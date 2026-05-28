Live TV

Video Noi probleme pentru Andrew Tate în România. DIICOT extinde urmărirea penală pentru incitare la ură și discriminare împotriva femeilor

Data actualizării: Data publicării:
Andrew tate
Andrew Tate. Foto: Profimedia Images

Procurorii DIICOT au extins urmărirea penală împotriva lui Andrew Tate pentru infracțiunea de incitare la ură și discriminare împotriva femeilor, pe baza unor mesaje și discuții publice atribuite influencerului și publicate între 2021 și 2024. Noua acuzație se adaugă dosarului în care frații Tate sunt anchetați pentru trafic de persoane și alte infracțiuni grave.

Este o nouă direcție în ancheta deja existentă, legată direct de conținutul promovat online. În România, infracțiunea de incitare la ură sau discriminare poate viza inclusiv discursuri publice și mesaje distribuite în mediul online.

„Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că un suspect (cetăţean britanic), în vârstă de 39 de ani, în perioada 2021 - 2024, prin mai multe discursuri promovate în social media, a incitat publicul la ură şi discriminare împotriva femeilor”, precizează DIICOT.

Potrivit sursei citate, activităţile judiciare sunt realizate împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Ilfov.

Citește și

Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel celebru, clădire istorică, unde să locuiască. Ce spune primăria

DIICOT precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

Frații Tate au fost ridicați de poliție pentru prima dată în decembrie 2022, după ce o tânără a reclamat că ar fi fost sechestrată în vila acestora. Ea a fost una dintre mai multe femei care au declarat că au fost ținute împotriva voinței lor și exploatate sexual.

Pe lângă acest dosar, procurorii au deschis și o altă investigație care vizează acuzații de trafic de minori, act sexual cu un minor și spălare de bani.

În 21 august 2024, DIICOT anunţa că în Bucureşti şi în judeţul Ilfov au avut loc percheziţii într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de minori, trafic de persoane, act sexual cu un minor, influenţarea declaraţiilor şi spălare de bani. Surse apropiate anchetei afirmau că cei vizaţi atunci au fost fraţii Andrew şi Tristan Tate, informaţia fiind confirmată ulterior de reprezentanţii lor.

„DIICOT a efectuat în această dimineaţă, 21.08.2024, o descindere la reşedinţa fraţilor Tate, în cadrul unei percheziţii legate de un nou dosar. Deşi acuzaţiile din mandatul de percheziţie nu sunt încă pe deplin clarificate, acestea includ suspiciuni de trafic de persoane şi spălare de bani. Echipa legală a fraţilor este prezentă pentru a se asigura că toate formalităţile se desfăşoară în mod corect. Informaţii suplimentare vor fi oferite pe parcursul zilei de astăzi”, era mesajul transmis de reprezentanţii celor doi fraţi Tate.

În ziua următoare, procurorii DIICOT informau că cei doi fraţi britanici şi complicii lor ar fi recrutat, începând cu anul 2015, 34 de femei pe care le-au obligat să producă materiale pornografice difuzate contra cost pe platforme de profil.

„Foloasele materiale astfel obţinute de inculpaţi din exploatarea sexuală a victimelor au fost evaluate la peste 2.800.000 de dolari americani şi 887.000 de tokeni”, susţineau atunci anchetatorii de la combaterea criminalităţii organizate. Unul dintre fraţii Tate mai era suspectat că a avut în mod repetat relaţii intime cu o fată de 15 ani, victimă în dosar, dar şi că, de pe urma unei tinere de 17 ani, cetăţean străin, care fusese exploatată, ar fi obţinut peste 1,5 milioane de dolari americani, foloase „pe care inculpatul şi le-a însuşit integral”.

În urma percheziţiilor domiciliare din 21 august 2024 făcute de anchetatori au fost identificate şi ridicate sumele de aproximativ 26.000 de euro, 81.000 de lei, 5.800 GBP şi 6.400 USD, două ceasuri de lux, laptopuri, unităţi de stocare a datelor, înscrisuri, precum şi alte mijloace de probă. A fost instituit sechestru asigurător asupra a 16 autoturisme şi unei motociclete, toate din categoria lux.

