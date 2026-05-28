Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală împotriva lui Andrew Tate pentru infracțiunea de incitare la ură și discriminare împotriva femeilor, pe baza unor mesaje și discuții publice atribuite influencerului și publicate între 2021 și 2024. Noua acuzație se adaugă dosarului în care frații Tate sunt anchetați pentru trafic de persoane și alte infracțiuni grave.

Este o nouă direcție în ancheta deja existentă, legată direct de conținutul promovat online. În România, infracțiunea de incitare la ură sau discriminare poate viza inclusiv discursuri publice și mesaje distribuite în mediul online.

„Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că un suspect (cetăţean britanic), în vârstă de 39 de ani, în perioada 2021 - 2024, prin mai multe discursuri promovate în social media, a incitat publicul la ură şi discriminare împotriva femeilor”, precizează DIICOT.

Potrivit sursei citate, activităţile judiciare sunt realizate împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ilfov.

DIICOT precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

Frații Tate au fost ridicați de poliție pentru prima dată în decembrie 2022, după ce o tânără a reclamat că ar fi fost sechestrată în vila acestora. Ea a fost una dintre mai multe femei care au declarat că au fost ținute împotriva voinței lor și exploatate sexual.

Pe lângă acest dosar, procurorii au deschis și o altă investigație care vizează acuzații de trafic de minori, act sexual cu un minor și spălare de bani.

În 21 august 2024, DIICOT anunţa că în Bucureşti şi în judeţul Ilfov au avut loc percheziţii într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de minori, trafic de persoane, act sexual cu un minor, influenţarea declaraţiilor şi spălare de bani. Surse apropiate anchetei afirmau că cei vizaţi atunci au fost fraţii Andrew şi Tristan Tate, informaţia fiind confirmată ulterior de reprezentanţii lor.

„DIICOT a efectuat în această dimineaţă, 21.08.2024, o descindere la reşedinţa fraţilor Tate, în cadrul unei percheziţii legate de un nou dosar. Deşi acuzaţiile din mandatul de percheziţie nu sunt încă pe deplin clarificate, acestea includ suspiciuni de trafic de persoane şi spălare de bani. Echipa legală a fraţilor este prezentă pentru a se asigura că toate formalităţile se desfăşoară în mod corect. Informaţii suplimentare vor fi oferite pe parcursul zilei de astăzi”, era mesajul transmis de reprezentanţii celor doi fraţi Tate.

În ziua următoare, procurorii DIICOT informau că cei doi fraţi britanici şi complicii lor ar fi recrutat, începând cu anul 2015, 34 de femei pe care le-au obligat să producă materiale pornografice difuzate contra cost pe platforme de profil.

„Foloasele materiale astfel obţinute de inculpaţi din exploatarea sexuală a victimelor au fost evaluate la peste 2.800.000 de dolari americani şi 887.000 de tokeni”, susţineau atunci anchetatorii de la combaterea criminalităţii organizate. Unul dintre fraţii Tate mai era suspectat că a avut în mod repetat relaţii intime cu o fată de 15 ani, victimă în dosar, dar şi că, de pe urma unei tinere de 17 ani, cetăţean străin, care fusese exploatată, ar fi obţinut peste 1,5 milioane de dolari americani, foloase „pe care inculpatul şi le-a însuşit integral”.

În urma percheziţiilor domiciliare din 21 august 2024 făcute de anchetatori au fost identificate şi ridicate sumele de aproximativ 26.000 de euro, 81.000 de lei, 5.800 GBP şi 6.400 USD, două ceasuri de lux, laptopuri, unităţi de stocare a datelor, înscrisuri, precum şi alte mijloace de probă. A fost instituit sechestru asigurător asupra a 16 autoturisme şi unei motociclete, toate din categoria lux.

Tot atunci, Andrew Tate a fost plasat în arest la domiciliu, în timp ce Tristan Tate a fost pus sub control judiciar.

