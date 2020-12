O doctoriță din Pitești acuzată de comportament agresiv la adresa unei paciente, reținută pentru 24 de ore

O femeie de 65 de ani care profesa ca medic ginecolog în Piteşti a fost reţinută pentru 24 de ore pentru că ar fi lovit şi sechestrat o pacientă. S-ar fi întâmplat în clinica privată a suspectei, după ce pacienta şi medicul nu s-au înţeles asupra sumei de plată pentru o întrerupere de sarcină.

Poliţiştii au constatat că medicul nu mai are nici drept de liberă practică, pentru că nu şi-a vizat certificatul de membru la Colegiul Medicilor. Femeia respinge însă acuzațiile.

„În primul rând este o minciună că nu am dreptul de a profesa. Poliția Argeș trebuia să adreseze o întrebare către Colegiul Medicilor București, în care să întrebe clar: doamna doctor este membră a Colegiului Medicilor București sau nu este membră? Nu se hotărăște dacă cineva are dreptul de a profesa în functțe de numărul de ștampile! Niciodată în 40 de ani nu am sechestrat pe nimeni!”, a declarat Natașa Nenițoiu, medicul acuzat.

Editor : Luana Pavaluca