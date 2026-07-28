„Nu puteam să iau o sancțiune mai ușoară”. Judecătoarea care a suspendat activitatea ROMATSA explică de ce a luat decizia

Liliana Alexe, judecătoarea de la Curtea de Apel București, care a decis suspendarea activității ROMATSA, a stat de vorbă cu Digi24.ro și a explicat pe larg care au fost limitele în care a trebuit să judece acest proces, ce soluții avea la îndemână și cum își argumentează decizia. Deși consideră la rândul ei sancțiunea aplicată ROMATSA drept una „gravă”, judecătoarea consideră că putea ajunge la o altă decizie doar încălcând Legea.

În cadrul acestui interviu, Digi24.ro a încercat să înțeleagă de la judecătoarea Liliana Alexe următoarele aspecte:

care au fost limitele în care s-a judecat procesul, dacă ROMATSA poate fi acuzată de discriminare, dacă licența ROMATSA permite suspendarea ei, dacă putea fi aplicată o altă sancțiune și, ultima temă, dacă interesul național generat de o instituție precum ROMATSA poate fi considerat mai important decât discriminarea unor cetățeni.

Care au fost limitele în care s-a judecat procesul împotriva ROMATSA?

Procesul, așa cum a fost înaintat de persoanele care, în trecut, au obținut mai multe hotărâri definitive în instanță care au arătat că ROMATSA a discriminat în procesul de selecție a controlorilor de trafic aerian, cerea un singur lucru: suspendarea licenței ROMATSA.

„Ei solicită pronunțarea unei hotărâri prin care să se dispună suspendarea pe o perioadă de o lună de zile a licenței, autorizațiilor de funcționare pentru ROMATSA. Se folosesc de un text de Lege limpede, clar, din Ordonanța Guvernului privind discriminarea”, subliniază Liliana Alexe încă de la începutul discuției cu Digi24.ro.

Articolul de lege invocat: „La cerere, instanța poate dispune retragerea sau suspendarea de către autoritățile emitente a autorizației de funcționare a persoanelor juridice care, printr-o acțiune discriminatoare, cauzează un prejudiciu semnificativ sau care, deși cauzează un prejudiciu redus, încalcă în mod repetat prevederile prezentei ordonanțe”, prevede OUG privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, la Articolul 27, Alineatul 5.

Liliana Alexe subliniază că este vorba de un articol care „nu trebuie interpretat”, având în vedere că nici Legea nu menționează la ce tip de „persoană juridică” se referă și subliniază că obiectul procesului a fost strict: suspendarea licenței ROMATSA.

„Reclamanții mi-au cerut în clar suspendarea autorizației de funcționare, adică licența de funcționare. Există în dreptul nostru un principiu care spune că acolo unde legea nu distinge, nici noi, judecătorii, nu putem să interpretăm, de tipul să le spun reclamanților că nu le pot aplica acest text de lege pentru că suntem în opoziție cu o instituție care deține monopolul pe serviciile de trafic aerian. Eu nu aș fi putut să spun niciodată așa ceva, pentru că ar fi fost un abuz de putere din partea mea”, a adăugat ea.

A discriminat ROMATSA?

Judecătoarea subliniază că suspendarea poate fi decisă de instanță atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții: persoana juridică (în situația noastră ROMATSA) discriminează (o dată sau în mod repetat) și cauzează un prejudiciu (fie semnificativ, fie redus).

În acest context, amintim că există cel puțin două hotărâri ale Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, patru hotărâri de la instanțele de judecată, de fond sau recurs (aceste hotărâri au dat dreptate CNCD) și alte hotărâri ale instanțelor civile.

Aceste demersuri au fost derulate, gradual, în ultimii ani, de către persoanele care au considerat că au fost discriminate de ROMATSA în procesul de recrutare.

Judecătoarea subliniază, practic, că alte instanțe, înainte ca ea să judece acest dosar, au considerat că ROMATSA a discriminat și a acționat cu rea-credință, în unele dintre aceste procese stabilind și daune morale. Redăm mai multe concluzii din alte hotărâri ale instanțelor române pe această temă:

„Cel puțin în ultimii zece ani, reclamanta (n.r. ROMATSA) a optat doar pentru prima dintre cele două modalități de angajare pe care le are la dispoziție, eliminând în fapt de plano posibilitatea ca o persoană care a obținut licența de controlor de trafic aerian stagiar într-o altă unitate de școlarizare acreditată, cum este cazul intervenienților, să acceadă în funcția de controlor de trafic aerian”

„reclamanţilor li se obstrucționează dreptul la muncă, la evaluare și de a fi angajaţi în raport cu pregătirea deţinută, confruntându-se cu o situaţie de tip <cerc închis>”

„ROMATSA monopolizează formarea și angajarea controlorilor de trafic în cadrul instituției, formă deja stabilită ca fiind discriminatorie”

„Am luat această faptă de discriminare. Instanțele de judecată îmi spun: ROMATSA acționează cu rea-credință. Eu am luat tot ce mi-au spus instanțele cu autoritate de lucru judecat. Există în procedura civilă autoritatea de lucru judecat a unei hotărâri. Dacă o instanță a spus așa, așa rămâne, o altă instanță nu o poate contrazice.

