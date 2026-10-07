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Noi percheziții informatice în dosarul lui Călin Georgescu. Soția lui, Cristela, a ajuns din nou la DIICOT

Data publicării:
Cristela Georgescu paraseste sediul DIICOT, marti, 6 octombrie 2026
Cristela Georgescu paraseste sediul DIICOT, marti, 6 octombrie 2026. Foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik
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Din articol
„Acuzaţiile din dosar sunt nefondate şi neadevărate” Prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro

Procuroriii fac, miercuri, noi percheziţii informatice în dosarul de înşelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro în care este acuzat Călin Georgescu. Soţia fostuluii candidat la Preşedinţie a ajuns, miercuri, la sediul DIICOT pentru a doua zi consecutiv.

Procedurile judiciare în dosarul de înşelăciune în care a fost arestat Călin Georgescu a fost arestat continuă, miercuri, cu noi percheziţii informatice.

Acestea au loc la sediul DIICOT, unde a ajuns deja soţia fostului candidat la Preşedinţie. Şi acesta este aşteptat să ia parte la percheziţii. 

Cristela Georgescu a stat şi marţi la DIICOT mai mult de şapte ore şi anunţa că percheziţiile vor continua în zilele următoare.

„Am fost invitată în calitate de martor. S-a efectuat o percheziţie informatică”, a declarat, marţi, la ieşirea din sediul DIICOT, Cristela Georgescu, după mai bine de şapte ore petrecute în instituţie.

Ea reclamă „modul brutal în care s-a intrat în casă”, „modul traumatizant şi aproape inuman în care un copil nevinovat a fost păzit la pat”, dar şi modul în care tatăl său a fost tratat de către anchetatori.

În plus, ea vorbeşte despre „modul umilitor şi traumatizant în care Călin a fost încătuşat, ridicat din trafic, fără ca el să reprezinte un pericol”.

Soţia lui Călin Georgescu acuză că este „un dosar politic în cea mai pură formă a sa”, deşi Călin Georgescu este arestat într-un dosar pentru înşelăciune cu prejudiciu de 1,1 milioane de euro, şi reclamă că soţul este persecutat.

„Acuzaţiile din dosar sunt nefondate şi neadevărate”

„Noi ne aflăm într-un stat care se pretinde democratic, un stat de drept şi care ne-a fost promis onest. Cu toate acestea, asistăm la o persecuţie politică şi un dosar politic în cea mai pură formă sa. Argumentele mele sunt următoarele: acuzaţiile din dosar sunt nefondate şi neadevărate. Al doilea lucru, până la ora actuală, nu am intrat în posesia dosarului, nu l-am putut studia integral. Al treilea lucru, informaţii confidenţiale, care nu au voie conform legii să ajungă publice înainte ca ele să ajungă în faţa judecătorului, au apărut pe presă înainte de a fi la judecător. Acest lucru a dat naştere la interpretări şi la corelaţii manipulătorii şi false”, a mai declarat Cristela Georgescu.

Aceasta acuză, de asemenea, că nu este respectată prezumţia de nevinovăţie: „Presiunea politică făcută inclusiv de preşedintele României şi de aşa zisa opoziţie asupra, inclusiv a judecătorilor, prezintă imaginea unui om vinovat, creionat vinovat înainte să fie judecat, şi asta nu este în regulă şi indirect pune presiune pe judecători”.

Marţi, la DIICOT a fost adus şi Călin Georgescu de la Arestul Central.

În 29 septembrie, magistraţii Curţii de Apel Bucureşti au decis arestarea preventivă, pentru 30 de zile, a fostului candidat la Preşedinţie Călin Georgescu, acuzat de înşelăciune în valoare de 1,1 milioane de euro, şi a omului de afaceri Ionel Rusen.

Potrivit anchetatorilor, în cursul lunii septembrie 2021, Georgescu, Rusen şi un cetăţean italian au constituit un grup infracţional organizat care a acţionat în mod coordonat sub autoritatea liderului - cetăţean român, în vârstă de 64 de ani - în special pe teritoriul României, dar şi al Marii Britanii „în scopul obţinerii de foloase patrimoniale injuste”.

„Liderul le-a atribuit celorlalţi doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăţi străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenţionau să îşi dezvolte afacerile din România, sub condiţia depunerii unor garanţii băneşti. Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acţionat prin inducerea şi menţinerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanţări de la instituţii financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obţinerea garanţiilor băneşti depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective”, preciza DIICOT.

Prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro

Probatoriul administrat până în prezent a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate în Bucureşti şi judeţul Argeş, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracţional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obţine o finanţare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituţie bancară, sub condiţia depunerii unei garanţii. În aceste condiţii, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro.

Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiţia depunerii unei garanţii suplimentare, aceştia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro.

Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro.

Călin Georgescu mai este cercetat în alte două dosare penale, în ambele fiind trimis în judecată.

Editor : C.S.

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