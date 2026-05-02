O bătrână din Ploiești a rămas fără 70.000 de lei după ce doi bărbați s-au dat drept inspectori de cimitir și au șantajat-o

Doi bărbaţi care se dădeau drept inspectori de cimitir au fost reţinuţi pentru 24 de ore de către poliţiştii din Ploieşti, aceştia fiind acuzaţi că au şantajat o femeie pe care au păgubit-o cu suma de circa 70.000 de lei.

Potrivit datelor comunicate, sâmbătă, de Inspectoratul Judeţean de Poliţie Prahova, în acest caz a fost organizat şi un flagrant.

„Din probatoriul administrat în cauză a rezultat că, în perioada mai 2025 - aprilie 2026, două persoane ar fi indus în eroare persoana vătămată, o femeie de 76 de ani, prin atribuirea în mod fals a unor calităţi oficiale, respectiv aceea de inspector de cimitir, solicitând şi primind în mod repetat sume de bani sub pretextul neaplicării unor măsuri legale referitoare la o amenajare realizată într-un cimitir din municipiul Ploieşti. În aceste împrejurări, persoana vătămată ar fi remis celor două persoane mai multe sume de bani, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 70.000 de lei”, arată sursa citată.

Poliţiştii au identificat persoanele bănuite, respectiv doi bărbaţi, în vârstă de 39 şi 44 de ani, ambii din municipiul Ploieşti.

În cursul zilei de vineri a fost organizată şi executată o acţiune de prindere în flagrant delict, în cadrul căreia unul dintre bărbaţi a fost surprins în timp ce primea o sumă de bani de la persoana vătămată.

Ulterior, cei doi bărbaţi au fost conduşi la sediul unităţii de poliţie, în vederea audierii şi continuării cercetărilor.

Aceştia au fost apoi reţinuţi pentru 24 de ore, urmând a fi prezentaţi unităţii de parchet competente, în vederea analizării oportunităţii dispunerii altor măsuri preventive, conform prevederilor legale în vigoare.