Acesta a fost adevărul judiciar, eu nu pot să spun altfel, pentru că generez insecuritate juridică. Ei au venit la mine cu aceste fapte ilicite, discriminatorii, repetate și constatate de către autoritățile de discriminare și de către instanțele de fond și de recurs. Nu am mai putut să spun altfel”, a explicat judecătoarea Liliana Alexe în interviul acordat Digi24.ro.

Licența ROMATSA poate fi suspendată?

Un alt aspect important pe care judecătoarea Liliana Alexe îl invocă ține chiar de licența care permite ROMATSA să își livreze serviciile, inclusiv cele care țin de controlul de trafic aerian.

„Prima dată când ajunge la mine, verific certificatul. În conținutul certificatului se spune clar că se permite suspendarea. Este primul lucru pe care l-am verificat, pentru că dacă era un act imun la suspendare, nu puteam suspenda”, a subliniat Liliana Alexe.

„Sub rezerva conformării cu condiţiile de mai sus, prezentul certificat rămâne valabil cu excepţia cazurilor în care certificatul a fost limitat, suspendat sau revocat ori s-a renunţat la acesta”, este un fragment din licența de funcționare a ROMATSA, așa cum a fost redat în motivarea judecătoarei Liliana Alexe.

„Forma certificatului și dispozițiile lui sunt preluate dintr-o anexă a Regulamentului UE din 2017, nu este un certificat prefabricat de ROMATSA, ci a preluat mențiuni obligatorii, cum au și alte state membre. Se spune că furnizorul obține acest certificat care este valabil atât timp cât furnizorul respectă dispozițiile regulamentelor europene. Nu este un certificat național, ci înglobat în mecanismul certificatelor furnizorilor europeni de trafic aerian, deci ROMATSA se supune regulilor europene”, a adăugat judecătoarea.

Liliana Alexe mai invocă faptul că, citind regulamentele europene care vizează explicit cadrul în care furnizorii de tip ROMATSA își desfășoară activitatea și în care se face selecția controlorilor de trafic aerian, a constatat că au fost încălcate prevederi ale acestora în momentul în care ROMATSA a continuat să nu organizeze alte proceduri de selecție în detrimentul procedurii interne.

„Am luat toate regulamentele europene și am concluzionat că măsura suspendării certificatului este prevăzută de certificat, de norma românească și de normele europene. Sunt norme care permit această suspendare. Serviciile europene funcționează în baza unui act, actul este licența ROMATSA, această licență prin conținutul său, norma română și normele europene permit suspendarea dacă greșește și nu face ce spun regulamentele”, este concluzia judecătoarei.

Un alt aspect important de menționat este că, în momentul în care au deschis ultima acțiune împotriva ROMATSA, cea care a dus la decizia despre care discutăm astăzi, reclamanții au informat, pe rând, prim-ministrul României de la acea vreme (Marcel Ciolacu) și pe reprezentanții Comisiei Europene.

Din partea Guvernului României nu a venit un răspuns, însă Comisia Europeană a subliniat că procedurile de selecție ale controlorilor de trafic aerian trebuie să fie, printre altele, nediscriminatorii.

Judecătoarea Liliana Alexe mai subliniază că în niciun moment Comisia Europeană nu a respins posibilitatea ca licența de funcționare a unui furnizor de servicii de trafic aerian, cum este ROMATSA, să poată fi suspendată.

Putea fi aplicată o altă sancțiune? Sau să fie măcar adaptată?

Suspendarea activității ROMATSA timp de o lună, prin suspendarea licenței, este o sancțiune gravă, subliniază Liliana Alexe în discuția cu reporterul Digi24.ro, dar care, în opinia ei, nu putea fi evitată.

„Puteam să flexez această sancțiune? Amendă nu puteam să dau, nu am texte de lege care să îmi permită. Eu puteam să fac ori retragerea, ori suspendarea certificatului, iar reclamanții au cerut suspendarea. Nu puteam să iau o sancțiune mai ușoară. Nu am putut să dau o astfel de soluție de respingere a acțiunii, pentru că ei au venit cu o faptă ilicită, foarte bine constatată de celelalte instanțe.

