O fostă angajată MAE care și-a plătit ilegal salarii timp de 15 ani şi-a recunoscut fapta. Cât de mare este prejudiciul

Fosta funcţionară din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) care, în timp ce lucra la Direcţia de contabilitate şi salarizare, a falsificat 176 de state de plată, virând timp de 15 ani sume cu titlul de salarii către ea însăşi şi către două persoane care nu erau angajate ale instituţiei, a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu procurorii DNA. Procurorii au stabilit o pedeapsă de trei ani şi o lună de închisoare și un prejudiciu de peste 8 milioane de lei.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus sesizarea instanţei de judecată cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu inculpata Lavinia-Daniela Păune, la data faptelor consilier relaţii în cadrul Direcţiei Planificare Bugetară, Contabilitate şi Salarizare (D.P.B.C.S.) din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în stare de libertate, pentru participaţie improprie, sub forma complicităţii, la abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecinţe deosebit de grave, fals intelectual şi uz de fals, toate în formă continuată.

„În perioada mai 2009 - aprilie 2024, inculpata Păune Lavinia-Daniela, în calitatea menţionată anterior, ar fi efectuat plăţi nelegale cu titlu de salarii atât către două persoane care nu aveau calitatea de angajaţi ai instituţiei, cât şi către sine, cauzând un prejudiciu bugetului Ministerului Afacerilor Externe în cuantum total de 8.412.028 lei. În concret, prin intermediul programului informatic de salarizare, inculpata ar fi falsificat 176 de state de plată aferente personalului MAE, prin modificarea valorii totale a unor indemnizaţii acordate angajaţilor. Informaţiile astfel alterate ar fi fost preluate în documentele întocmite în etapele de lichidare, ordonanţare şi plată, fiind majorate în mod nelegal atât fondurile destinate drepturilor salariale, cât şi impozitele şi contribuţiile salariale aferente”, arată procurorii DNA ]ntr-un comunicat transmis luni.

Statele de plată astfel modificate ar fi fost utilizate de Păune prin prezentarea acestora spre avizare şi aprobare persoanelor din cadrul MAE cu atribuţii în acest sens, informaţiile nereale fiind ulterior aprobate la plată, fără vinovăţie, de către ordonatorii principali de credite.

De asemenea, ea ar fi falsificat borderourile aferente dispoziţiilor de plată a drepturilor salariale transmise unităţilor bancare, prin inserarea unor sume necuvenite rezultate din modificarea statelor de plată, precum şi prin introducerea unor date privind conturi bancare aparţinând acesteia şi celor două persoane.

Atitudine sinceră

Prin aceste demersuri, Păune şi celelalte două persoane ar fi obţinut în mod nelegal suma totală de 7.176.957 lei, transferată necuvenit în conturile bancare ale acestora.

Totodată, la bugetul de stat ar fi fost achitate contribuţii salariale şi impozite aferente veniturilor salariale în cuantum total de 1.235.071 lei, corespunzătoare sumelor achitate nelegal.

Inculpata şi-a asumat în totalitate faptele comise şi a avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor, afirmă anchetatorii.

În prezenţa avocatului, ea a declarat expres că recunoaşte comiterea faptelor reţinute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi este de acord cu felul şi cuantumul pedepsei, precum şi cu modalitatea de executare a acesteia, respectiv aplicarea unei pedepse de 3 ani şi o lună de închisoare.

Ministerul Afacerilor Externe s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 8.412.028 lei.

În cauză, procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui imobil şi asupra conturilor bancare aflate în proprietatea inculpatei.

Dosarul de urmărire penală şi acordul de recunoaştere a vinovăţiei au fost înaintate Tribunalului Bucureşti cu propunere de a se menţine măsura asigurătorie dispusă în cauză.

Procurorii anticorupţie continuă cercetările cu privire la celelalte două persoane vizate în dosar, pentru fapte similare.

Editor : B.P.