O angajată USR, trimisă în judecată pentru delapidare. Prejudiciul se ridică la peste 400.000 de lei, potrivit procurorilor

O femeie care ocupa funcția de responsabil financiar în cadrul unei filiale a Uniunii Salvați România (USR) a fost trimisă în judecată de procurori, fiind acuzată că și-a însușit peste 400.000 de lei din conturile partidului. Potrivit anchetatorilor, aceasta ar fi transferat în mod repetat bani din conturile formațiunii politice către o societate comercială și ulterior în propriile conturi.

Conform informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, Ioana Cătălina D. Dimoftache a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare, în formă continuată, procurorii reținând 47 de acte materiale.

USR s-a constituit parte civilă în dosar pentru recuperarea prejudiciului.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, faptele ar fi fost comise în perioada 25 aprilie - 19 iulie 2024.

„În esență, s-a reținut că în perioada 25.04.2024 - 19.07.2024, inculpata D.I.C., în calitate de responsabil financiar în cadrul unei filiale din municipiul București a unui partid politic, și-a însușit, în mod repetat și în baza aceleiași rezoluții infracționale, suma totală de 412.750 lei din sumele de bani pe care le gestiona, însușirea acestora realizându-se prin transferul banilor din cele două conturi bancare atribuite filialei partidului politic către contul bancar al unei societății comerciale și, ulterior, în conturile personale ale inculpatei”, au transmis procurorii.

Anchetatorii susțin că, pe parcursul urmăririi penale, femeia a restituit o parte din bani.

„Pe parcursul cercetărilor, inculpata a restituit suma de 162.750 lei, persoana vătămată constituindu-se parte civilă în procesul penal cu suma de 250.000 lei, reprezentând prejudiciul rămas neacoperit prin săvârșirea infracțiunii”, se mai arată în comunicatul Parchetului.

Sechestru pe un imobil pentru recuperarea prejudiciului

Pentru recuperarea prejudiciului și acoperirea eventualelor cheltuieli judiciare, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra unui imobil aflat în proprietatea inculpatei.

„În vederea recuperării prejudiciilor create și a acoperirii cheltuielilor judiciare efectuate în cauză, asupra unui imobil al inculpatei a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului până la concurența sumei de 250.000 lei”, au precizat anchetatorii.

Dosarul a fost instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Sectorului 4, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București, specializat în investigarea infracționalității economice.

Editor : A.D.