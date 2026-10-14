O companie cu sediul în România este suspectată că a fraudat NATO cu peste un milion de euro, prin facturi pentru servicii de asistență portuară care ar fi fost fictive. DNA a făcut trei percheziții în județul Constanța, iar ancheta se desfășoară și în Germania și Norvegia, unde cinci persoane au fost arestate.

Procurorii DNA au făcut miercuri trei percheziții în județul Constanța, inclusiv la sediul unei firme, într-un dosar privind suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor, în care sunt vizate o societate comercială și reprezentanți ai acesteia. Ancheta vizează prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO.

În cadrul aceleiași acțiuni, în Norvegia au fost reținute cinci persoane și au fost efectuate percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale, iar în Germania au avut loc percheziții în baza unui ordin european de anchetă. Potrivit Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust), prejudiciul total suferit de statele membre NATO depășește un milion de euro, valoarea exactă a fraudei fiind încă în curs de stabilire.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor de către o societate comercială și reprezentanți ai acesteia, în legătură cu prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO.

În cursul zilei de 14 octombrie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții în trei locații situate pe raza județului Constanța, la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unei societăți comerciale”, informează DNA.

Activitățile se desfășoară în cadrul unei acțiuni coordonate la nivel internațional, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust).

Potrivit DNA, în cadrul aceleiași acțiuni, în Norvegia au fost reținute cinci persoane și au fost efectuate percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale, iar în Germania au fost efectuate percheziții în baza unui ordin european de anchetă.

Aceste activități au loc în cadrul unei echipe comune de anchetă din care fac parte Direcția Națională Anticorupție, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia.

Anunțul Eurojust

„Cu sprijinul activ al Eurojust, care a coordonat operațiunea, și în colaborare cu Agenția NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA), autoritățile au efectuat simultan arestări în Norvegia și percheziții în România și Germania, în cadrul unei anchete de amploare privind o companie care furniza servicii navelor militare NATO și care este suspectată de fraudă”, transmite agenția.

În aprilie 2025, Eurojust a început să ofere sprijin judiciar unei anchete transfrontaliere privind presupuse facturi frauduloase transmise Agenției NATO pentru Sprijin și Achiziții (NSPA). NSPA este principalul furnizor de servicii al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), fiind responsabilă, printre altele, de sprijinul logistic și de achiziționarea de echipamente și servicii militare.

Ancheta vizează o companie și subcontractanții acesteia care, potrivit suspiciunilor, ar fi transmis facturi frauduloase, identificate de NSPA, pentru servicii de asistență portuară — servicii esențiale de sprijin furnizate la țărm navelor și echipajelor acestora — prestate pentru nave militare NATO care au făcut escale în porturi din nord-vestul Europei.

Se estimează că prejudiciul total suferit de statele membre NATO depășește un milion de euro, valoarea exactă a fraudei fiind încă în curs de stabilire.

Acuzațiile de fraudă includ și suspiciuni de mituire a unor funcționari publici străini de către compania vizată, prin intermediul unei alte persoane, în schimbul obținerii unui tratament preferențial în relațiile contractuale cu NSPA.

În iulie 2025, Eurojust a sprijinit constituirea unei echipe comune de anchetă (JIT), care a permis autorităților din diferite țări să colaboreze într-un cadru juridic comun și să facă schimb direct de informații și probe relevante pentru investigație.

De asemenea, Eurojust a găzduit mai multe reuniuni de coordonare, în cadrul cărora autoritățile au pregătit o operațiune comună desfășurată simultan în mai multe state.

Pe parcursul întregului proces, NSPA a oferit sprijin și informații esențiale pentru activitatea echipei comune de anchetă.

Rezultatele operațiunii

Operațiunea comună a avut loc miercuri, 14 octombrie 2026, cu participarea autorităților din Norvegia, România și Germania, și s-a soldat cu următoarele rezultate:

În Norvegia: cinci persoane au fost arestate și au fost efectuate percheziții suplimentare la domicilii și la sediile unor companii.

În România: au fost efectuate percheziții la sediul unei companii și la mai multe locuințe.

În Germania: în baza unui ordin european de anchetă, au fost efectuate percheziții la sediile a două companii și la o locuință.

Întrucât investigațiile sunt în desfășurare, Eurojust precizează că nu poate oferi alte comentarii în această etapă.

Editor : C.S.