrocentrale București, Claudiu Crețu (directorul general) și Cristian Zamfiroi (directorul comercial), de la mai mulți oameni de afaceri care aveau contracte cu ELCEN. La scurt timp după semnarea unui contract de 500.000 de lei, tatăl directorului general, Claudiu Crețu, a vândut o mașină de lux grupului de companii care a câștigat licitația, potrivit unor surse judiciare. Tranzacția a avut loc doar în acte, pentru că în realitate mașina se afla în parcarea directorului comercial, au mai explicat surse apropiate anchetei.

Tatăl directorului general al ELCEN, Claudiu Crețu, a vândut în aprilie 2025 un autoturism de lux către o companie, potrivit unor surse judiciare.

Este vorba de un autoturism Audi A8, fabricat în 2015, a cărui valoare pe piața automobilelor la mâna a doua poate ajunge la peste 10.000 de euro.

În acte, acea companie este deținută, potrivit surselor Digi24.ro, de o doctoriță de la un spital din București, însă este gestionată, de fapt, de soțul medicului, operator Responsabil cu Supravegherea și Verificarea Tehnică a Instalațiilor (RSVTI).

Acești soți dețin o altă companie care, din 2024 încoace, a obținut patru contracte cu ELCEN, în valoare de 598.485 de lei, adică aproximativ 120.000 de euro, au mai explicat surse apropiate anchetei.

Contractele au fost date pentru expertizarea instalațiilor din mai multe Centrale Termice din Capitală, cum ar fi CTE Sud, CTE Grozăvești, CTE Progresu sau CTE Vest.

Practic, potrivit surselor Digi24.ro, mașina a fost vândută la scurt timp după semnarea unui contract de 506.400 de lei.

Mașina, vândută doar în acte, a rămas la directorul comercial

Însă vânzarea mașinii s-a produs doar în acte, în condițiile în care autoturismul este folosit de directorul comercial, Cristian Zamfiroi, fiind găsit de anchetatori și în parcarea acestuia, după cum au mai explicat sursele judiciare.

Mai mult, surse judiciare au menționat că directorul comercial al ELCEN, Cristian Zamfiroi, i-a explicat situația mașinii afaceristului moldovean implicat în dosarul de mită, chiar în ziua în care ar fi luat de la acesta 40.000 de lei cash pentru directorul Claudiu Crețu. Detalii, aici.

Zamfiroi i-ar fi explicat lui Slivinschi (afaceristul moldovean de la care ar fi luat mita) că directorul ELCEN, Claudiu Crețu, urma să plece în Brăila în aceeași zi și i-ar fi cerut o mașină directorului comercial.

„Directorul comercial ELCEN: Mă duc să-i duc! (n.r. Cei 40.000 de lei cash, directorului general ELCEN, Claudiu Crețu) Nu știu, pleacă la Brăila la taică-su, cu banii nu știu ce face! Vrea să-i dau și o mașină, n-are nici mașină! (...) Ăla (n.r. mașina Audi A8) i l-am vândut la...pe acte la o firmă care are lucrări la Elcen...nu vrea (n.r. Claudiu Crețu) să...meargă cu ăla”, este un fragment din discuția dintre afaceristul moldovean și directorul comercial al ELCEN, potrivit unor surse judiciare.

Mita cerută de directorii ELCEN era de până la 30% din contracte

După cum am arătat aici, directorii ELCEN ar fi pus la punct o schemă prin care valoarea contractelor publice acordate unor companii ar fi fost majorate fictiv chiar și cu 30%.

În cazul mitei de 40.000 de lei, a reieșit următoarea situație: