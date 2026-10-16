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Video Noi percheziții informatice în dosarul lui Călin Georgescu: DIICOT verifică dispozitivele lui Ion Negoescu. Ce caută anchetatorii

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Calin Georgescu, insotit de ofiteri de politie la sediul DIICOT pentru audiere, in Bucuresti.
Calin Georgescu, insotit de ofiteri de politie la sediul DIICOT pentru audiere, in Bucuresti. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Ancheta în dosarul de înșelăciune în care este vizat Călin Georgescu avansează. Anchetatorii fac noi verificări informatice și vor să afle ce discuții au purtat Georgescu și Ion Negoescu, cel care ar fi făcut legătura între fostul candidat la alegerile prezidențiale și omul de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, despre care anchetatorii spun că ar fi fost păgubit. Dispozitivele informatice ale lui Ion Negoescu urmează să fie verificate, iar procurorii DIICOT caută conversații care ar putea aduce noi clarificări în acest dosar.

Ancheta continuă în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, dar și de constituirea unui grup infracțional organizat. Procurorii DIICOT au reluat perchezițiile informatice, de această dată pentru dispozitivele care îi aparțin lui Ion Negoescu, cel care, potrivit anchetatorilor, ar fi intermediat legătura dintre Călin Georgescu și omul de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, cel care susține că a fost păgubit în această situație.

Ion Negoescu s-a prezentat la sediul DIICOT, însă a plecat în mai puțin de jumătate de oră. Potrivit informațiilor Digi24, acesta nu a dorit să asiste la perchezițiile informatice efectuate de procurorii DIICOT.

Procurorii vor analiza toate datele pe care le vor găsi pe dispozitivele electronice și vor acorda o atenție deosebită conversațiilor purtate între Călin Georgescu și Ion Negoescu. Anchetatorii încearcă să afle cu exactitate ce s-a întâmplat și dacă toate acuzațiile se confirmă.

Tribunalul București a decis plasarea în arest la domiciliu a lui Călin Georgescu. Nu este însă vorba despre o decizie definitivă.

Procurorii DIICOT au contestat deja hotărârea, iar o decizie finală va fi cunoscută după ce va fi judecată și această solicitare. Atunci se va afla dacă Georgescu va merge acasă pentru a executa măsura arestului la domiciliu sau dacă va rămâne în continuare în spatele gratiilor până la expirarea perioadei de arest.

Editor : C.S.

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