Noi mărturii ale victimelor jandarmilor: „Am căzut în genunchi”

Cei 452 de răniţi în timpul intervenţiei brutale a jandarmilor la protestul împotriva PSD de vineri umplu internetul cu dovezile că au fost agresaţi fără motiv. Digi24 vă prezintă poveştile acestor demonstranţi. Un informatician care spune că a fost victima gazului lacrimogen pentru singura vină că filma pe domeniul public.

Dorin Bodea are peste 20 de ani de experienţă în IT. A lucrat în bănci renumite şi companii multinaţionale de succes. Nu este de acord cu planurile Puterii pentru ţara din care nu vrea să emigreze şi participă la proteste. Vineri seara spune că a fost victima nevinovată a jandarmilor în timpul demonstraţiei organizate de diaspora. A fost luat la ţintă cu gaze lacrimogene deşi nu făcea altceva decât să fotografieze mulţimea.

Dorin Bodea: Am primit jetul în faţă, m-am întors. Am fost plin de substanțe iritante. Dupa ce am primit acel jet de gaz, am căzut de două ori in genunchi. Tot sunt julit . Aici am tot felul de contuzii de la scuturi, cum au intrat peste mine. Ieri nu aveam voce. Am iritaţii pe căile respioratorii.

Semnele de violenţă au fost văzute şi de medicii legişti, care au semnat certificatul care atestă că a avut de suferit în timpul intervenţiei jandarmilor. Informaticianul vrea să depună acum plângere penală.

Dorin Bodea: Consider ca am fost agresat de forțele statului. Jandarmeria a actionat absolut provocator. În nici un caz defesniv . Am văzut copii, batrâni în rândul cărora s-a aruncat cu grenade, cu jeturi cu gaze lacrimogene. Vă întreb : ce forţă de ordine mai e asta?