Singurul lucru pe care l-aș fi putut face, să le spun că nu le suspend pentru că blochez serviciile de trafic aerian, dar nici Comisia Europeană nu a spus că nu se poate ajunge în acest scenariu, de ce aș fi făcut-o eu, judecător român? Culpa nu este a judecătorului român, judecătorii români gândesc soluția doar în legalitate”, a mai punctat Liliana Alexe pe această temă.

Un răspuns mai simplu invocat de Liliana Alexe la întrebarea dacă putea fi evitată sancțiunea aplicată ROMATSA a fost: „doar dacă încălcam Legea”.

„Eu am semnalat în această hotărâre că ROMATSA trebuie să înceapă să facă ceva, pentru că este o problemă de ordine publică, de siguranță națională, dar nu este o problemă de siguranță națională pentru că este suspendat traficul, ci pentru că acolo nu sunt lucrurile cum trebuie. La ROMATSA trebuie să fie cele mai riguroase proceduri de selecție, să aibă aceste calificări și autorizări pe care le cer regulamentele.

Nu am vrut să-mi asum, doamne ferește, că în ROMATSA se poate întâmpla un eveniment nefericit și eu să nu îmi fi făcut datoria ca judecător și să semnalez prin hotărârea mea că sunt probleme de selecție ale personalului, că personalul nu are calificările și nici autorizările cerute de normele europene. Am tras și un semnal de alarmă”, a mai explicat Liliana Alexe.

Este interesul național generat de o instituție precum ROMATSA mai important decât discriminarea unor cetățeni?

Judecătoarea Liliana Alexe consideră că acest proces a fost unul de interes public, invocând două argumente: faptul că „discriminarea este o componentă de ordine publică, o valoare supremă a țării, ocrotită la nivel de Constituție”, pe de-o parte, și faptul că premierul și Comisia Europeană au fost informați de existența acestui proces, pe de altă parte.

„Atunci se activează interesul public, nu mai vorbim de un interes privat al unor controlori de trafic supărați. Ei sunt discriminați, atunci statul trebuie să activeze resursele, iar litigiul ajunge într-un litigiu de ordine publică. Această hotărâre spune într-un fel mare și clar: niște cetățeni ai României au fost discriminați și o instituție a statului trebuie oprită pentru ei.

Interesul public a fost vătămat de organele ROMATSA, ele erau primele îndreptățite să apere interesul public. Știau de litigiu, știau că sunt sub amenințarea unei sancțiuni.

Prima grijă a organelor de conducere trebuia să fie, ca în acest timp, până se pronunță soluția, să demareze concursuri de angajare, să vină în fața instanței și arate că, deși au discriminat până acum, de la acest punct vor respecta procedurile de selecție. Dar ROMATSA nu a făcut nimic, a ignorat litigiul și nu i-a păsat de el. Interesul public trebuia apărat în primul rând de ROMATSA”, a punctat LIliana Alexe în interviul acordat Digi24.ro.

MApN ar putea prelua dirijarea traficului aerian

Reamintim că este vorba de unul dintre demersurile făcute de mai multe persoane care au reclamat că ROMATSA discriminează la angajare, în condițiile în care a limitat accesul candidaților calificați la această procedură în detrimentul candidaților formați intern în cadrul Romatsa.

Decizia judecătoarei Liliana Alexe, de la Curtea de Apel București, a venit pe 27 februarie 2026 și a fost atacată cu recurs, ce urmează să se judece la Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Dispune suspendarea pe o perioadă determinată de o lună calendaristică pentru Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA RA, de către autorităţile emitente a certificatului de furnizor de servicii NUMĂR: CN 01, ediţia 3.0 eliberat de R.A Autoritatea Aeronautică Civilă Română la data de 14 iunie 2023, începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentinţe”, se arată în decizia Curții de Apel București, din 27 februarie.

La finalul lunii iunie, Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a dezbătut efectele deciziei (în măsura în care va rămâne definitivă), adică ce se va întâmpla în momentul în care ROMATSA va avea activitatea suspendată timp de o lună.

În paralel, tot în iunie, plecând de la decizia Curții de Apel București, Inspecția Judiciară a anunțat că a pornit o anchetă, fără să ofere mai multe detalii.

Digi24.ro a publicat și fragmente din motivarea sentinței judecătoarei Liliana Alexe. Detalii, aici.

În cazul în care decizia rămâne definitivă și după recurs, Ministerul Apărării, prin vocea ministrului Radu Miruță, a anunțat pe 17 iulie că ia în calcul preluarea dirijării traficului aerian pe perioada în care activitatea Romatsa este suspendată.

Digi24.ro a cerut, în paralel, un interviu pe aceeași temă conducerii ROMATSA. Revenim în momentul în care vom primi un răspuns.