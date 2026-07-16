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Video O grupare violentă din Brăila care se ocupa cu omoruri, camătă sau proxenetism, a fost destructurată de DIICOT

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ofiteri diicot
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au făcut joi 29 de percheziții prin care susțin că au destructurat o grupare din Brăila acuzată, printre altele, de tentativă la omor calificat, șantaj, camătă, trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani. 

Perchezițiile au avut loc în Galați, Brăila, dar și la un penitenciar. Infracțiunile vizate, potrivit DIICOT, sunt cele de constituirea unui grup infracțional organizat, tentativă la omor calificat, instigare la tentativă la omor calificat, complicitate la tentativă la omor calificat, șantaj, camătă, favorizarea făptuitorului, instigare la favorizarea făptuitorului, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor.

Este vizată o grupare condusă de un bărbat de 50 de ani și sprijinită de alte 23 de persoane. Gruparea, potrivit DIICOT, „a exercitat acte de violență împotriva mai multor persoane, săvârșind infracțiuni de tentativă la omor asupra a patru victime (...) pentru menținerea și consolidarea supremației grupării în zona de influență, intimidarea adversarilor și conservarea reputației violente a grupului în mediul infracțional local”.

„Prin natura obiectelor utilizate, intensitatea, frecvența loviturilor aplicate și zonele anatomice vizate, acțiunile membrilor grupării au fost apte să producă decesul victimelor, rezultat care nu s-a produs din cauze independente de voința acestora, respectiv acordarea de îngrijiri medicale de specialitate și reacțiile persoanelor vătămate”, potrivit comunicatului DIICOT.

Liderul grupului mai este acuzat de camătă și instituia, fără să aibă pârghii legale în acest sens, garanții asupra mai multor bunuri ale persoanelor care luau bani de la el.

„În acest context a exercitat acte de intimidare și presiune psihologică asupra unor debitori în scopul de a-i determina să plătească capitalul împrumutat și dobânzile aferente. Totodată, și alți membri ai grupării de criminalitate organizată, individual sau împreună cu alți suspecți, neafiliați, au oferit, în aceeași modalitate, împrumuturi bănești, cu dobândă, fără a fi autorizați”, potrivit DIICOT.

Între 2021 și 2026, susțin procurorii, liderul grupării a încercat să își ascundă banii și bunurile (de exemplu, mașini de lux) obținute din activitatea de camătă pe numele altor rude.

Mai mult, doi dintre membrii grupării au forțat două victime să practice prostituția pe teritoriul Elveției, Austriei dar și în mai multe orașe din România.

Editor : M.G.

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