Tot atunci, Andrew Tate a fost plasat în arest la domiciliu, în timp ce Tristan Tate a fost pus sub control judiciar.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
Mesaj către Lukașenko de la comandantul dronelor ucrainene: „Nu vă puneți cu Ucraina. 500...
Dmitri Medvedev
2
Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în...
Nicusor Dan
3
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...
min edu dimian
4
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce...
vladimir putin (1)
5
„Intențiile lui Putin sunt mai grave decât se aștepta Europa de Vest”, susține MAE de la...
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni
Digi Sport
Și-a înșelat soția după ”o viață” împreună și acum e tată de gemeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Frații Tate pe stradă
Frații Tate vor să se mute la Cluj-Napoca și să cumpere un hotel celebru, clădire istorică, unde să locuiască. Ce spune primăria
WhatsApp Image 2026-05-27 at 13.48.42
Cultură uriașă de canabis la ghiveci, descoperită lângă Capitală. Semințele erau aduse din Olanda prin poștă
taxi
Un taximetrist din Bucureşti a fost arestat după ce a furat telefonul unui britanic şi a cheltuit mii de euro pe haine
ambulanta 112
DSU anunță control în Bacău după moartea unui elev de 15 ani la școală. Anchete privind intervenția medicală
poza perchezitii19052026
Percheziții de amploare în șase județe din România: milioane de țigări de contrabandă și pastile trimise în Finlanda
Recomandările redacţiei
Constantin Toma FOTO Captura Video
Constantin Toma spune că PSD este în pericol. „Ar fi o singură...
Vasile Dîncu la o ședință de Guvern.
Vasile Dîncu: „Varianta Eugen Tomac premier nu a căzut. PSD ar...
parlamentul republicii moldova chisinau
Scandal în Parlamentul de la Chișinău. Primarul Capitalei de peste...
Serghei Narîșkin
Șeful spionajului rus acuză NATO că planifică un „conflict de...
Ultimele știri
Oana Gheorghiu: Am găsit multe persoane cu legături politice în consiliile de administrație. Premierul Bolojan mi-a dat mână liberă
Europa caută omul care să vorbească cu Putin: cine negociază pacea pentru Ucraina în timp ce SUA sunt absorbite de conflictul cu Iranul
Hantavirusul pune Europa în alertă. UE trimite de urgență primele doze de tratament experimental
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a făcut tatuaj, a băut cocktailuri și s-a culcat liniștită. Câteva ore mai târziu a devenit mamă fără să...
Cancan
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Fanatik.ro
Televiziunea care a angajat-o pe tenismena cu o avere de peste 10 milioane de euro. Ce reacții a stârnit...
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
La 34 de ani, Simona Halep uimește pe toată lumea. Ce a ajuns să facă după retragerea din tenis
Adevărul
Imagini șocante într-un autobuz din Piteşti. Bătaie în toată regula între şofer şi o femeie. Mai mulţi...
Playtech
Ce salarii vor avea militarii din 2027. Cine poate pierde mii de lei la soldă. Calcule pentru soldați...
Digi FM
A mers la medic cu dureri de spate și voce răgușită. Diagnosticul adevărat a venit prea târziu: "Corpul meu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Verdict fără dubii în direct: ”Va fi campioană mondială! Peste Franța”
Pro FM
Alina Crișan, fosta membră A.S.I.A., condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i s-au adus
Film Now
Adam Sandler, criticat dur după apariția de la premiera filmului soției sale: „E lipsă de respect!” Imaginile...
Adevarul
Ce se alege de clădirile celebrei fabrici de încălțăminte Clujana, la 4 ani de la faliment. Investiția...
Newsweek
5 vești rele la pensie. De ce pensionarii nu pot merge la tratament la mare? Pierd și o reducere de 1.400 lei
Digi FM
Caz impresionant la Timișoara, unde o femeie de 44 de ani a născut tripleți, după o sarcină naturală. Ea mai...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vizitele la muzeu îți pot schimba sănătatea. Ce au descoperit cercetătorii despre efectul artei asupra...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Blonda care s-a iubit cu Sebastian Stan îl face tată pe proaspătul său soț, un actor celebru din Grey’s...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”