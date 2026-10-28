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O elevă din Bucureşti a fost trimisă în judecată după ce a lovit o profesoară. Ce motiv a invocat adolescenta

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Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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O elevă din Bucureşti, în vârstă de 14 ani la momentul faptei, a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, fiind acuzată că în urmă cu doi ani a lovit o profesoară pe motiv că i-ar fi vorbit de rău familia, cadrul didactic având nevoie de îngrijiri medicale după ce a căzut şi s-a lovit la cap.

„La data de 19.10.2026 au fost finalizate cercetările, fiind dispusă de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti trimiterea în judecată, în stare de libertate, şi sesizarea Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti cu privire la o persoană fizică sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe. În fapt, s-a reţinut, în esenţă, că la data de 16.10.2024, în jurul orelor 15:25, în timp ce se afla la Şcoala Gimnazială nr. 5 din municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 114, Sector 1, inculpata, elevă în cadrul unităţii şcolare, a împins-o pe persoana vătămată, cadru didactic în aceeaşi unitate şcolară, persoana vătămată căzând şi lovindu-se în zona capului şi a umerilor, provocându-i leziuni traumatice pentru a căror vindecare a avut nevoie de 6 - 7 zile de îngrijiri medicale", a anunţat miercuri Parchetul, într-un comunicat de presă.

Eleva ar fi aflat de la o colegă că profesoara i-ar fi vorbit de rău familia, aspect ce a determinat-o să pătrundă în sala unde se afla aceasta, să o lovească peste mâini şi să o împingă. Profesoara a căzut şi s-a lovit la cap.

Editor : A.P.

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